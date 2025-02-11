بعد عودتها من "إجازة نفسية".. معلمة تطعن تلميذة حتى الموت

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183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تسعى لإيجاد موطئ قدم له على الأراضي السورية تحت أي مسمى وأي شعار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:18 GMT
29 د
من الملعب
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10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:31 GMT
29 د
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ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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لقاء سبوتنيك
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الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
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https://sarabic.ae/20250211/بعد-عودتها-من-إجازة-نفسية-معلمة-تطعن-طالبة-حتى-الموت-1097681528.html
بعد عودتها من "إجازة نفسية".. معلمة تطعن تلميذة حتى الموت
بعد عودتها من "إجازة نفسية".. معلمة تطعن تلميذة حتى الموت
سبوتنيك عربي
تعرضت طفلة لطعنات من مدرستها، التي كانت قد حصلت على إجازة بسبب معاناتها من الاكتئاب، وعادت إلى عملها في أواخر العام الماضي. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T14:36+0000
2025-02-11T14:36+0000
مجتمع
كوريا الجنوبية
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ولم تكتف المعلمة بطعن التلميذة، البالغة من العمر 8 سنوات، في مدرسة ابتدائية بمدينة دايجون بوسط كوريا الجنوبية، بل طعنت نفسها أيضا.وبعد أن أبلغ والدا التلميذة عن اختفائها، بعد غيابها عن الحضور إلى مركز تعليمي خاص بعد الدوام الدراسي، عثرت شرطة كوريا الجنوبية، مساء أمس الاثنين، على الطفلة ومعلمتها وهما مصابتين بطعنات في الطابق الثاني من مبنى مدرسة ابتدائية في دايجون، الواقعة على بعد 160 كيلومترا جنوبي كوريا الجنوبية، في حوالي الساعة السادسة مساء بتوقيت سيئول، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وسارع رجال الإنقاذ بنقل الطفلة إلى مستشفى، إلا أنها توفيت في وقت لاحق، فيما أفادت التقارير بأن المعلمة أصيبت بطعنات في الرقبة والذراع، ولم تفقد وعيها.وخضعت المعلمة لعملية جراحية، على إثر الطعنات التي تعرضت لها، وقالت الشرطة إنها ستستأنف استجوابها فور انتهاء العملية واستعادة صحتها.وفي وقت لاحق، ذكرت الشرطة أن المعلمة اعترفت بجريمتها خلال تحقيق معها، ورجح المسؤولون أنها ربما ألحقت الإصابات بنفسها بعد ذلك.
https://sarabic.ae/20241229/جريمة-مروعة-عاملة-بيتزا-تنتقم-من-سيدة-حامل-بسبب-إكرامية-1096307983.html
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كوريا الجنوبية, منوعات
كوريا الجنوبية, منوعات

بعد عودتها من "إجازة نفسية".. معلمة تطعن تلميذة حتى الموت

14:36 GMT 11.02.2025
© Photo / Unsplash/ David Ballewسكين
سكين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
سكين
© Photo / Unsplash/ David Ballew
تابعنا عبر
تعرضت طفلة لطعنات من مدرستها، التي كانت قد حصلت على إجازة بسبب معاناتها من الاكتئاب، وعادت إلى عملها في أواخر العام الماضي.
ولم تكتف المعلمة بطعن التلميذة، البالغة من العمر 8 سنوات، في مدرسة ابتدائية بمدينة دايجون بوسط كوريا الجنوبية، بل طعنت نفسها أيضا.
وبعد أن أبلغ والدا التلميذة عن اختفائها، بعد غيابها عن الحضور إلى مركز تعليمي خاص بعد الدوام الدراسي، عثرت شرطة كوريا الجنوبية، مساء أمس الاثنين، على الطفلة ومعلمتها وهما مصابتين بطعنات في الطابق الثاني من مبنى مدرسة ابتدائية في دايجون، الواقعة على بعد 160 كيلومترا جنوبي كوريا الجنوبية، في حوالي الساعة السادسة مساء بتوقيت سيئول، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
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وسارع رجال الإنقاذ بنقل الطفلة إلى مستشفى، إلا أنها توفيت في وقت لاحق، فيما أفادت التقارير بأن المعلمة أصيبت بطعنات في الرقبة والذراع، ولم تفقد وعيها.
وخضعت المعلمة لعملية جراحية، على إثر الطعنات التي تعرضت لها، وقالت الشرطة إنها ستستأنف استجوابها فور انتهاء العملية واستعادة صحتها.
وفي وقت لاحق، ذكرت الشرطة أن المعلمة اعترفت بجريمتها خلال تحقيق معها، ورجح المسؤولون أنها ربما ألحقت الإصابات بنفسها بعد ذلك.
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