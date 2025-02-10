وزير الخارجية السوداني: الحرب أوشكت على الانتهاء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
13:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في قطر لبحث المرحلة القادمة من الاتفاق، السعودية ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها أسلوبا لصرف النظر عن جرائم الاحتلال
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تسعى لإيجاد موطئ قدم له على الأراضي السورية تحت أي مسمى وأي شعار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250210/وزير-الخارجية-السوداني-الحرب-أوشكت-على-الانتهاء-1097643057.html
وزير الخارجية السوداني: الحرب أوشكت على الانتهاء
وزير الخارجية السوداني: الحرب أوشكت على الانتهاء
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، اليوم الاثنين، أن "الحرب باتت على مشارف نهايتها بانتصار الجيش والقوات المساندة له". 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T14:32+0000
2025-02-10T14:32+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093672090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb46b18ce595d63bd17e7d6a404a2923.jpg
وقال يوسف، في تصريحات له، خلال لقاء مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، إن "الحكومة تتمسك بتنفيذ إعلان جدة كشرط للانخراط في أي مفاوضات مستقبلية مع الدعم السريع".وأضاف أن القوات المسلحة عازمة على تطهير كل مناطق البلاد من ما وصفها بميليشيات الدعم السريع، مشيرا إلى قرب تسمية حكومة تكنوقراط يقودها رئيس وزراء مدني.وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.وحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات البرهان، خلال زيارته يوم الأحد الماضي، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.وأكد ‏الجيش السوداني، الأربعاء الماضي، أن "الضربات الجوية التي ينفذها تتوالى على قوات الدعم السريع في كل المحاور".وقال الجيش السوداني، في بيان له، إنه "أحرز تقدما كبيرا في العاصمة الخرطوم وسيطر على حي الرميلة ومقر الإمدادات الطبية ودار صك العملة".كما أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم السودانية، أن 44 مدنيا سقطوا قتلى وجرحى، في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع استهدف مستشفى النو بأم درمان.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250209/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-منطقة-جديدة-في-ولاية-الجزيرة-1097622190.html
https://sarabic.ae/20250208/البرهان-سيتم-التوافق-على-رئيس-وزراء-مدني-لتشكيل-حكومة-سودانية-من-التكنوقراط-1097591142.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093672090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75b356b1c73a981bbbb09df0fea5898f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية السوداني: الحرب أوشكت على الانتهاء

14:32 GMT 10.02.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، اليوم الاثنين، أن "الحرب باتت على مشارف نهايتها بانتصار الجيش والقوات المساندة له".
وقال يوسف، في تصريحات له، خلال لقاء مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، إن "الحكومة تتمسك بتنفيذ إعلان جدة كشرط للانخراط في أي مفاوضات مستقبلية مع الدعم السريع".
وأضاف أن القوات المسلحة عازمة على تطهير كل مناطق البلاد من ما وصفها بميليشيات الدعم السريع، مشيرا إلى قرب تسمية حكومة تكنوقراط يقودها رئيس وزراء مدني.
دخان كثيف نتيجة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقة جديدة في ولاية الجزيرة
أمس, 19:57 GMT
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.
وحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات البرهان، خلال زيارته يوم الأحد الماضي، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.
وأكد ‏الجيش السوداني، الأربعاء الماضي، أن "الضربات الجوية التي ينفذها تتوالى على قوات الدعم السريع في كل المحاور".
وقال الجيش السوداني، في بيان له، إنه "أحرز تقدما كبيرا في العاصمة الخرطوم وسيطر على حي الرميلة ومقر الإمدادات الطبية ودار صك العملة".
كما أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم السودانية، أن 44 مدنيا سقطوا قتلى وجرحى، في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع استهدف مستشفى النو بأم درمان.
رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
البرهان: سيتم التوافق على رئيس وزراء مدني لتشكيل حكومة سودانية من التكنوقراط
8 فبراير, 11:53 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала