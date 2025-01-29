https://sarabic.ae/20250129/اكتشاف-ذباب-قادر-على-محاربة-النمل----1097270071.html
اكتشاف ذباب قادر على محاربة النمل
اكتشاف ذباب قادر على محاربة النمل
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء من الجامعة الفيدرالية الجنوبية في روسيا، نوعًا جديدًا من الذباب الأحدب الذي يتطفل على النمل العامل. ويمكن أن يشكل هذا الاكتشاف الأساس لتطوير أساليب... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T10:33+0000
2025-01-29T10:33+0000
2025-01-29T10:33+0000
مجتمع
علوم
نمل
النمل
نمل سام
النمل الناري الاحمر
النمل القاتل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/01/1079671433_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_10f34c590ed2052c5312254da0607ecd.jpg
وبحسب ما ذكرته الجامعة الفيدرالية الجنوبية، فإن الاكتشاف حدث بالصدفة أثناء جمع نمل من نوع "Camponotus vagus" في محيط مدينة روستوف-نا-دنو، وتبين أن بعض الحشرات التي تم جمعها مصابة بطفيليات غير معروفة. وبعد احتضان اليرقات، حددها العلماء على أنها ذباب أحدب من نوع "Microselia rossica (Phoridae)".يقول دميتري شيفتشينكو، طالب في قسم علم الأحياء بالجامعة الفيدرالية الجنوبية: "الطفيليات هي منظمات مهمة لأعداد مضيفيها. لقد أثبتنا العلاقة بين الأنواع المضيفة والطفيلي، وخصائص دورة حياة النمل الحدبي وتأثيرها على عدد النمل".وذكر أن من بين النمل أنواع دخيلة عدوانية تعمل على إزاحة الأنواع المحلية وتسبب أضرارا للزراعة والثروة الحيوانية، وفي هذه المرحلة، يخطط العلماء لتحديد النطاق العالمي للأنواع الجديدة من الذباب الطفيلي. وأكد الباحثون أن هذا الاكتشاف له أهمية كبيرة لفهم تنظيم أعداد النمل، الذي يلعب دورا كبيرا في النظم البيئية للتربة. وهذا هو أول تسجيل لطفيلية الذباب الحدبي على النمل العامل في روسيا.ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "زوسستيماتيكا روسيكا" العلمية، فإن الأهمية العملية للنتائج التي تم الحصول عليها تكمن في إمكانية استخدام الذباب الحدبي لمكافحة الأنواع الغازية الضارة من النمل.علماء يوثقون عملية بتر أطراف لدى النمل... فيديونملة تأكل صغارها لحماية نفسها من المرض
https://sarabic.ae/20240705/النظام-الطبي-للنمل-يمكنه-منافسة-نظيره-البشري-فيديو-1090499310.html
https://sarabic.ae/20240606/اكتشاف-نوع-جديد-من-النمل-في-جبال-الهيمالايا--1089582333.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/01/1079671433_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5dc250db6ff3b066387f1f9178739c0c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, نمل, النمل, نمل سام, النمل الناري الاحمر, النمل القاتل
علوم, نمل, النمل, نمل سام, النمل الناري الاحمر, النمل القاتل
اكتشاف ذباب قادر على محاربة النمل
اكتشف علماء من الجامعة الفيدرالية الجنوبية في روسيا، نوعًا جديدًا من الذباب الأحدب الذي يتطفل على النمل العامل. ويمكن أن يشكل هذا الاكتشاف الأساس لتطوير أساليب بيولوجية للسيطرة على أنواع النمل التي تسبب الضرر للنظم البيئية والزراعة.
وبحسب ما ذكرته الجامعة الفيدرالية الجنوبية، فإن الاكتشاف حدث بالصدفة أثناء جمع نمل من نوع "Camponotus vagus" في محيط مدينة روستوف-نا-دنو، وتبين أن بعض الحشرات التي تم جمعها مصابة بطفيليات غير معروفة. وبعد احتضان اليرقات، حددها العلماء على أنها ذباب أحدب من نوع "Microselia rossica (Phoridae)".
يقول دميتري شيفتشينكو، طالب في قسم علم الأحياء بالجامعة الفيدرالية الجنوبية: "الطفيليات هي منظمات مهمة لأعداد مضيفيها. لقد أثبتنا العلاقة بين الأنواع المضيفة والطفيلي، وخصائص دورة حياة النمل
الحدبي وتأثيرها على عدد النمل".
وأشار شيفتشينكو إلى أنه "في الولايات المتحدة، يستخدمون بالفعل ذباب الحدباء لمكافحة نملة النار "Solenopsis invicta". ويمكن لهذا النوع أيضًا أن يكون فعالًا، ولكن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لاستخدامه بشكل صحيح".
وذكر أن من بين النمل
أنواع دخيلة عدوانية تعمل على إزاحة الأنواع المحلية وتسبب أضرارا للزراعة والثروة الحيوانية، وفي هذه المرحلة، يخطط العلماء لتحديد النطاق العالمي للأنواع الجديدة من الذباب الطفيلي.
وأكد الباحثون أن هذا الاكتشاف له أهمية كبيرة لفهم تنظيم أعداد النمل،
الذي يلعب دورا كبيرا في النظم البيئية للتربة. وهذا هو أول تسجيل لطفيلية الذباب الحدبي على النمل العامل في روسيا.
ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "زوسستيماتيكا روسيكا" العلمية،
فإن الأهمية العملية للنتائج التي تم الحصول عليها تكمن في إمكانية استخدام الذباب الحدبي لمكافحة الأنواع الغازية الضارة من النمل.