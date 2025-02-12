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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20250212/اليابان-تطلب-من-الولايات-المتحدة-إعفاءها-من-الرسوم-على-الصلب-والألمنيوم-1097692340.html
اليابان تطلب من ترامب إعفاءها من الرسوم على الصلب والألمنيوم
اليابان تطلب من ترامب إعفاءها من الرسوم على الصلب والألمنيوم
سبوتنيك عربي
طلبت الحكومة اليابانية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء طوكيو من الرسوم الجديدة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T01:58+0000
2025-02-12T02:00+0000
أخبار اليابان
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الرسوم الجمركية
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وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي خلال مؤتمر صحفي: "نحن على علم بالأمر الذي أعلنه الرئيس الأمريكي. لقد قدمنا بالفعل طلبًا لاستثناء اليابان من هذه الإجراءات. نعتزم دراسة تفاصيل هذه التدابير وتأثيرها المحتمل على اليابان، واتخاذ الخطوات اللازمة".وأوضح أن الطلب تم تقديمه يوم الأربعاء بالتوقيت الياباني عبر السفارة اليابانية في الولايات المتحدة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم الاثنين مرسومًا بفرض رسوم بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.ووفقًا لوسائل الإعلام اليابانية، تمثل الصلب الياباني حوالي 4% من إجمالي واردات الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250211/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-بنسبة-25-على-كل-واردات-بلاده-من-الصلب-والألمنيوم-1097655950.html
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أخبار اليابان, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية
أخبار اليابان, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية

اليابان تطلب من ترامب إعفاءها من الرسوم على الصلب والألمنيوم

01:58 GMT 12.02.2025 (تم التحديث: 02:00 GMT 12.02.2025)
© YouTube.comعلم اليابان
علم اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© YouTube.com
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طلبت الحكومة اليابانية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء طوكيو من الرسوم الجديدة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي خلال مؤتمر صحفي: "نحن على علم بالأمر الذي أعلنه الرئيس الأمريكي. لقد قدمنا بالفعل طلبًا لاستثناء اليابان من هذه الإجراءات. نعتزم دراسة تفاصيل هذه التدابير وتأثيرها المحتمل على اليابان، واتخاذ الخطوات اللازمة".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم
أمس, 00:51 GMT
وأوضح أن الطلب تم تقديمه يوم الأربعاء بالتوقيت الياباني عبر السفارة اليابانية في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم الاثنين مرسومًا بفرض رسوم بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.
ووفقًا لوسائل الإعلام اليابانية، تمثل الصلب الياباني حوالي 4% من إجمالي واردات الولايات المتحدة.
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