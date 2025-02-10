https://sarabic.ae/20250210/لافروف-روسيا-ستراجع-التزاماتها-تجاه-المنظمات-الدولية-التي-تمارس-التمييز-1097649322.html
لافروف: روسيا ستراجع التزاماتها تجاه المنظمات الدولية التي تمارس التمييز
لافروف: روسيا ستراجع التزاماتها تجاه المنظمات الدولية التي تمارس التمييز
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو ستراجع التزاماتها تجاه المنظمات الدولية التي تمارس نهجا تمييزيا بشكل علني، وفي بعض الحالات ستكون المراجعة... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T18:04+0000
2025-02-10T18:04+0000
2025-02-10T18:04+0000
روسيا
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وقال لافروف خلال اجتماع احتفالي بمناسبة يوم العامل الدبلوماسي: "في ظل هذه الظروف، ستتم مراجعة التزاماتنا تجاه المنظمات التي تمارس نهجًا تمييزيًا صريحًا، حيث لا يتم مراعاة المبدأ القانوني للمساواة بين المشاركين، ويتم انتهاك إجراءات الإجماع المتفق عليها، وقد بدأت هذه العملية بالفعل، في بعض الحالات، سيتم مراجعتها بشكل جذري".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن عدم إدانة المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، لمقتل الصحفيين الروس يجعلها شريكا في الحرب الإعلامية ضد روسيا.وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في الاجتماع العام للجنة الروسية لشؤون اليونسكو: "رفض السيدة أزولاي الامتثال لتفويضها فيما يتعلق بسلامة الصحفيين ورفضها إدانة قتلهم يجعلها، في الواقع، شريكا في الحرب الإعلامية".
https://sarabic.ae/20250128/لافروف-يعتبر-اليونسكو-شريكة-في-الحرب-الإعلامية-ضد-روسيا-لرفضها-إدانة-مقتل-الصحفيين-الروس-1097231954.html
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روسيا
لافروف: روسيا ستراجع التزاماتها تجاه المنظمات الدولية التي تمارس التمييز
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو ستراجع التزاماتها تجاه المنظمات الدولية التي تمارس نهجا تمييزيا بشكل علني، وفي بعض الحالات ستكون المراجعة جذرية.
وقال لافروف خلال اجتماع احتفالي بمناسبة يوم العامل الدبلوماسي: "في ظل هذه الظروف، ستتم مراجعة التزاماتنا تجاه المنظمات التي تمارس نهجًا تمييزيًا صريحًا، حيث لا يتم مراعاة المبدأ القانوني للمساواة بين المشاركين، ويتم انتهاك إجراءات الإجماع المتفق عليها، وقد بدأت هذه العملية بالفعل، في بعض الحالات، سيتم مراجعتها بشكل جذري".
وأوضح أن المنظمات الدولية تتحول إلى أداة للحرب الهجينة، وأن "الغرب الجماعي يدمر بأيديه النظام الذي بناه لخدمة مصالحه المالية والاقتصادية والتجارية في فترة ما بعد الحرب".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن عدم إدانة المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، لمقتل الصحفيين الروس يجعلها شريكا في الحرب الإعلامية ضد روسيا.
وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في الاجتماع العام للجنة الروسية لشؤون اليونسكو: "رفض السيدة أزولاي الامتثال لتفويضها فيما يتعلق بسلامة الصحفيين ورفضها إدانة قتلهم يجعلها، في الواقع، شريكا في الحرب الإعلامية".