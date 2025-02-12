https://sarabic.ae/20250212/إعلام-لبناني-بيروت-ترفض-طلبا-إسرائيليا-ببقاء-قواتها-في-نقاط-بالجنوب-حتى-28-فبراير-الجاري-1097707289.html

إعلام لبناني: بيروت ترفض طلب تل أبيب ببقاء قواتها في نقاط بالجنوب حتى 28 فبراير الجاري

إعلام لبناني: بيروت ترفض طلب تل أبيب ببقاء قواتها في نقاط بالجنوب حتى 28 فبراير الجاري

سبوتنيك عربي

أبغت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، اليوم الأربعاء، الحكومة اللبنانية، بطلب إسرائيلي بالبقاء بنقاط في جنوب البلاد، حتى 28 فبراير/ شباط الجاري. 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T10:43+0000

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وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "لبنان رفض طلبا إسرائيليا ببقاء قواتها في نقاط بالجنوب، حتى نهاية الشهر الجاري"، وذلك بعدما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، رفضت طلباً قدمته إسرائيل لتأجيل الموعد النهائي للانسحاب من لبنان".من جهته، طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون، من وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل، بأن "تضغط دول الاتحاد الأوروبي لاستكمال انسحاب إسرائيل، ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الجاري".وأكد عون، خلال اللقاء، "دعم لبنان للمبادرة العربية للسلام، ورفضه الطروحات التي تؤدي إلى حصول أي نوع من أنواع تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو المساس بحقوقهم المشروعة التي كرستها قرارات الأمم المتحدة".وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "الشكوى تضمنت انتهاكات إسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024".وأضاف البيان أن "انتهاكات الاحتلال تمثلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم عسكريون في الجيش اللبناني والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم"، متابعة: "كما تضمنت الشكوى مواصلة إسرائيل اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية وارتكابها انتهاكات جسيمة".يذكر أن إسرائيل كانت قد اغتالت الأمين العام السابق لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في غارة جوية شنتها على مقر كان يجتمع به مع قيادات من الحزب تحت الأرض، في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي الخطوة التي شكلت تصعيدًا كبيرًا في الصراع بين إسرائيل و"حزب الله".ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان، إلى "عدم التحرك نحو القرى المخلاة"، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، ونقلت الهيئة، عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.

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