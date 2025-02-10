https://sarabic.ae/20250210/شولتس-يحث-على-عدم--تصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-إلى-حرب-مع-الناتو-1097630009.html
شولتس يحث على عدم تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب مع الناتو
شولتس يحث على عدم تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب مع الناتو
سبوتنيك عربي
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه من الضروري النضال كل يوم لضمان عدم تصعيد الصراع الأوكراني إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T07:36+0000
2025-02-10T07:36+0000
2025-02-10T07:36+0000
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وقال شولتس خلال مناظرتلفزيونية مع زعيم المعارضة فريدريخ ميرتس: "ما زلت أعتقد أن هذه حرب خطيرة للغاية، وعلينا أن نقاتل كل يوم لمنعها من التحول إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".وتابع شولتس: "أعتقد أن هذه هي الخطوة التي لا يمكن القيام بها إذا كانت مسؤولية ألمانيا على عاتقكم".ووفقا له فإن قضية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لم تُغلق، لكنها ليست على جدول الأعمال.وقال شولتز: "أعتقد أنه يتعين علينا مساعدة أوكرانيا في إنشاء جيش قوي. ففي نهاية المطاف، لن تتمكن أوكرانيا، بسبب اقتصادها، من تمويل جيش بالحجم الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها. وهذا هو أول شيء مهم. مع الضمانات الآمنة التي يتعين علينا الاتفاق عليها فيما بيننا".وجدير بالذكر أن شولتس الذي يقود الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كان قد رفض مرارا تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" البعيدة المدى.أُجريت المناظرة التليفزيونية بين شولتس وميرتس يوم أمس الأحد.الكرملين: عضوية أوكرانيا في "الناتو" لن تكون مقبولة بالنسبة لروسياوزير الدفاع الألماني يدعو إلى مزيد من الحوار مع روسيا بشأن السلام في أوكرانيا
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روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
شولتس يحث على عدم تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب مع الناتو
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه من الضروري النضال كل يوم لضمان عدم تصعيد الصراع الأوكراني إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
وقال شولتس خلال مناظرتلفزيونية مع زعيم المعارضة فريدريخ ميرتس: "ما زلت أعتقد أن هذه حرب خطيرة للغاية، وعلينا أن نقاتل كل يوم لمنعها من التحول إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".
وأشار إلى أنه "من غير الصحيح أن نورد أسلحة قادرة على ضرب عمق روسيا بقوة".
وتابع شولتس: "أعتقد أن هذه هي الخطوة التي لا يمكن القيام بها إذا كانت مسؤولية ألمانيا على عاتقكم".
ووفقا له فإن قضية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لم تُغلق، لكنها ليست على جدول الأعمال.
وأضاف: "الحكومة الأمريكية ترفض ذلك. إن قرارات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم تغلق هذا الملف، ولكنه ليس على جدول الأعمال أيضاً. وفي هذا الوضع، لا توجد مسألة عضوية أوكرانيا في الناتو. أريد أن أؤكد على ذلك. الأمر يتعلق بضمان عدم تعرض أوكرانيا للهجوم مرة أخرى. هذا ما يجب أن نحققه معًا، بسياسة معقولة ومحددة نتفق عليها مع الجميع".
وقال شولتز: "أعتقد أنه يتعين علينا مساعدة أوكرانيا في إنشاء جيش قوي. ففي نهاية المطاف، لن تتمكن أوكرانيا، بسبب اقتصادها، من تمويل جيش بالحجم الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها. وهذا هو أول شيء مهم. مع الضمانات الآمنة التي يتعين علينا الاتفاق عليها فيما بيننا".
وجدير بالذكر أن شولتس الذي يقود الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كان قد رفض مرارا تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" البعيدة المدى.
بدوره، أعلن زعيم تحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي فريدريخ ميرتس، المرشح لمنصب المستشار الألماني، أنه سيقدم تلك الصواريخ لأوكرانيا في حال فوزه في الانتخابات التي من المقرر أن تجري هذا الشهر.
أُجريت المناظرة التليفزيونية بين شولتس وميرتس يوم أمس الأحد.