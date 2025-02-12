https://sarabic.ae/20250212/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-مشتركة-ضخمة-استهدفت-فيها-منشآت-عسكرية-أوكرانية-مهمة-1097703128.html
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضخمة استهدفت فيها منشآت عسكرية أوكرانية مهمة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضخمة استهدفت فيها منشآت عسكرية أوكرانية مهمة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية، شنّت ضربة مشتركة استهدفت فيها منشآت عسكرية أوكرانية مهمة، وكبّدت فيها قوات نظام كييف، خسائر... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T09:15+0000
2025-02-12T09:15+0000
2025-02-12T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "شنّت القوات الروسية، صباح اليوم (الأربعاء)، هجومًا صاروخيًا على ورش عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، التي تنتج الطائرات المسيرة، وتم تحقيق أهداف الضربة، وتم تدمير جميع الأهداف المخطط استهدافها".وتابع بيان الدفاع الروسية: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهوريتي ودونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 210 عسكريين، وتم تدمير دبابة وناقلتي جند مدرعتين وعدد من المدافع، و3 مستودعات للذخيرة ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "كفيرتوس"، ومحطة للحرب الإلكترونية من طراز "زاخيست -إيه إف".وأردف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 عسكريا، ودبابة وعدد من المدافع، وتم تدمير محطة رادار".وأشار بيان الدفاع الروسية، إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 12 صاروخا من طراز "هيمارس"، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز "هامر" و66 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250212/انفجارات-تهز-كييف-وتدمير-منشآت-استراتيجية-أوكرانية-في-نيكولاييف-1097696911.html
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روسيا
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضخمة استهدفت فيها منشآت عسكرية أوكرانية مهمة
09:15 GMT 12.02.2025 (تم التحديث: 09:32 GMT 12.02.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية، شنّت ضربة مشتركة استهدفت فيها منشآت عسكرية أوكرانية مهمة، وكبّدت فيها قوات نظام كييف، خسائر فادحة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "شنّت القوات الروسية، صباح اليوم (الأربعاء)، هجومًا صاروخيًا على ورش عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، التي تنتج الطائرات المسيرة، وتم تحقيق أهداف الضربة، وتم تدمير جميع الأهداف المخطط استهدافها".
وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 510عسكريين وعدد من المدافع، و4 مركبات مدرعة قتالية".
وتابع بيان الدفاع الروسية: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهوريتي ودونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 210 عسكريين، وتم تدمير دبابة وناقلتي جند مدرعتين وعدد من المدافع، و3 مستودعات للذخيرة ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "كفيرتوس"، ومحطة للحرب الإلكترونية من طراز "زاخيست -إيه إف".
وأضاف البيان: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 215 عسكريا و3 مركبات مدرعة، وتم تدمير عدد من المدافع الميدانية، ومستودعين للذخيرة".
وأردف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 عسكريا، ودبابة وعدد من المدافع، وتم تدمير محطة رادار".
وبحسب الدفاع الروسية، "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات الروسية، أضرارًا بتجمعات القوى البشرية والمعدات المعادية ونقاط انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في 139منطقة".
وأشار بيان الدفاع الروسية، إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 12 صاروخا من طراز "هيمارس"، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز "هامر" و66 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.