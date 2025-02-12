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إعلام لبناني: بيروت ترفض طلب تل أبيب ببقاء قواتها في نقاط بالجنوب حتى 28 فبراير الجاري
إعلام لبناني: بيروت ترفض طلب تل أبيب ببقاء قواتها في نقاط بالجنوب حتى 28 فبراير الجاري
سبوتنيك عربي
أبغت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، اليوم الأربعاء، الحكومة اللبنانية، بطلب إسرائيلي بالبقاء بنقاط في جنوب البلاد، حتى 28 فبراير/ شباط الجاري. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T10:43+0000
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وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "لبنان رفض طلبا إسرائيليا ببقاء قواتها في نقاط بالجنوب، حتى نهاية الشهر الجاري"، وذلك بعدما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، رفضت طلباً قدمته إسرائيل لتأجيل الموعد النهائي للانسحاب من لبنان".من جهته، طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون، من وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل، بأن "تضغط دول الاتحاد الأوروبي لاستكمال انسحاب إسرائيل، ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الجاري".وأكد عون، خلال اللقاء، "دعم لبنان للمبادرة العربية للسلام، ورفضه الطروحات التي تؤدي إلى حصول أي نوع من أنواع تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو المساس بحقوقهم المشروعة التي كرستها قرارات الأمم المتحدة".وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "الشكوى تضمنت انتهاكات إسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024".وأضاف البيان أن "انتهاكات الاحتلال تمثلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم عسكريون في الجيش اللبناني والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم"، متابعة: "كما تضمنت الشكوى مواصلة إسرائيل اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية وارتكابها انتهاكات جسيمة".يذكر أن إسرائيل كانت قد اغتالت الأمين العام السابق لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في غارة جوية شنتها على مقر كان يجتمع به مع قيادات من الحزب تحت الأرض، في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي الخطوة التي شكلت تصعيدًا كبيرًا في الصراع بين إسرائيل و"حزب الله".ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان، إلى "عدم التحرك نحو القرى المخلاة"، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، ونقلت الهيئة، عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20250206/الرئيس-اللبناني-يطالب-الأمم-المتحدة-بمراقبة-الهدنة-مع-إسرائيل-وانسحاب-قواتها-من-الجنوب-1097530316.html
https://sarabic.ae/20250205/إسرائيل-تكشف-عن-هدية-قدمها-نتنياهو-لترامب-تتعلق-بعملية-ألقت-بظلالها-على-لبنان-1097494581.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, حول العالم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, حول العالم, العالم العربي

إعلام لبناني: بيروت ترفض طلب تل أبيب ببقاء قواتها في نقاط بالجنوب حتى 28 فبراير الجاري

10:43 GMT 12.02.2025 (تم التحديث: 10:57 GMT 12.02.2025)
© AP Photoقصف إسرائيلي على لبنان
قصف إسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© AP Photo
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أبغت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، اليوم الأربعاء، الحكومة اللبنانية، بطلب إسرائيلي بالبقاء بنقاط في جنوب البلاد، حتى 28 فبراير/ شباط الجاري.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "لبنان رفض طلبا إسرائيليا ببقاء قواتها في نقاط بالجنوب، حتى نهاية الشهر الجاري"، وذلك بعدما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، رفضت طلباً قدمته إسرائيل لتأجيل الموعد النهائي للانسحاب من لبنان".
من جهته، طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون، من وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل، بأن "تضغط دول الاتحاد الأوروبي لاستكمال انسحاب إسرائيل، ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الجاري".
وأكد عون، خلال اللقاء، "دعم لبنان للمبادرة العربية للسلام، ورفضه الطروحات التي تؤدي إلى حصول أي نوع من أنواع تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو المساس بحقوقهم المشروعة التي كرستها قرارات الأمم المتحدة".

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في وقت سابق، "تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ردًا على خرق إسرائيل للقرار 1701 ولإعلان وقف الأعمال العدائية".

وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "الشكوى تضمنت انتهاكات إسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024".
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وأضاف البيان أن "انتهاكات الاحتلال تمثلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم عسكريون في الجيش اللبناني والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم"، متابعة: "كما تضمنت الشكوى مواصلة إسرائيل اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية وارتكابها انتهاكات جسيمة".

وأوضحت الخارجية اللبنانية أن "الشكوى أشارت إلى استهداف إسرائيل دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحفيين وإزالتها 5 علامات محددة على الخط الأزرق"، مشيرة إلى أن "الشكوى أكدت أيضا رفض لبنان الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية الممنهجة وورفضه إزالة إسرائيل علامات خط الانسحاب".

يذكر أن إسرائيل كانت قد اغتالت الأمين العام السابق لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في غارة جوية شنتها على مقر كان يجتمع به مع قيادات من الحزب تحت الأرض، في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي الخطوة التي شكلت تصعيدًا كبيرًا في الصراع بين إسرائيل و"حزب الله".
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ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان، إلى "عدم التحرك نحو القرى المخلاة"، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، ونقلت الهيئة، عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.
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