ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تسعى لإيجاد موطئ قدم له على الأراضي السورية تحت أي مسمى وأي شعار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:33 GMT
30 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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117 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:18 GMT
29 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
القمة العالمية للحكومات في دبي تناقش الانتقال إلى مرحلة جديدة لم يعرفها التاريخ البشري
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
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29 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
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https://sarabic.ae/20250211/ما-هو-اختراع-الكالسيوم-المدهش-الذي-تقدمه-الطبيعة-للأرانب-1097682441.html
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
سبوتنيك عربي
علماء الفلك يكتشفون "كويبو" أكبر بنية فائقة منفردة في الكون المعروف، وعلماء يقولون أن الأرانب قد تأكل شظايا من أسنانها عندما تمضغ الطعام، مما يعني أن كل لقمة... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T14:56+0000
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ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
سبوتنيك عربي
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
- اكتشاف حقائق مثيرة للاهتمام حول مدى قوة الزلازل، وسبب حدوث الزلازل، ولماذا يصعب التنبؤ بها.قشرة الأرض هي الطبقة الخارجية لكوكب الأرض، وهي مكونة من الصخور الصلبة وتقع فوق طبقة أخرى تسمى الوشاح، ويتدفق الوشاح ويمتد مثل العلكة، بينما تتشقق القشرة الموجودة فوقه مثل الحلوى الصلبة. وعندما يحدث ذلك، يطلق الطاقة في انفجار، مما يتسبب في حدوث الزلزال.ويمكن للبشر كذلك أن يتسببوا في حدوث الزلازل، وتحقن بعض شركات حفر النفط والغاز كميات كبيرة من المياه تحت الأرض، ويمكن أن تحفز هذه المياه انزلاق الصدوع، مما يؤدي إلى حدوث الزلازل في أماكن مثل أوكلاهوما وتكساس!- اكتشف علماء الفلك ما قد يكون أكبر بنية على نطاق واسع في الكون المعروف، وهي مجموعات من المجرات والعناقيد التي تمتد على مسافة 1.3 مليار سنة ضوئية تقريبا، وتحتوي على 200 كوادريليون كتلة شمسية مذهلة.- تنمو أسنان الأرانب باستمرار، وتستنزفها الأرانب عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالألياف. يقترح العلماء أن الأرانب تعيد تدوير مسحوق ناعم ناتج عن هذا الطحن المستمر لتغذية نمو الأسنان.- يصرّ بعض الآباء على أنه لا يمكنهم أبدا اختيار طفل مفضل بين أبنائهم، لكن دراسة جديدة تشكك في ذلك.- يقول العلماء إن الذباب ينجذب إلى "سحابة الفوران والنشاط" النفاذة واللاذعة التي يصدرها البشر.وتختلف أنظمة استشعار مصادر الغذاء المحتملة بين 110,000 نوع من الذباب، ويعتمد الكثير منها على شعيرات صغيرة موجودة على قرون الاستشعار أو الجسم بها مستقبلات حسية لروائح معينة، إذ يمكن لهذه الخلايا الحسية اكتشاف وجبة من على بعد أميال، وإرسال إشارات مختلفة إلى دماغ الذبابة، اعتمادا على المواد الكيميائية التي تجدها الخلايا في الهواء.
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مرايا العلوم, аудио
مرايا العلوم, аудио

ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟

14:56 GMT 11.02.2025 (تم التحديث: 14:57 GMT 11.02.2025)
راديو
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
تابعنا عبر
علماء الفلك يكتشفون "كويبو" أكبر بنية فائقة منفردة في الكون المعروف، وعلماء يقولون أن الأرانب قد تأكل شظايا من أسنانها عندما تمضغ الطعام، مما يعني أن كل لقمة يمكن أن تحتوي على جرعة صحية من الكالسيوم، بينما تشير دراسة إلى أن الآباء يفضلون بناتهم وأطفالهم الأكثر لطفا، كما أننا نجيب عن هذا التساؤل: لماذا ينجذب الذباب إلى البشر؟
- اكتشاف حقائق مثيرة للاهتمام حول مدى قوة الزلازل، وسبب حدوث الزلازل، ولماذا يصعب التنبؤ بها.
قشرة الأرض هي الطبقة الخارجية لكوكب الأرض، وهي مكونة من الصخور الصلبة وتقع فوق طبقة أخرى تسمى الوشاح، ويتدفق الوشاح ويمتد مثل العلكة، بينما تتشقق القشرة الموجودة فوقه مثل الحلوى الصلبة. وعندما يحدث ذلك، يطلق الطاقة في انفجار، مما يتسبب في حدوث الزلزال.
ويمكن للبشر كذلك أن يتسببوا في حدوث الزلازل، وتحقن بعض شركات حفر النفط والغاز كميات كبيرة من المياه تحت الأرض، ويمكن أن تحفز هذه المياه انزلاق الصدوع، مما يؤدي إلى حدوث الزلازل في أماكن مثل أوكلاهوما وتكساس!
- اكتشف علماء الفلك ما قد يكون أكبر بنية على نطاق واسع في الكون المعروف، وهي مجموعات من المجرات والعناقيد التي تمتد على مسافة 1.3 مليار سنة ضوئية تقريبا، وتحتوي على 200 كوادريليون كتلة شمسية مذهلة.
- تنمو أسنان الأرانب باستمرار، وتستنزفها الأرانب عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالألياف. يقترح العلماء أن الأرانب تعيد تدوير مسحوق ناعم ناتج عن هذا الطحن المستمر لتغذية نمو الأسنان.
- يصرّ بعض الآباء على أنه لا يمكنهم أبدا اختيار طفل مفضل بين أبنائهم، لكن دراسة جديدة تشكك في ذلك.
- يقول العلماء إن الذباب ينجذب إلى "سحابة الفوران والنشاط" النفاذة واللاذعة التي يصدرها البشر.
وتختلف أنظمة استشعار مصادر الغذاء المحتملة بين 110,000 نوع من الذباب، ويعتمد الكثير منها على شعيرات صغيرة موجودة على قرون الاستشعار أو الجسم بها مستقبلات حسية لروائح معينة، إذ يمكن لهذه الخلايا الحسية اكتشاف وجبة من على بعد أميال، وإرسال إشارات مختلفة إلى دماغ الذبابة، اعتمادا على المواد الكيميائية التي تجدها الخلايا في الهواء.
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