https://sarabic.ae/20250209/القمة-العربية-الطارئة-في-القاهرة-ما-أبرز-الملفات-والقرارات-المرتقبة؟-1097617686.html

القمة العربية الطارئة في القاهرة... ما أبرز الملفات والقرارات المرتقبة؟

القمة العربية الطارئة في القاهرة... ما أبرز الملفات والقرارات المرتقبة؟

سبوتنيك عربي

تستضيف القاهرة في 27 فبراير/ شباط الجاري، قمة عربية طارئة لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تطرحها مخططات التهجير التي رفضتها القاهرة وبعض... 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T17:37+0000

2025-02-09T17:37+0000

2025-02-09T17:37+0000

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تعقد القمة في ظل توترات كبيرة بين الجانب العربي من جهة، والإسرائيلي والأمريكي من جهة أخرى، بعد الحديث عن مخطط التهجير مصر والأردن، وعواصم عربية أخرى.رفض مصري قاطع، تلاه رفض سعودي وعربي من عواصم عدة، ودعوة لقمة عربية طارئة في 27 من فبراير الجاري، وسط ترقب للقرارات التي ستصدر عن القمة التي تعقد في توقيت بالغ الحساسية.أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، بيانا أعلنت فيه أنها ستستضيف قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري في القاهرة.وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاتفاق على انعقاد القمة العربية الطارئة جاء بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وأوضح البيان أنه تم التشاور والتنسيق كذلك من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.خطوة مهمةمن ناحيته، قال البرلماني البحريني، ممدوح الصالح، إن القمة العربية في القاهرة، خطوة مهمة نحو موقف عربي موحد لدعم فلسطين.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، أن الدول العربية أثبتت التزامها الثابت بدعم القضية الفلسطينية، فيما تأتي هذه القمة لتعزيز وحدة الصف العربي، وتأكيد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى.وشدد على أن وحدة الموقف العربي، الذي تجلى في الرفض القاطع لأي مشاريع تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو النيل من حقوقهم المشروعة، هو دليل واضح على أن الأمة العربية لن تتنازل عن ثوابتها ولن تقبل بأي حلول تنتقص من حق الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم.ويرى أن القمة ستؤكد على عدد من البنود الهامة، منها دعم إعادة إعمار غزة والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال، فضلا عن تعزيز الدعم الاقتصادي والسياسي لفلسطين على كافة المستويات، وكذلك التأكيد على أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي محاولات لتغيير الوضع القائم.حساسية التوقيتوتابع بقوله: "إن انعقاد القمة العربية في هذا التوقيت الحساس يؤكد أن فلسطين ليست وحدها، وأن الشعوب العربية وقياداتها تقف صفًا واحدًا في دعم الحق الفلسطيني المشروع. هذه القمة تمثل رسالة أمل للشعب الفلسطيني، بأن نضاله المشروع يحظى بإجماع عربي، وأن الاحتلال لن ينجح في فرض أجندته أو طمس الحقوق التاريخية لأبناء الأرض المباركة".في الإطار، قال الأكاديمي والباحث اللبناني السياسي والاقتصادي، أيمن عمر، إن "القمة العربية المرتقبة في 27 فبراير في القاهرة تدق الأبواب على متغيرات وتحولات كبيرة جدا أرخت بثقلها على المنطقة العربية، من سقوط نظام حكم الأسد في سوريا الذي استمر لأكثر من 50 عاما، إلى حرب غزة ولبنان والتدمير شبه الكامل لقطاع غزة وجنوب نهر الليطاني في لبنان".أهم القضايا على طاولة القمةويرى أن أهم هذه القضايا التي تتناولها القمة، تتمثل في "قضية التطبيع العربي مع "الكيان الإسرائيلي" عبر تسوية الصراع العربي- الإسرائيلي وإعادة إعمار غزة، إعادة إعمار سوريا والمساعدة في بناء دولة حديثة مع عودة سوريا إلى الحضن العربي، إعادة إعمار لبنان وتنفيذ القرارات الدولية وأهمها 1701 و1559 بعد القضاء على القيادات التاريخية في "حزب الله" وإضعاف قوته العسكرية وبنيته التنظيمية والسعي إلى نزع سلاحه وفق هذه القرارات الأممية، بالإضافة إلى القضايا العالقة الأخرى مثل الصراع في السودان وليبيا".وأشار إلى أن "المحور الأهم في هذه القمة سيكون دون أدنى شك تسوية الصراع الفلسطسني- الإسرائيلي وخاصة ما أثاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مقاربة لقطاع غزة وعملية التطبيع، بعد أن تغيرت مقاربته جذريا ورؤيته للحلّ من وجهة نظر اقتصادية تقوم على إنشاء مشاريع استثمارية ضخمة وبناء اقتصاد فلسطيني ضخم لتحسين معيشة الفلسطينيين تحت عنوان مشروع "السلام إلى الازدهار: رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي"، أو ما يُعرف بصفقة القرن في الفترة الأولى من حكمه، إلى رؤية وحلّ يقوم على الفرض والإذعان وتهجير الشعب الفلسطيني وفق منطق استعماري قائم على رؤية إمبراطورية وهي السمة التي تصبغ الفترة الثانية من ولاية ترامب".واستطرد: "من المقررات الهامة في القمة العربية ستكون التأكيد على حلّ القضية الفلسطينية وفق مقاربة ونظرة المملكة العربية السعودية للصراع القائمة على حلّ الدولتين والقبول بالتطبيع مع الدولة الإسرائيلية وفق ذلك، وليس وفق منطق المنتصر الذي يسوّق له الكيان الإسرائيلي وتتبنّاه إدارة ترامب، وتبقى آمال الشعوب العربية في تحقيق هذه القمم العربية طموحاتها وأهدافها التي لم ترق إلى الآن إلى هذا المستوى المطلوب".وفي وقت سابق، أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.وفي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية السعودية، إن "المملكة تثمن ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية".

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