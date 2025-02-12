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وزير الصحة اللبناني لـ "سبوتنيك": نسعى لصياغة بيان وزاري يرضي الجميع والواقع الصحي قيد الدراسة
وزير الصحة اللبناني لـ "سبوتنيك": نسعى لصياغة بيان وزاري يرضي الجميع والواقع الصحي قيد الدراسة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الصحة اللبناني، ركان ناصر الدين، أنّ "الاجتماع الأول لمجلس الوزراء تناول العديد من المواضيع الهامة، وكان من أبرزها تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري". 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T07:51+0000
2025-02-12T07:51+0000
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وأشار ناصر الدين إلى أنّ "الجو التوافقي الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة في لبنان سينعكس إيجاباً على صيغة البيان الوزاري"، معرباً عن "أمله في أن يتم التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف".وفي ما يتعلق بعمر الحكومة القصير، أشار ناصر الدين إلى أنّ "الحكومة ستكون واقعية في التعامل مع التحديات، وسيتم الاستثمار اللحظوي لتركيبتها بما يخدم المصلحة العامة". وأضاف أنّ "وزارة الصحة هي وزارة خدماتية، وتتمثل أولوياتها في استكمال ما بدأه الوزير السابق فراس الأبيض، لا سيما في الخطة الاستراتيجية التي وضعها، مع التركيز على تسهيل الأمور الحياتية، ومن ثم الانتقال إلى العمل على الإصلاح والتطوير في القطاع الصحي".وفي ما يخص القضايا الصحية الأساسية للمواطن اللبناني، أكد ضيف "سبوتنيك" أنّ "الهموم الصحية التي تهم أي مواطن هي الاستشفاء والدواء". وكشف أنه "بدأ العمل على دراسات ووضع خطط لمعالجة هذه القضايا، والاستفادة من الفرص التمويلية الدولية"، مشيراً إلى أنّ "الوزارة ستعمل على استخدام الدراسات والإمكانات التي وضعت خلال الوزارة السابقة للاستفادة من فرص التمويل الدولي، ولن تدخر جهداً في محاولة خلق فرص تمويل وابتكار أفكار جديدة بما يصب في مصلحة الخدمة الصحية في لبنان".واختتم ناصر الدين تصريحه بالتأكيد أنّ "وزارة الصحة هي جهة ناظمة للقطاع الصحي، وأنها ستواصل التعاون مع النقابات الطبية والمشاركة في الرأي معها، خدمة لصحة المواطن اللبناني". ولفت إلى أنّ "النجاح في هذا المجال يتطلب التعاون بين الجميع، وأن هذا التعاون سيثمر في النهاية عن إنتاج ورفاهية وخدمة صحية مميزة تلامس حاجات المواطنين".وزير الزراعة اللبناني: البيان الوزراي يتوافق مع خطاب القسم والأجواء إيجابية
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تقارير سبوتنيك, حصري, لبنان
تقارير سبوتنيك, حصري, لبنان

وزير الصحة اللبناني لـ "سبوتنيك": نسعى لصياغة بيان وزاري يرضي الجميع والواقع الصحي قيد الدراسة

07:51 GMT 12.02.2025
© AP Photoعلم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© AP Photo
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حصري
أكد وزير الصحة اللبناني، ركان ناصر الدين، أنّ "الاجتماع الأول لمجلس الوزراء تناول العديد من المواضيع الهامة، وكان من أبرزها تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري".
وأشار ناصر الدين إلى أنّ "الجو التوافقي الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة في لبنان سينعكس إيجاباً على صيغة البيان الوزاري"، معرباً عن "أمله في أن يتم التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف".

وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "شهد جلسة مخصصة للنقاش حول هذا الملف، وسيتم الاطلاع على المسودة الأولى للبيان الوزاري". وأضاف أنّ "الإعلام له دور كبير في مساعدة الحكومة على خلق جو إيجابي يسهم في إنجاز هذا الملف المهم"، مؤكداً أنهم "يسعون لبدء العمل الجاد مع افتتاح هذه الحكومة".

السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
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أمس, 08:00 GMT
وفي ما يتعلق بعمر الحكومة القصير، أشار ناصر الدين إلى أنّ "الحكومة ستكون واقعية في التعامل مع التحديات، وسيتم الاستثمار اللحظوي لتركيبتها بما يخدم المصلحة العامة". وأضاف أنّ "وزارة الصحة هي وزارة خدماتية، وتتمثل أولوياتها في استكمال ما بدأه الوزير السابق فراس الأبيض، لا سيما في الخطة الاستراتيجية التي وضعها، مع التركيز على تسهيل الأمور الحياتية، ومن ثم الانتقال إلى العمل على الإصلاح والتطوير في القطاع الصحي".

وتحدث الوزير عن مهمته الجديدة كوزير للصحة، معترفا بأنها مسؤولية ثقيلة، ولكنه عبّر عن "إيمانه الكامل بقدرة الشباب اللبناني على ترك بصمة إيجابية في الشأن العام". وقال: "أنا الأصغر سناً، ولكنني أؤمن أن التعاون مع الجميع سيجعلنا أكثر فعالية، خصوصاً أن هذا القطاع يحتاج إلى جهود جميع الأطراف". وأكد ناصر الدين أنّ "التعاون بين الجميع سيكون أساساً لتحقيق النجاح وتحقيق خدمة صحية متميزة".

وفي ما يخص القضايا الصحية الأساسية للمواطن اللبناني، أكد ضيف "سبوتنيك" أنّ "الهموم الصحية التي تهم أي مواطن هي الاستشفاء والدواء". وكشف أنه "بدأ العمل على دراسات ووضع خطط لمعالجة هذه القضايا، والاستفادة من الفرص التمويلية الدولية"، مشيراً إلى أنّ "الوزارة ستعمل على استخدام الدراسات والإمكانات التي وضعت خلال الوزارة السابقة للاستفادة من فرص التمويل الدولي، ولن تدخر جهداً في محاولة خلق فرص تمويل وابتكار أفكار جديدة بما يصب في مصلحة الخدمة الصحية في لبنان".
واختتم ناصر الدين تصريحه بالتأكيد أنّ "وزارة الصحة هي جهة ناظمة للقطاع الصحي، وأنها ستواصل التعاون مع النقابات الطبية والمشاركة في الرأي معها، خدمة لصحة المواطن اللبناني". ولفت إلى أنّ "النجاح في هذا المجال يتطلب التعاون بين الجميع، وأن هذا التعاون سيثمر في النهاية عن إنتاج ورفاهية وخدمة صحية مميزة تلامس حاجات المواطنين".
وزير الزراعة اللبناني: البيان الوزراي يتوافق مع خطاب القسم والأجواء إيجابية
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