https://sarabic.ae/20250210/شولتس-يحث-على-عدم--تصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-إلى-حرب-مع-الناتو-1097630009.html

شولتس يحث على عدم تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب مع الناتو

شولتس يحث على عدم تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب مع الناتو

سبوتنيك عربي

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه من الضروري النضال كل يوم لضمان عدم تصعيد الصراع الأوكراني إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T07:36+0000

2025-02-10T07:36+0000

2025-02-10T07:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أخبار ألمانيا

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وقال شولتس خلال مناظرتلفزيونية مع زعيم المعارضة فريدريخ ميرتس: "ما زلت أعتقد أن هذه حرب خطيرة للغاية، وعلينا أن نقاتل كل يوم لمنعها من التحول إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".وتابع شولتس: "أعتقد أن هذه هي الخطوة التي لا يمكن القيام بها إذا كانت مسؤولية ألمانيا على عاتقكم".ووفقا له فإن قضية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لم تُغلق، لكنها ليست على جدول الأعمال.وقال شولتز: "أعتقد أنه يتعين علينا مساعدة أوكرانيا في إنشاء جيش قوي. ففي نهاية المطاف، لن تتمكن أوكرانيا، بسبب اقتصادها، من تمويل جيش بالحجم الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها. وهذا هو أول شيء مهم. مع الضمانات الآمنة التي يتعين علينا الاتفاق عليها فيما بيننا".وجدير بالذكر أن شولتس الذي يقود الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كان قد رفض مرارا تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" البعيدة المدى.أُجريت المناظرة التليفزيونية بين شولتس وميرتس يوم أمس الأحد.الكرملين: عضوية أوكرانيا في "الناتو" لن تكون مقبولة بالنسبة لروسياوزير الدفاع الألماني يدعو إلى مزيد من الحوار مع روسيا بشأن السلام في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250210/روسيا-أي-قوات-حفظ-سلام-في-أوكرانيا-دون-تفويض-من-الأمم-المتحدة-هي-هدف-مشرع-لقواتنا-1097627977.html

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