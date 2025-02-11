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ترامب: يمكن نقل سكان قطاع غزة إلى "قطعة أرض" في الأردن ومصر
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250211/السفير-الروسي-لدى-أنقرة-تركيا-تبدي-استعدادها-لتسهيل-التوصل-لتسوية-في-أوكرانيا-1097687438.html
السفير الروسي لدى أنقرة: تركيا تبدي استعدادها لتسهيل التوصل لتسوية في أوكرانيا
السفير الروسي لدى أنقرة: تركيا تبدي استعدادها لتسهيل التوصل لتسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح السفير فوق العادة والمفوض لروسيا لدى تركيا، أليكسي يرخوف، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا تبدي استعدادها للإسهام في التسوية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T17:43+0000
2025-02-11T17:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال يرخوف خلال مقابلة: "منذ بداية الصراع، أبدت تركيا استعدادها لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية، وقد حظيت جهودها في هذا الاتجاه بتقدير الجانب الروسي".وأشار إلى أن "موسكو تنطلق من حقيقة أن الدول التي تدعي دور الوساطة في حل الأزمة الأوكرانية، "يجب أن تلتزم بمبادئ المسافة المتساوية وعدم الارتباط بأحد أطراف النزاع".وفي يونيو/ حزيران 2024، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، والتي تتضمن توقف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلان استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.تركيا تبدي استعدادها للقيام بدور الوسيط بين كييف وموسكو
https://sarabic.ae/20250127/الخارجية-الروسية-موسكو-منفتحة-على-مقترحات-واقعية-للوساطة-بشأن-أوكرانيا-1097213126.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

السفير الروسي لدى أنقرة: تركيا تبدي استعدادها لتسهيل التوصل لتسوية في أوكرانيا

17:43 GMT 11.02.2025
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورطاقم اللواء الهندسي يقوم بإزالة الألغام من المنطقة الواقعة في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
طاقم اللواء الهندسي يقوم بإزالة الألغام من المنطقة الواقعة في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Sputnik . Alexander Galperin
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تابعنا عبر
صرح السفير فوق العادة والمفوض لروسيا لدى تركيا، أليكسي يرخوف، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا تبدي استعدادها للإسهام في التسوية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا منفتحة لمناقشة المبادرات والمقترحات الواقعية.
وقال يرخوف خلال مقابلة: "منذ بداية الصراع، أبدت تركيا استعدادها لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية، وقد حظيت جهودها في هذا الاتجاه بتقدير الجانب الروسي".

وتابع: "أبدت تركيا استعدادها للإسهام في المراحل اللاحقة، وتواصل القيام بذلك الآن. نحن في روسيا منفتحون على مناقشة مبادرات ومقترحات السلام الواقعية".

وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مقترحات واقعية للوساطة بشأن أوكرانيا
27 يناير, 16:28 GMT
وأشار إلى أن "موسكو تنطلق من حقيقة أن الدول التي تدعي دور الوساطة في حل الأزمة الأوكرانية، "يجب أن تلتزم بمبادئ المسافة المتساوية وعدم الارتباط بأحد أطراف النزاع".
وفي وقت سابق، ذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده لا تزال مستعدة للقيام بدور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.
وفي يونيو/ حزيران 2024، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، والتي تتضمن توقف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلان استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
تركيا تبدي استعدادها للقيام بدور الوسيط بين كييف وموسكو
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:02 GMT
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