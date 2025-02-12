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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250212/رئيس-لجنة-الدفاع-في-الدوما-نجاحات-القوات-الروسية-تسهم-بإنهاء-الصراع-الأوكراني-1097724142.html
رئيس لجنة الدفاع في الدوما: نجاحات القوات الروسية تسهم بإنهاء الصراع الأوكراني
رئيس لجنة الدفاع في الدوما: نجاحات القوات الروسية تسهم بإنهاء الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي (النواب)، أندريه كارتابولوف، اليوم الأربعاء، أن نجاحات القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة ستسهم في تسريع... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T18:30+0000
2025-02-12T18:54+0000
روسيا
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال كارتابولوف حول محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب لوكالة "سبوتنيك": "أي حوار أفضل من عدمه، إن نجاح قواتنا خلال العملية العسكرية الخاصة سيسهم في تسريع نهاية الصراع في أوكرانيا، وهذا هو العامل الأكثر أهمية، وكل شيء آخر هو نسبي".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبا عبر الهاتف.وجاء في بيان الكرملين: "كانت محادثة هاتفية طويلة جدًا، استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".
https://sarabic.ae/20250212/الكرملين-بوتين-وترامب-يبحثان-هاتفيا-الوضع-في-أوكرانيا-1097722029.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس لجنة الدفاع في الدوما: نجاحات القوات الروسية تسهم بإنهاء الصراع الأوكراني

18:30 GMT 12.02.2025 (تم التحديث: 18:54 GMT 12.02.2025)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي (النواب)، أندريه كارتابولوف، اليوم الأربعاء، أن نجاحات القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة ستسهم في تسريع إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وقال كارتابولوف حول محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب لوكالة "سبوتنيك": "أي حوار أفضل من عدمه، إن نجاح قواتنا خلال العملية العسكرية الخاصة سيسهم في تسريع نهاية الصراع في أوكرانيا، وهذا هو العامل الأكثر أهمية، وكل شيء آخر هو نسبي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
الكرملين: بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا
17:03 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبا عبر الهاتف.
وجاء في بيان الكرملين: "كانت محادثة هاتفية طويلة جدًا، استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".
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