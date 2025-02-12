https://sarabic.ae/20250212/السودان-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-مع-روسيا-حول-القاعدة-البحرية-1097708625.html

السودان يعلن التوصل إلى اتفاق مع روسيا حول القاعدة البحرية

السودان يعلن التوصل إلى اتفاق مع روسيا حول القاعدة البحرية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية السوداني علي يوسف شريف إن السودان وروسيا اتفقا "على كل شيء" فيما يتعلق بإنشاء قاعدة بحرية روسية. 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T11:00+0000

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وقال علي يوسف شريف في إفادة صحفية عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "توصلنا إلى تفاهم متبادل بشأن هذه القضية. وبالتالي فإن المسألة بسيطة للغاية. ليس لدي ما أضيفه. لقد اتفقنا واتفقنا على كل شيء".وأكد ان استئناف التعاون الثنائي مع السودان يعتمد بشكل كامل على الظروف الأمنية.بدوره، قال وزير الخارجية السوداني إن بلاده تقدر وقوف روسيا "إلى جانب" الشعب السوداني في الوقت الذي يعيش فيه السودان "حربا خطيرة تدور بين الجيش وقوات الرد السريع".وبحسب المعلومات التي تلقتها وكالة "سبوتنيك " من السلطات السودانية، فإن علي يوسف الشريف يقوم بزيارة عمل إلى روسيا تستغرق ثلاثة أيام، بدأت في 10 فبراير/شباط.وفي 11 فبراير، أجرى محادثات مع وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، الذي أعلن في أعقاب الاجتماع عن انعقاد اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والسودان.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، أن "الحرب باتت على مشارف نهايتها بانتصار الجيش والقوات المساندة له".وقال يوسف، في تصريحات له، خلال لقاء مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، إن "الحكومة تتمسك بتنفيذ إعلان جدة كشرط للانخراط في أي مفاوضات مستقبلية مع الدعم السريع".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وزير الخارجية السوداني: الحرب أوشكت على الانتهاءالسودان يطرح "خارطة طريق" للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب

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