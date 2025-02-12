https://sarabic.ae/20250212/رئيس-لجنة-الدفاع-في-الدوما-نجاحات-القوات-الروسية-تسهم-بإنهاء-الصراع-الأوكراني-1097724142.html
رئيس لجنة الدفاع في الدوما: نجاحات القوات الروسية تسهم بإنهاء الصراع الأوكراني
رئيس لجنة الدفاع في الدوما: نجاحات القوات الروسية تسهم بإنهاء الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي (النواب)، أندريه كارتابولوف، اليوم الأربعاء، أن نجاحات القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة ستسهم في تسريع... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T18:30+0000
2025-02-12T18:30+0000
2025-02-12T18:54+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال كارتابولوف حول محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب لوكالة "سبوتنيك": "أي حوار أفضل من عدمه، إن نجاح قواتنا خلال العملية العسكرية الخاصة سيسهم في تسريع نهاية الصراع في أوكرانيا، وهذا هو العامل الأكثر أهمية، وكل شيء آخر هو نسبي".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبا عبر الهاتف.وجاء في بيان الكرملين: "كانت محادثة هاتفية طويلة جدًا، استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".
https://sarabic.ae/20250212/الكرملين-بوتين-وترامب-يبحثان-هاتفيا-الوضع-في-أوكرانيا-1097722029.html
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رئيس لجنة الدفاع في الدوما: نجاحات القوات الروسية تسهم بإنهاء الصراع الأوكراني
18:30 GMT 12.02.2025 (تم التحديث: 18:54 GMT 12.02.2025)
أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي (النواب)، أندريه كارتابولوف، اليوم الأربعاء، أن نجاحات القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة ستسهم في تسريع إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وقال كارتابولوف حول محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب لوكالة "سبوتنيك": "أي حوار أفضل من عدمه، إن نجاح قواتنا خلال العملية العسكرية الخاصة سيسهم في تسريع نهاية الصراع في أوكرانيا، وهذا هو العامل الأكثر أهمية، وكل شيء آخر هو نسبي".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبا عبر الهاتف.
وجاء في بيان الكرملين: "كانت محادثة هاتفية طويلة جدًا، استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".