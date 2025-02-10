https://sarabic.ae/20250210/وزير-الخارجية-السوداني-الحرب-أوشكت-على-الانتهاء-1097643057.html
وزير الخارجية السوداني: الحرب أوشكت على الانتهاء
وزير الخارجية السوداني: الحرب أوشكت على الانتهاء
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، اليوم الاثنين، أن "الحرب باتت على مشارف نهايتها بانتصار الجيش والقوات المساندة له". 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T14:32+0000
2025-02-10T14:32+0000
2025-02-10T14:32+0000
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وقال يوسف، في تصريحات له، خلال لقاء مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، إن "الحكومة تتمسك بتنفيذ إعلان جدة كشرط للانخراط في أي مفاوضات مستقبلية مع الدعم السريع".وأضاف أن القوات المسلحة عازمة على تطهير كل مناطق البلاد من ما وصفها بميليشيات الدعم السريع، مشيرا إلى قرب تسمية حكومة تكنوقراط يقودها رئيس وزراء مدني.وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.وحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات البرهان، خلال زيارته يوم الأحد الماضي، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.وأكد الجيش السوداني، الأربعاء الماضي، أن "الضربات الجوية التي ينفذها تتوالى على قوات الدعم السريع في كل المحاور".وقال الجيش السوداني، في بيان له، إنه "أحرز تقدما كبيرا في العاصمة الخرطوم وسيطر على حي الرميلة ومقر الإمدادات الطبية ودار صك العملة".كما أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم السودانية، أن 44 مدنيا سقطوا قتلى وجرحى، في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع استهدف مستشفى النو بأم درمان.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250209/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-منطقة-جديدة-في-ولاية-الجزيرة-1097622190.html
https://sarabic.ae/20250208/البرهان-سيتم-التوافق-على-رئيس-وزراء-مدني-لتشكيل-حكومة-سودانية-من-التكنوقراط-1097591142.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية السوداني: الحرب أوشكت على الانتهاء
أكد وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، اليوم الاثنين، أن "الحرب باتت على مشارف نهايتها بانتصار الجيش والقوات المساندة له".
وقال يوسف، في تصريحات له، خلال لقاء مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، إن "الحكومة تتمسك بتنفيذ إعلان جدة كشرط للانخراط في أي مفاوضات مستقبلية مع الدعم السريع".
وأضاف أن القوات المسلحة عازمة على تطهير كل مناطق البلاد من ما وصفها بميليشيات الدعم السريع، مشيرا إلى قرب تسمية حكومة تكنوقراط يقودها رئيس وزراء مدني.
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.
وحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات
البرهان، خلال زيارته يوم الأحد الماضي، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.
وأكد الجيش السوداني
، الأربعاء الماضي، أن "الضربات الجوية التي ينفذها تتوالى على قوات الدعم السريع في كل المحاور".
وقال الجيش السوداني، في بيان له، إنه "أحرز تقدما كبيرا في العاصمة الخرطوم وسيطر على حي الرميلة ومقر الإمدادات الطبية ودار صك العملة".
كما أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم السودانية، أن 44 مدنيا سقطوا قتلى وجرحى
، في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع استهدف مستشفى النو بأم درمان.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان
، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.