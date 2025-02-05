https://sarabic.ae/20250205/إسرائيل-تكشف-عن-هدية-قدمها-نتنياهو-لترامب-تتعلق-بعملية-ألقت-بظلالها-على-لبنان-1097494581.html

إسرائيل تكشف عن هدية قدمها نتنياهو لترامب تتعلق بعملية ألقت بظلالها على لبنان

إسرائيل تكشف عن هدية قدمها نتنياهو لترامب تتعلق بعملية ألقت بظلالها على لبنان

سبوتنيك عربي

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدية تتعلق بالعملية الإسرائيلية في لبنان. 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T10:47+0000

2025-02-05T10:47+0000

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وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جهاز اتصال لاسلكي للتذكير بالعملية ضد "حزب الله" اللبناني.وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "استمرت زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض لمدة خمس ساعات وبدأت بلقاء ترامب شخصيًا مع رئيس الوزراء خارج البيت الأبيض. وفي هذه المرحلة، قدم رئيس الوزراء نتنياهو للرئيس الأمريكي ترامب جهاز اتصال، ليرد ترامب بأن هذه عملية عظيمة".يذكر أنه في يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول، انفجرت معدات اتصال تابعة لـ"حزب الله"، وخاصة أجهزة النداء "بيجر" وأجهزة الراديو، في مناطق مختلفة من لبنان. ووفقا للبيانات الرسمية، قُتل 32 شخصا وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف. وذكرت تقارير إعلامية أن المتفجرات زرعت في أجهزة النداء "بيجر" من قبل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، حيث انفجرت في وقت واحد عند إرسال رسالة مشفرة. وكان ذلك بمثابة مقدمة لعملية عسكرية إسرائيلية شاملة ضد حزب الله.وأصبح نتنياهو أول زعيم أجنبي يستقبله ترامب في البيت الأبيض منذ عودته إلى الرئاسة. ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الزيارة بأنها تاريخية، معربًا عن ثقته في أنها ستكون لها عواقب هائلة على مستقبل إسرائيل. وقال المكتب إن "ترامب قدم حلولا جديدة للمشاكل التي عانت منها إسرائيل منذ تأسيسها".وكان الحدث الرئيسي في القمة هو اقتراح ترامب بإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة، والذي أعلنت الولايات المتحدة، بحسب الرئيس، أنها مستعدة لتولي السيطرة عليه في الدول العربية.الرئيس الفلسطيني يرد على تصريحات ترامب بشأن سيطرة أمريكا على قطاع غزةالصين تعلق على تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة

https://sarabic.ae/20250128/الشيوخ-الأمريكي-يعرقل-مشروع-قانون-لمعاقبة-الجنائية-الدولية-احتجاجا-على-مذكرة-اعتقال-نتنياهو-1097255610.html

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