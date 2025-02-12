https://sarabic.ae/20250212/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1097693383.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T04:48+0000
2025-02-12T04:48+0000
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وقالت الوزارة، في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 3 طائرات أوكرانية مسيرة".وأشارت إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت الطائرات الثلاث فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250115/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-3-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-مقاطعتي-بيلغورود-وتامبوف-خلال-الليل-1096796829.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.
وقالت الوزارة، في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 3 طائرات أوكرانية مسيرة".
وأشارت إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت الطائرات الثلاث فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية
.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.