https://sarabic.ae/20250212/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-مشتركة-ضخمة-استهدفت-فيها-منشآت-عسكرية-أوكرانية-مهمة-1097703128.html

القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضخمة استهدفت فيها منشآت عسكرية أوكرانية مهمة

القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضخمة استهدفت فيها منشآت عسكرية أوكرانية مهمة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية، شنّت ضربة مشتركة استهدفت فيها منشآت عسكرية أوكرانية مهمة، وكبّدت فيها قوات نظام كييف، خسائر... 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T09:15+0000

2025-02-12T09:15+0000

2025-02-12T09:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "شنّت القوات الروسية، صباح اليوم (الأربعاء)، هجومًا صاروخيًا على ورش عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، التي تنتج الطائرات المسيرة، وتم تحقيق أهداف الضربة، وتم تدمير جميع الأهداف المخطط استهدافها".وتابع بيان الدفاع الروسية: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهوريتي ودونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 210 عسكريين، وتم تدمير دبابة وناقلتي جند مدرعتين وعدد من المدافع، و3 مستودعات للذخيرة ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "كفيرتوس"، ومحطة للحرب الإلكترونية من طراز "زاخيست -إيه إف".وأردف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 عسكريا، ودبابة وعدد من المدافع، وتم تدمير محطة رادار".وأشار بيان الدفاع الروسية، إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 12 صاروخا من طراز "هيمارس"، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز "هامر" و66 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250212/انفجارات-تهز-كييف-وتدمير-منشآت-استراتيجية-أوكرانية-في-نيكولاييف-1097696911.html

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