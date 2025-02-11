https://sarabic.ae/20250211/بعد-عودتها-من-إجازة-نفسية-معلمة-تطعن-طالبة-حتى-الموت-1097681528.html

بعد عودتها من "إجازة نفسية".. معلمة تطعن تلميذة حتى الموت

بعد عودتها من "إجازة نفسية".. معلمة تطعن تلميذة حتى الموت

سبوتنيك عربي

تعرضت طفلة لطعنات من مدرستها، التي كانت قد حصلت على إجازة بسبب معاناتها من الاكتئاب، وعادت إلى عملها في أواخر العام الماضي. 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T14:36+0000

2025-02-11T14:36+0000

2025-02-11T14:36+0000

مجتمع

كوريا الجنوبية

منوعات

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ولم تكتف المعلمة بطعن التلميذة، البالغة من العمر 8 سنوات، في مدرسة ابتدائية بمدينة دايجون بوسط كوريا الجنوبية، بل طعنت نفسها أيضا.وبعد أن أبلغ والدا التلميذة عن اختفائها، بعد غيابها عن الحضور إلى مركز تعليمي خاص بعد الدوام الدراسي، عثرت شرطة كوريا الجنوبية، مساء أمس الاثنين، على الطفلة ومعلمتها وهما مصابتين بطعنات في الطابق الثاني من مبنى مدرسة ابتدائية في دايجون، الواقعة على بعد 160 كيلومترا جنوبي كوريا الجنوبية، في حوالي الساعة السادسة مساء بتوقيت سيئول، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وسارع رجال الإنقاذ بنقل الطفلة إلى مستشفى، إلا أنها توفيت في وقت لاحق، فيما أفادت التقارير بأن المعلمة أصيبت بطعنات في الرقبة والذراع، ولم تفقد وعيها.وخضعت المعلمة لعملية جراحية، على إثر الطعنات التي تعرضت لها، وقالت الشرطة إنها ستستأنف استجوابها فور انتهاء العملية واستعادة صحتها.وفي وقت لاحق، ذكرت الشرطة أن المعلمة اعترفت بجريمتها خلال تحقيق معها، ورجح المسؤولون أنها ربما ألحقت الإصابات بنفسها بعد ذلك.

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