https://sarabic.ae/20250211/ما-هو-اختراع-الكالسيوم-المدهش-الذي-تقدمه-الطبيعة-للأرانب-1097682441.html

ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟

ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟

سبوتنيك عربي

علماء الفلك يكتشفون "كويبو" أكبر بنية فائقة منفردة في الكون المعروف، وعلماء يقولون أن الأرانب قد تأكل شظايا من أسنانها عندما تمضغ الطعام، مما يعني أن كل لقمة... 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T14:56+0000

2025-02-11T14:56+0000

2025-02-11T14:57+0000

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ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟ سبوتنيك عربي ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟

- اكتشاف حقائق مثيرة للاهتمام حول مدى قوة الزلازل، وسبب حدوث الزلازل، ولماذا يصعب التنبؤ بها.قشرة الأرض هي الطبقة الخارجية لكوكب الأرض، وهي مكونة من الصخور الصلبة وتقع فوق طبقة أخرى تسمى الوشاح، ويتدفق الوشاح ويمتد مثل العلكة، بينما تتشقق القشرة الموجودة فوقه مثل الحلوى الصلبة. وعندما يحدث ذلك، يطلق الطاقة في انفجار، مما يتسبب في حدوث الزلزال.ويمكن للبشر كذلك أن يتسببوا في حدوث الزلازل، وتحقن بعض شركات حفر النفط والغاز كميات كبيرة من المياه تحت الأرض، ويمكن أن تحفز هذه المياه انزلاق الصدوع، مما يؤدي إلى حدوث الزلازل في أماكن مثل أوكلاهوما وتكساس!- اكتشف علماء الفلك ما قد يكون أكبر بنية على نطاق واسع في الكون المعروف، وهي مجموعات من المجرات والعناقيد التي تمتد على مسافة 1.3 مليار سنة ضوئية تقريبا، وتحتوي على 200 كوادريليون كتلة شمسية مذهلة.- تنمو أسنان الأرانب باستمرار، وتستنزفها الأرانب عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالألياف. يقترح العلماء أن الأرانب تعيد تدوير مسحوق ناعم ناتج عن هذا الطحن المستمر لتغذية نمو الأسنان.- يصرّ بعض الآباء على أنه لا يمكنهم أبدا اختيار طفل مفضل بين أبنائهم، لكن دراسة جديدة تشكك في ذلك.- يقول العلماء إن الذباب ينجذب إلى "سحابة الفوران والنشاط" النفاذة واللاذعة التي يصدرها البشر.وتختلف أنظمة استشعار مصادر الغذاء المحتملة بين 110,000 نوع من الذباب، ويعتمد الكثير منها على شعيرات صغيرة موجودة على قرون الاستشعار أو الجسم بها مستقبلات حسية لروائح معينة، إذ يمكن لهذه الخلايا الحسية اكتشاف وجبة من على بعد أميال، وإرسال إشارات مختلفة إلى دماغ الذبابة، اعتمادا على المواد الكيميائية التي تجدها الخلايا في الهواء.

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