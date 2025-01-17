بعد سلسلة من الزلازل.. إثيوبيا تبادر إلى "سلاح فعال" ضد الكوارث المحتملة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
23 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتفاق بين إسرائيل وحماس ليس حل سلام
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:25 GMT
34 د
ملفات ساخنة
غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
انباء عن حل خلافات إسرائيلية حول هوية السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم، وحماس تؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاق
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250117/بعد-سلسلة-من-الزلازل-إثيوبيا-تبادر-إلى-سلاح-فعال-ضد-الكوارث-المحتملة-1096883515.html
بعد سلسلة من الزلازل.. إثيوبيا تبادر إلى "سلاح فعال" ضد الكوارث المحتملة
بعد سلسلة من الزلازل.. إثيوبيا تبادر إلى "سلاح فعال" ضد الكوارث المحتملة
سبوتنيك عربي
بعد سلسلة من الزلازل هزت إثيوبيا في الأسابيع الماضية، بادرت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، إلى إيجاد "سلاح فعال"، لمواجهة أي كوارث محتملة. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T15:52+0000
2025-01-17T15:52+0000
أخبار إثيوبيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096883346_0:700:1929:1785_1920x0_80_0_0_18fcbd18ccee2806aa47e023fffdcfcb.jpg
وقد أشار نائب رئيس الوزراء، تمسجن تيرونه، إلى أن معهد الجيوفيزياء وعلوم الفضاء والفلك في جامعة أديس أبابا قد انخرط في تقدم علمي واعد في البحث العلمي المتعلق بالزلازل، مما يسهم في تعزيز الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية لمواجهة التحديات البيئية.وزار تمسجن، يوم أمس الخميس، برفقة عدد من المسؤولين الحكوميين، معهد الجيوفيزياء وعلوم الفضاء والفلك التابع لجامعة أديس أبابا.وتمحورت الزيارة حول أنشطة المعهد في رصد الزلازل، خاصة في ظل سلسلة الهزات الأرضية التي شهدتها إثيوبيا خلال الأسابيع الماضية، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.وخلال الزيارة، شدد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي على التزام الحكومة بتعزيز جاهزية البلاد للتعامل مع الزلازل، مشيرا إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزه المعهد في تعزيز المعرفة في مجالات الجيوفيزياء وعلوم الفضاء.كما أكد على عزم الحكومة الإثيوبية دعم مؤسسات البحث العلمي، من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، بهدف تأسيس بنية قوية تسهم في تعزيز الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية، وتحقيق استعداد وطني بعيد المدى لمواجهة التحديات البيئية.وشهدت إثيوبيا خلال الشهر الجاري، وقوع زلزالين في منطقتين خلال أقل من 10 دقائق، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وضرب الزلزال الأول منطقة تبعد 23 كلم شمال "آوش" وكان مركزه على عمق 10 كم تحت الأرض، بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر.وخلال نحو 10 دقائق، ضرب الزلزال الثاني منطقة بالقرب من مدينة متاهارا، وكان مركزه على عمق 10 كلم، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر.ولم ترد أنباء عن أضرار الزلزالين سواء البشرية أو المادية.وشهدت إثيوبيا سلسلة من الزلازل، خلال الفترة الماضية، مسجلة رقما قياسيا في عدد الهزات الأرضية خلال العام الماضي بـ 120 هزة أرضية، وهو رقم غير مسبوق في الأعوام الماضية.يذكر أن إثيوبيا تقع في إحدى المناطق الأكثر تعرضا للنشاط الزلزالي في العالم.
https://sarabic.ae/20241009/إثيوبيا-تعلق-لأول-مرة-على-حدوث-زلزال-حول-سد-النهضة---عاجل-1093571066.html
https://sarabic.ae/20241207/انقطاع-الكهرباء-في-جميع-أنحاء-إثيوبيا-والحكومة-تستعيد-أكثر-من-نصفها-1095586684.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096883346_0:519:1929:1966_1920x0_80_0_0_9b50709c3d655357a79240fb2ad689ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بعد سلسلة من الزلازل.. إثيوبيا تبادر إلى "سلاح فعال" ضد الكوارث المحتملة

15:52 GMT 17.01.2025
© Photo / Unsplash/ Shefali Lincoln آثار زلزال
آثار زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
آثار زلزال
© Photo / Unsplash/ Shefali Lincoln
تابعنا عبر
بعد سلسلة من الزلازل هزت إثيوبيا في الأسابيع الماضية، بادرت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، إلى إيجاد "سلاح فعال"، لمواجهة أي كوارث محتملة.
وقد أشار نائب رئيس الوزراء، تمسجن تيرونه، إلى أن معهد الجيوفيزياء وعلوم الفضاء والفلك في جامعة أديس أبابا قد انخرط في تقدم علمي واعد في البحث العلمي المتعلق بالزلازل، مما يسهم في تعزيز الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية لمواجهة التحديات البيئية.
وزار تمسجن، يوم أمس الخميس، برفقة عدد من المسؤولين الحكوميين، معهد الجيوفيزياء وعلوم الفضاء والفلك التابع لجامعة أديس أبابا.
وتمحورت الزيارة حول أنشطة المعهد في رصد الزلازل، خاصة في ظل سلسلة الهزات الأرضية التي شهدتها إثيوبيا خلال الأسابيع الماضية، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
إثيوبيا تعلق لأول مرة على "حدوث زلزال حول سد النهضة"
9 أكتوبر 2024, 08:25 GMT
وخلال الزيارة، شدد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي على التزام الحكومة بتعزيز جاهزية البلاد للتعامل مع الزلازل، مشيرا إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزه المعهد في تعزيز المعرفة في مجالات الجيوفيزياء وعلوم الفضاء.
كما أكد على عزم الحكومة الإثيوبية دعم مؤسسات البحث العلمي، من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، بهدف تأسيس بنية قوية تسهم في تعزيز الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية، وتحقيق استعداد وطني بعيد المدى لمواجهة التحديات البيئية.
وشهدت إثيوبيا خلال الشهر الجاري، وقوع زلزالين في منطقتين خلال أقل من 10 دقائق، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وضرب الزلزال الأول منطقة تبعد 23 كلم شمال "آوش" وكان مركزه على عمق 10 كم تحت الأرض، بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر.
انقطاع كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء إثيوبيا والحكومة تستعيد أكثر من نصفها
7 ديسمبر 2024, 19:43 GMT
وخلال نحو 10 دقائق، ضرب الزلزال الثاني منطقة بالقرب من مدينة متاهارا، وكان مركزه على عمق 10 كلم، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر.
ولم ترد أنباء عن أضرار الزلزالين سواء البشرية أو المادية.
وشهدت إثيوبيا سلسلة من الزلازل، خلال الفترة الماضية، مسجلة رقما قياسيا في عدد الهزات الأرضية خلال العام الماضي بـ 120 هزة أرضية، وهو رقم غير مسبوق في الأعوام الماضية.
يذكر أن إثيوبيا تقع في إحدى المناطق الأكثر تعرضا للنشاط الزلزالي في العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала