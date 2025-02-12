https://sarabic.ae/20250212/وزير-الصحة-اللبناني-لـ-سبوتنيك-نسعى-لصياغة-بيان-وزاري-يرضي-الجميع-والواقع-الصحي-قيد-الدراسة-1097697530.html

وزير الصحة اللبناني لـ "سبوتنيك": نسعى لصياغة بيان وزاري يرضي الجميع والواقع الصحي قيد الدراسة

وزير الصحة اللبناني لـ "سبوتنيك": نسعى لصياغة بيان وزاري يرضي الجميع والواقع الصحي قيد الدراسة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الصحة اللبناني، ركان ناصر الدين، أنّ "الاجتماع الأول لمجلس الوزراء تناول العديد من المواضيع الهامة، وكان من أبرزها تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري". 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T07:51+0000

2025-02-12T07:51+0000

2025-02-12T07:51+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101675/13/1016751375_0:352:4455:2857_1920x0_80_0_0_e3b81e836990c66b5f2908806362ecbb.jpg

وأشار ناصر الدين إلى أنّ "الجو التوافقي الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة في لبنان سينعكس إيجاباً على صيغة البيان الوزاري"، معرباً عن "أمله في أن يتم التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف".وفي ما يتعلق بعمر الحكومة القصير، أشار ناصر الدين إلى أنّ "الحكومة ستكون واقعية في التعامل مع التحديات، وسيتم الاستثمار اللحظوي لتركيبتها بما يخدم المصلحة العامة". وأضاف أنّ "وزارة الصحة هي وزارة خدماتية، وتتمثل أولوياتها في استكمال ما بدأه الوزير السابق فراس الأبيض، لا سيما في الخطة الاستراتيجية التي وضعها، مع التركيز على تسهيل الأمور الحياتية، ومن ثم الانتقال إلى العمل على الإصلاح والتطوير في القطاع الصحي".وفي ما يخص القضايا الصحية الأساسية للمواطن اللبناني، أكد ضيف "سبوتنيك" أنّ "الهموم الصحية التي تهم أي مواطن هي الاستشفاء والدواء". وكشف أنه "بدأ العمل على دراسات ووضع خطط لمعالجة هذه القضايا، والاستفادة من الفرص التمويلية الدولية"، مشيراً إلى أنّ "الوزارة ستعمل على استخدام الدراسات والإمكانات التي وضعت خلال الوزارة السابقة للاستفادة من فرص التمويل الدولي، ولن تدخر جهداً في محاولة خلق فرص تمويل وابتكار أفكار جديدة بما يصب في مصلحة الخدمة الصحية في لبنان".واختتم ناصر الدين تصريحه بالتأكيد أنّ "وزارة الصحة هي جهة ناظمة للقطاع الصحي، وأنها ستواصل التعاون مع النقابات الطبية والمشاركة في الرأي معها، خدمة لصحة المواطن اللبناني". ولفت إلى أنّ "النجاح في هذا المجال يتطلب التعاون بين الجميع، وأن هذا التعاون سيثمر في النهاية عن إنتاج ورفاهية وخدمة صحية مميزة تلامس حاجات المواطنين".وزير الزراعة اللبناني: البيان الوزراي يتوافق مع خطاب القسم والأجواء إيجابية

https://sarabic.ae/20250211/السفير-الروسي-لدى-لبنان-موسكو-مستعدة-للحوار-مع-القيادة-الجديدة-في-لبنان----1097665239.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, لبنان