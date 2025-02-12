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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250212/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1097693383.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T04:48+0000
2025-02-12T04:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة، في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 3 طائرات أوكرانية مسيرة".وأشارت إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت الطائرات الثلاث فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250115/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-3-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-مقاطعتي-بيلغورود-وتامبوف-خلال-الليل-1096796829.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود

04:48 GMT 12.02.2025
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.
وقالت الوزارة، في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 3 طائرات أوكرانية مسيرة".
وأشارت إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت الطائرات الثلاث فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات بوك-إم2 في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعتي بيلغورود وتامبوف خلال الليل
15 يناير, 05:01 GMT

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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