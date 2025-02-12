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"حدید 110".. إيران تكشف عن طائرة مسيرة انتحارية مزودة بمحرك نفاث.. فيديو
"حدید 110".. إيران تكشف عن طائرة مسيرة انتحارية مزودة بمحرك نفاث.. فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت إيران عن الطائرة المسيرة "حديد 110" المزودة بمحرك نفاث، والتي تعد أحد أحدث إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T15:44+0000
2025-02-12T15:44+0000
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وتتميّز "حديد 110" بتصميم مثلثي الشكل، وتعتمد على محرك نفاث لتنفيذ مهامها الانتحارية، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه الطائرة بعد، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وأفادت تلك الوسائل بأنه وخلال زيارة القائد العام للقوات المسلحة، علي الخامنئي، لمعرض إنجازات الصناعات الدفاعية الإيرانية تحت اسم "اقتدار 1403"، تم عرض أحدث التطورات والقدرات في مجالات الدفاع الجوي، الصواريخ الباليستية والكروز، الذخائر الذكية، الفضاء، الطائرات المسيّرة، الطيران، السفن البحرية والطاقة.وفي وقت سابق من اليوم، أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي، بـ"التقدم الدفاعي المذهل الذي حققته إيران، خاصة في ظل الحظر المستمر من قبل الأعداء"، على حد قوله.وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، الأحد الماضي، إزاحة الستار عن النسخة المطورة من منظومة الدفاع الجوي "باور 2-373".من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، أن تطوير القدرات الدفاعية والتقنيات الفضائية الإيرانية، يأتي في إطار الردع وليس لأغراض هجومية، مشيرًا إلى أن هذه القوة تضمن حماية السيادة الوطنية وردع أي تهديدات محتملة.
https://sarabic.ae/20250212/خامنئي-يدعو-لتحسين-دقة-الصواريخ-الإيرانية-1097709453.html
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"حدید 110".. إيران تكشف عن طائرة مسيرة انتحارية مزودة بمحرك نفاث.. فيديو

15:44 GMT 12.02.2025
© Photo / xإيران تكشف عن طائرة مسيرة انتحارية مزودة بمحرك نفاث
إيران تكشف عن طائرة مسيرة انتحارية مزودة بمحرك نفاث - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Photo / x
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كشفت إيران عن الطائرة المسيرة "حديد 110" المزودة بمحرك نفاث، والتي تعد أحد أحدث إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية.
وتتميّز "حديد 110" بتصميم مثلثي الشكل، وتعتمد على محرك نفاث لتنفيذ مهامها الانتحارية، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه الطائرة بعد، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وأفادت تلك الوسائل بأنه وخلال زيارة القائد العام للقوات المسلحة، علي الخامنئي، لمعرض إنجازات الصناعات الدفاعية الإيرانية تحت اسم "اقتدار 1403"، تم عرض أحدث التطورات والقدرات في مجالات الدفاع الجوي، الصواريخ الباليستية والكروز، الذخائر الذكية، الفضاء، الطائرات المسيّرة، الطيران، السفن البحرية والطاقة.
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
‌خامنئي يدعو لتحسين دقة الصواريخ الإيرانية
11:34 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي، بـ"التقدم الدفاعي المذهل الذي حققته إيران، خاصة في ظل الحظر المستمر من قبل الأعداء"، على حد قوله.
وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، الأحد الماضي، إزاحة الستار عن النسخة المطورة من منظومة الدفاع الجوي "باور 2-373".

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه تمت إزاحة الستار عن المنظومة خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لمعرض إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية في مجال الجوفضاء، حيث تم عرض صور هذه المنظومة الجديدة لأول مرة.

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، أن تطوير القدرات الدفاعية والتقنيات الفضائية الإيرانية، يأتي في إطار الردع وليس لأغراض هجومية، مشيرًا إلى أن هذه القوة تضمن حماية السيادة الوطنية وردع أي تهديدات محتملة.
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