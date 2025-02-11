https://sarabic.ae/20250211/فتح-تندد-عبر-سبوتنيك-بمقترح-ترامب-ودبلوماسي-مصري-تحد-غير-مسبوق-للدول-العربية-1097666249.html

"فتح" تندد عبر "سبوتنيك" بمقترح ترامب.. ودبلوماسي مصري: تحد غير مسبوق للدول العربية

"فتح" تندد عبر "سبوتنيك" بمقترح ترامب.. ودبلوماسي مصري: تحد غير مسبوق للدول العربية

سبوتنيك عربي

بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رغبته في امتلاك قطاع غزة، أكد الدكتور جمال نزّال، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، أن "السلطة الفلسطينية ترفض بشدة... 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T08:56+0000

2025-02-11T08:56+0000

2025-02-11T08:56+0000

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وأضاف نزّال، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "غزة، التي تعد جزءًا من الأراضي الفلسطينية، تمثل جزءًا من الجوار العربي أيضًا، والجميع يرفض التهديدات التي يلوّح بها ترامب".كما أشار المتحدث باسم "فتح"، إلى أن "رفع الحظر عن التسليح وبيع الأسلحة لمستوطنات الاحتلال تم بشكل ملحوظ، ما يزيد من تمكين إسرائيل في المنطقة"، مؤكدًا أن "حكومة نتنياهو، أصبحت تشعر الآن بأنها في شهر عسل مع الإدارة الأمريكية الحالية".وتابع نزّال، محذرًا من أنه "يجب التحرك على المستويات الشعبية والرسمية في الدول العربية وفلسطين، فالمشهد الذي كان مستحيلًا قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023) أصبح اليوم قابلاً للتنفيذ، حيث تستمر إسرائيل في تدمير البنية التحتية في الضفة الغربية وحصار المدن الفلسطينية مثل جنين وطولكرم".كما أشار نزّال إلى أن "مشروع القانون الإسرائيلي الذي يسعى إلى استبدال مصطلح الضفة الغربية باليهودا والسامرة، هو جزء من تلاقي الرؤى بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو"، معتبرًا أن "المرحلة الحالية أخطر من فترة ما قبل عام 2000، حيث أصبحت إسرائيل تتمتع بدعم كامل لتنفيذ سياساتها".وشدّد الدكتور نزّال على "ضرورة وحدة الموقف العربي، حيث أن التهديد المشترك من السياسات الأمريكية والإسرائيلية، يوحد الدول العربية ويعطي أملًا في مواجهة هذه التحديات"، مؤكدًا أنه "يجب أن يكون لروسيا أيضًا كلمة قوية في هذا الملف".وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار هريدي إلى "التناغم الواضح بين تصريحات ترامب ونتنياهو، لا سيما في ما يتعلق بمقترحات شراء غزة وتفريغ القطاع من سكانه الأصليين". وشدّد على أن "غزة هي جزء من الأراضي الفلسطينية ولن يقرر مصيرها سوى الشعب الفلسطيني، بغض النظر عن سياسات الإدارة الأمريكية أو تغير الرؤساء".وبيّن الدبلوماسي المصري أن "هناك تساؤلات كبيرة حول خطة ترامب، مثل من سيدير القطاع ومن سيموّل إعادة البناء"، مشيرًا إلى أن "الرئيس الأميركي لا يقدم إجابات دقيقة على هذه الأسئلة". وأكد أن "تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت أن لا جنود أمريكيين ولا أموال دافعي الضرائب الأمريكيين ستستخدم في إعادة إعمار غزة، مما يثير تساؤلات حول من سيسيطر على القطاع بعد انتهاء عمليات إعادة الإعمار".كما تحدث السفير هريدي عن تصريحات نتنياهو، حول "مشاركة مصر في الحصار على قطاع غزة"، معتبرًا إياها أنها "تهدف لترويع القاهرة"، مشيرًا إلى أن بلاده "وحدها من بين الدول العربية الوحيدة القادرة على مواجهة إسرائيل، وموقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، لا يتزعزع مهما ازدادت الضغوط".وأشار هريدي إلى القمة الطارئة التي دعت إليها مصر، مؤكدًا أن "هذه القمة ستكون مفصلية في تاريخ فلسطين والعرب المعاصر". وقال إن "هذه القمة تهدف إلى بلورة موقف عربي صلب لا يمكن التراجع عنه في مواجهة خطة ترامب"، مؤكدًا أن "نجاح هذه القمة في قطع الطريق على أهداف ترامب ونتنياهو، سيشكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ المنطقة".يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن أن الولايات المتحدة "ستسيطر" على قطاع غزة، وستكون "مسؤولة عن أعمال إعادة الإعمار في المنطقة وتحويلها إلى ريفييرا الشرق الأوسط"، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا على الساحة الدولية ودفع عددا كبيرا من الدول للخروج بمواقف رافضة لهذه الخطة وعلى رأسها روسيا ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني، على أساس مبدأ حل الدولتين.

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