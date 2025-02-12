https://sarabic.ae/20250212/جنرال-سوداني-لـسبوتنيك-حيادية-وموضوعية-الصحافة-الروسية-أكسبتها-احترام-الشارع-1097727899.html

جنرال سوداني لـ"سبوتنيك": حيادية وموضوعية الصحافة الروسية أكسبتها احترام الشارع

جنرال سوداني لـ"سبوتنيك": حيادية وموضوعية الصحافة الروسية أكسبتها احترام الشارع

سبوتنيك عربي

أكد الفريق خالد ثالث رئيس حركة شباب التغيير والعدالة السودانية، أن المواقف الحيادية والموضوعية للصحافة الروسية أكسبتها تعاطف وتقدير واحترام كبير في الشارع... 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T19:33+0000

2025-02-12T19:33+0000

2025-02-12T19:33+0000

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وقال في مقابلة مع "سبوتنيك"، نحن في السودان نقدر التغطية التي تقوم بها وكالة "سبوتنيك" الروسية فيما يتعلق بالحرب أو الملفات الإنسانية والاجتماعية وغيرها، كما نشكر الحكومة الروسية على مواقفها الحيادية والعادلة مع الشعب السوداني في العديد من القضايا.وأضاف ثالث، هناك الكثير من المواقف للحكومة الروسية في المنظمات الدولية قالت فيها كلمة الحق ضد السلطان الجائر في مجلس الأمن، كما كان لها العديد من المواقف العادلة مع ملفات أخرى خارج السودان وتهم المنطقة والتي تتعرض للضغوط في مجلس الأمن والأمم المتحدة.وتابع: الصحافة الروسية تنقل بحيادية وموضوعية مقارنة بالعديد من الوسائل الإعلامية الأخرى التي لا تمتلك تلك المميزات وتنساب خلف الأجندات التي تقف خلفها، لذا نرى أن الإعلام الروسي يجد قبولا لدى السودانيين وهو ما يجعلنا نشيد بهذا الدور الذي تقوم به.أكد وزير الخارجية السوداني علي يوسف شريف أن السودان وروسيا اتفقا "على كل شيء" فيما يتعلق بإنشاء قاعدة بحرية روسية.وقال علي يوسف شريف في إفادة صحفية عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "توصلنا إلى تفاهم متبادل بشأن هذه القضية. وبالتالي فإن المسألة بسيطة للغاية. ليس لدي ما أضيفه. لقد اتفقنا واتفقنا على كل شيء".وقال لافروف في بداية محادثاته مع وزير الخارجية السوداني: "بالطبع نحن كأصدقاء جيدين نشعر بالقلق إزاء الأحداث الدرامية التي تجري حاليا في السودان. نريد العمل مع لاعبين خارجيين آخرين للمساعدة في تطبيع الوضع".وأكد أن استئناف التعاون الثنائي مع السودان يعتمد بشكل كامل على الظروف الأمنية.بدوره، قال وزير الخارجية السوداني إن بلاده تقدر وقوف روسيا "إلى جانب" الشعب السوداني، في الوقت الذي يعيش فيه السودان "حربا خطيرة تدور بين الجيش وقوات الرد السريع".وبحسب المعلومات التي تلقتها وكالة "سبوتنيك" من السلطات السودانية، فإن علي يوسف الشريف يقوم بزيارة عمل إلى روسيا تستغرق ثلاثة أيام، بدأت في 10 فبراير/شباط.وأوضح متحدث باسم الحكومة السودانية لوكالة "سبوتنيك"، أن الزيارة تأتي بناء على دعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وفي 11 فبراير، أجرى محادثات مع وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، الذي أعلن في أعقاب الاجتماع عن انعقاد اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والسودان.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، أن "الحرب باتت على مشارف نهايتها بانتصار الجيش والقوات المساندة له".وقال يوسف، في تصريحات له، خلال لقاء مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، إن "الحكومة تتمسك بتنفيذ إعلان جدة كشرط للانخراط في أي مفاوضات مستقبلية مع الدعم السريع".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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