https://sarabic.ae/20250211/حزب-الله-يكشف-تفاصيل-مراسم-تشييع-نصر-الله-وصفي-الدين-بمشاركة-دولية-واسعة---1097679482.html

"حزب الله" يكشف تفاصيل مراسم تشييع نصر الله وصفي الدين بمشاركة دولية واسعة

"حزب الله" يكشف تفاصيل مراسم تشييع نصر الله وصفي الدين بمشاركة دولية واسعة

سبوتنيك عربي

أعلن منسق اللجنة العليا لمراسم تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله"، السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، أن يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري سيكون "يوم... 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T13:53+0000

2025-02-11T13:53+0000

2025-02-11T13:53+0000

لبنان

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وأكد علي ضاهر، منسق اللجنة العليا لمراسم التشييع، أن المناسبة ستكون وطنية وأممية جامعة، داعيًا الجمهور من مختلف أنحاء العالم للمشاركة فيها.برنامج التشييعوفي مؤتمر صحفي، أوضح المنسق أن "التاريخ سيشهد في الثالث والعشرين من شباط/فبراير 2025، محطة جديدة من انتصار الدم على السيف"، مشيرًا إلى أن "يوم وداع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وأخيه وسنده السيد هاشم صفي الدين، سيبقى ملهمًا للأحرار في العالم لعقود قادمة".تفاصيل المراسموأوضح ضاهر أن برنامج التشييع سيمتد لنحو ساعة، ويشمل تلاوة قرآنية، ترديد النشيد الوطني اللبناني ونشيد "حزب الله"، دخول النعشين على آلية مخصصة، كلمة للأمين العام بالوكالة الشيخ نعيم قاسم، صلاة الجنازة، ثم انطلاق مسيرة التشييع إلى المدفن. وسيكون التجمع الرئيسي في مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، التي اختيرت لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المشاركين.وأكد أن "تنظيم هذه الحشود غير المسبوقة في تاريخ لبنان يشكل تحديًا استثنائيًا، ما يستدعي جهودًا مكثفة من الجهات المنظمة لضمان انسيابية الإجراءات وتسهيل وصول المشاركين من جميع المناطق".التغطية الإعلامية والاستعدادات اللوجستيةوأشار ضاهر إلى أن اللجنة المنظمة تعمل ليلًا ونهارًا لتأمين مستلزمات التشييع وضمان انسيابية الحشود، داعيًا الجمهور إلى الالتزام بتعليمات اللجان المنظمة والتوجيهات التي ستُنشر عبر مختلف المنصات الإعلامية. كما ناشد الأجهزة الرسمية تقديم التسهيلات اللازمة، لا سيما للوفود القادمة من الخارج.وفي السياق الإعلامي، أكد ضاهر أن التخطيط الإعلامي المحلي والدولي سيكون جزءًا أساسيًا من التحضيرات، مشيرًا إلى تخصيص حيّز كبير للخدمات الإعلامية والفنية والهندسية، بما يشمل التغطية بعدة لغات. وأضاف أن مركزًا إعلاميًا متخصصًا أُنشئ لتقديم الدعم للصحفيين ووكالات الأنباء المحلية والعالمية، بالتنسيق مع العلاقات الإعلامية المركزية في "حزب الله".واختتم بالقول إن تفاصيل إضافية حول التغطية الإعلامية والمراسم ستُعلن في إطلالات لاحقة.السيسي وتبون يتصدران تصويت "سبوتنيك" السنوي للزعيم العربي الأكثر تأثيراوزير العمل اللبناني: تعيين نعيم قاسم أمينا عاما لـ"حزب الله" يدل على تماسك الحزب

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