https://sarabic.ae/20250211/السفير-الروسي-لدى-أنقرة-تركيا-تبدي-استعدادها-لتسهيل-التوصل-لتسوية-في-أوكرانيا-1097687438.html
السفير الروسي لدى أنقرة: تركيا تبدي استعدادها لتسهيل التوصل لتسوية في أوكرانيا
السفير الروسي لدى أنقرة: تركيا تبدي استعدادها لتسهيل التوصل لتسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح السفير فوق العادة والمفوض لروسيا لدى تركيا، أليكسي يرخوف، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا تبدي استعدادها للإسهام في التسوية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T17:43+0000
2025-02-11T17:43+0000
2025-02-11T17:43+0000
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وقال يرخوف خلال مقابلة: "منذ بداية الصراع، أبدت تركيا استعدادها لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية، وقد حظيت جهودها في هذا الاتجاه بتقدير الجانب الروسي".وأشار إلى أن "موسكو تنطلق من حقيقة أن الدول التي تدعي دور الوساطة في حل الأزمة الأوكرانية، "يجب أن تلتزم بمبادئ المسافة المتساوية وعدم الارتباط بأحد أطراف النزاع".وفي يونيو/ حزيران 2024، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، والتي تتضمن توقف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلان استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.تركيا تبدي استعدادها للقيام بدور الوسيط بين كييف وموسكو
https://sarabic.ae/20250127/الخارجية-الروسية-موسكو-منفتحة-على-مقترحات-واقعية-للوساطة-بشأن-أوكرانيا-1097213126.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
السفير الروسي لدى أنقرة: تركيا تبدي استعدادها لتسهيل التوصل لتسوية في أوكرانيا
صرح السفير فوق العادة والمفوض لروسيا لدى تركيا، أليكسي يرخوف، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا تبدي استعدادها للإسهام في التسوية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا منفتحة لمناقشة المبادرات والمقترحات الواقعية.
وقال يرخوف خلال مقابلة: "منذ بداية الصراع، أبدت تركيا استعدادها لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية، وقد حظيت جهودها في هذا الاتجاه بتقدير الجانب الروسي".
وتابع: "أبدت تركيا استعدادها للإسهام في المراحل اللاحقة، وتواصل القيام بذلك الآن. نحن في روسيا منفتحون على مناقشة مبادرات ومقترحات السلام الواقعية".
وأشار إلى أن "موسكو تنطلق من حقيقة أن الدول التي تدعي دور الوساطة في حل الأزمة الأوكرانية، "يجب أن تلتزم بمبادئ المسافة المتساوية وعدم الارتباط بأحد أطراف النزاع".
وفي يونيو/ حزيران 2024، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، والتي تتضمن توقف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلان استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.