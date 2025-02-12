https://sarabic.ae/20250212/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-390-عسكريا-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1097707462.html

قوات كييف تفقد أكثر من 390 عسكريا على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية

قوات كييف تفقد أكثر من 390 عسكريا على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تواصل استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، وكبدتها خسائر... 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T10:33+0000

2025-02-12T10:33+0000

2025-02-12T10:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، وجويفو وزاوليشينكا، وكولماكوف، وكوسيتسا، وليبيديفكا، ومالايا لوكنيا، وماخنوفكا، وميلوفوي، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا وروبانشينا وسفيردليكوفو وسودزا. وتم صد 3 هجمات مضادة للعدو".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت، خلال النهار، أكثر من 390 عسكريًا، وتم تدمير دبابتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث ناقلات جند مدرعة وعددا من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى نقطتي تحكم بالطائرات دون طيار، ومستودع ذخيرة".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 59940 عسكريًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250212/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-مشتركة-ضخمة-استهدفت-فيها-منشآت-عسكرية-أوكرانية-مهمة-1097703128.html

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