https://sarabic.ae/20250212/اليابان-تطلب-من-الولايات-المتحدة-إعفاءها-من-الرسوم-على-الصلب-والألمنيوم-1097692340.html

اليابان تطلب من ترامب إعفاءها من الرسوم على الصلب والألمنيوم

اليابان تطلب من ترامب إعفاءها من الرسوم على الصلب والألمنيوم

سبوتنيك عربي

طلبت الحكومة اليابانية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء طوكيو من الرسوم الجديدة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم. 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T01:58+0000

2025-02-12T01:58+0000

2025-02-12T02:00+0000

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الرسوم الجمركية

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وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي خلال مؤتمر صحفي: "نحن على علم بالأمر الذي أعلنه الرئيس الأمريكي. لقد قدمنا بالفعل طلبًا لاستثناء اليابان من هذه الإجراءات. نعتزم دراسة تفاصيل هذه التدابير وتأثيرها المحتمل على اليابان، واتخاذ الخطوات اللازمة".وأوضح أن الطلب تم تقديمه يوم الأربعاء بالتوقيت الياباني عبر السفارة اليابانية في الولايات المتحدة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم الاثنين مرسومًا بفرض رسوم بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.ووفقًا لوسائل الإعلام اليابانية، تمثل الصلب الياباني حوالي 4% من إجمالي واردات الولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20250211/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-بنسبة-25-على-كل-واردات-بلاده-من-الصلب-والألمنيوم-1097655950.html

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