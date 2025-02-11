https://sarabic.ae/20250211/السفير-الروسي-لدى-لبنان-موسكو-مستعدة-للحوار-مع-القيادة-الجديدة-في-لبنان----1097665239.html

السفير الروسي لدى لبنان: موسكو مستعدة للحوار مع القيادة اللبنانية الجديدة

السفير الروسي لدى لبنان: موسكو مستعدة للحوار مع القيادة اللبنانية الجديدة

سبوتنيك عربي

أكد السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو مستعدة للحوار مع القيادة الجديدة في لبنان، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان في ظل ارتفاع... 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T08:00+0000

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وفي مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، مخصصة ليوم الدبلوماسي، شارك السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، تفاصيل حول كيفية عمل موظفي السفارة في خضم الحرب، وما هي آفاق التعاون مع القيادة الجديدة في لبنان، ومدى ارتفاع التهديد الحالي الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي (تنظيم الدولة الإسلامية المحظور في روسيا) والجماعات المتطرفة الأخرى في المنطقة على خلفية الأحداث في سوريا وفلسطين المجاورتين.وكان لبنان قد انخرط في صراع عسكري مع إسرائيل في أواخر العام الماضي، ما أدى إلى إجبار الآلاف من المواطنين الروس على الفرار من البلاد، وتسبب القصف الإسرائيلي في أضرار جسيمة للبنية التحتية في لبنان.وفي سؤاله عن كيفية بناء العلاقات الروسية اللبنانية في ظل القيادة الجديدة للبنان؟قال روداكوف: "إنني مقتنع أنه مع الوجوه الجديدة على رأس الجمهورية سنكون قادرين على تكثيف الحوار القائم على الثقة والجودة والبناء. نحن نعرف الرئيس جوزيف عون جيداً، وقد التقينا عدة مرات خلال فترة توليه قيادة الجيش تناولنا فيها قضايا العمل. وبمناسبة انتخابه، كانوا من أوائل أعضاء السلك الدبلوماسي المحلي الذين زاروه في منصبه الجديد ونقلوا إليه برقية تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونحن نرى في عون محترفاً في مجاله، ووطنياً، والأهم من ذلك تجسيداً لخيار التوافق بين الشعب اللبناني في مرحلة صعبة جداً تمر بها البلاد".وأضاف روداكوف: "أما الرئيس سلام فلم تجر معه أي اتصالات شخصية حتى الآن. وفي الوقت نفسه، يتمتع بسمعة طيبة باعتباره دبلوماسيًا ذو خبرة ومحاميًا دوليًا من الطراز العالمي. ونأمل أن يتمكن رئيس الحكومة المعين من استغلال خلفيته المهنية المتميزة لإعادة لبنان إلى مسار النمو".وتابع روداكوف: "نحن نؤكد باستمرار استعدادنا للحوار الموضوعي والمثمر مع الشركاء. وسوف نركز في المقام الأول على استئناف العمل ذي المنفعة المتبادلة للجنة الحكومية الدولية الروسية اللبنانية، وزيادة ديناميكية التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني، ليس فقط على المستوى الفيدرالي، ولكن أيضًا على مستوى البلديات. وفي الوقت نفسه، لا نعتزم الاستسلام لأية اتجاهات انتهازية خارجية. ونأمل أن تعتمد بيروت الرسمية أيضاً على قراراتها السيادية في الشؤون الدولية".وأكد أن أولوية روسيا هي ضمان نتائج ملموسة وعالية الجودة للتعاون الثنائي، وليس مجرد بيانات إعلانية لا أساس لها. وفي الواقع، فإنه انطلاقاً من هذا المنطق سوف "نبني الجسور" مع أصحاب المناصب العليا الجدد في بيروت.وفي سؤاله عن الاتصالات وتبادل زيارات بين بيروت وموسكو؟ وعند أي مستوى ومتى تقريبًا؟قال روداكوف: "بلا شك. نحن مهتمون بإقامة اتصالات عمل بين الإدارات المختلفة والخبراء المحترفين بين العواصم. لكن، وكما يحدث غالباً في الواقع السياسي اللبناني، لا بد من التحلي بالصبر وانتظار حل القضايا الداخلية".وأضاف: "ومن المؤكد أن الاتصالات الثنائية وتبادل الوفود سوف تستأنف بعد ذلك بشأن مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. لن نتمكن من التنبؤ بالأنماط والمستويات والتوقيتات المحددة في الوقت الحالي. وسأضيف شيئا واحدا فقط: نحن نعد خطة مفصلة لتفعيل العلاقات "ذات الاتجاهين"".وتابع: "وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشير إلى أننا أطلقنا بالفعل عملية تبادل للوفود في إطار الحوار بين الكنائس. وفي الآونة الأخيرة، في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، قام رئيس إدارة العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو، المتروبوليت أنطونيوس، بزيارة لبنان مرة أخرى. عقدنا في البلمند لقاءً هامًا وفي الوقت المناسب مع بطريرك كنيسة أنطاكية يوحنا العاشر. تقليديًا، يتفاعل رجال الدين لدينا بشكل وثيق وبطريقة قائمة على الثقة مع نظرائهم المحليين، بما في ذلك بشأن قضية الحفاظ على التراث المسيحي وحماية المسيحيين في الشرق الأوسط. وليس لدي أدنى شك في أن التواصل بين الكنائس سوف يستمر في التطور".ما مدى ارتفاع خطر اندلاع حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتغير السلطة في سوريا وحل الفراغ السياسي في لبنان؟قال روداكوف: "نأمل بصدق أن تكون مخاطر اندلاع "حرب كبيرة" في منطقة الشرق الأوسط قد تراجعت، لكنها لا تزال بعيدة عن الصفر. وفي الوقت نفسه، فإن وصفة تطبيع الوضع بسيطة ومعروفة للجميع: هناك حاجة إلى حل شامل وتسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس صيغة الدولتين".وأضاف: "وفي هذا الصدد، لا يسعنا إلا أن نرحب بالتوصل إلى اتفاقات بشأن وقف إطلاق النار في غزة ولبنان. لقد نجحنا في إبطاء عجلة العنف. والأولوية الواضحة هنا هي تحويل هذه الاتفاقات إلى رفض كامل للأساليب العسكرية لتحقيق الأهداف السياسية".وتابع: "وفي الوقت نفسه، فإننا مضطرون إلى الاعتراف بالانتهاكات العديدة التي ارتكبتها القدس لشروط التهدئة. إن السابقة الخطيرة تتمثل في فشل إسرائيل في الالتزام بالموعد النهائي المتفق عليه في البداية لانسحاب قواتها من أراضي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (26 يناير/كانون الثاني). وقد تم تمديده الآن حتى 18 فبراير. ونأمل أن يفي الطرفان بالتزاماتهما وأن يعود الهدوء إلى جنوب لبنان بما يسمح بإعادة الإعمار وضمان عودة جميع النازحين".وأوضح روداكوف: "وأود أن أصدق أن المسار اللبناني الإسرائيلي قد خلق بالفعل الشروط الأساسية لإيجاد السبل لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، والذي يعد انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية شرطاً أساسياً لتحقيقه. وتتمتع السلطة التنفيذية اللبنانية الجديدة بالصلاحيات اللازمة للعمل بشكل مركّز لتحقيق هذا الهدف بطريقة سياسية ودبلوماسية".كيف تقيم روسيا مستوى النشاط الإرهابي في المنطقة بعد التغيرات الكبيرة في سوريا ولبنان؟قال روداكوف: "نحن راضون عن ديناميكية العملية السياسية المتجددة في لبنان. وتؤكد روسيا تقليديا على ضرورة تعزيز مؤسسات السلطة الحكومية في الجمهورية. ونأمل أن يسمح لنا تشكيل حكومة توافقية بالبدء في المستقبل القريب جداً بالبحث عن سبل فعّالة لحل التحديات التي يواجهها المجتمع اللبناني، بما في ذلك في مجال الأمن".وأضاف: "وفي سوريا لم يكن تغيير السلطة ديمقراطياً على الإطلاق. إن المشهد السياسي يشهد تحولاً جذرياً. ونأمل أن يتمكن القادة الجدد من وضع تصريحاتهم موضع التنفيذ بشأن بناء دولة شاملة تتمتع بحقوق متساوية لجميع السوريين، بما في ذلك ما يسمى بالأقليات".وتابع: "ولكن يجب علينا ألا ننسى أن مسلحي تنظيم داعش (المنظمة الإرهابية المحظورة في روسيا) والجماعات الجهادية الأخرى لم يختفوا. وبهذا المعنى، ليس لدينا أي أوهام. إن التهديد الإرهابي، رغم أنه ربما ضعف وتحول، لا يزال موجوداً في جيوب معزولة. وإذا لم نستمر في معارضته، فإنه قد يفرض نفسه من جديد. وأنا على قناعة بأن السلطات اللبنانية أو أي طرف إقليمي رئيسي آخر ليس لديه أي اهتمام على الإطلاق بمثل هذا السيناريو".بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، تكرر الحديث عن تعزيز الجيش اللبناني والقدرة الدفاعية للبلاد بشكل عام. هل ستشارك روسيا في هذه العملية؟قال روداكوف: "تتمتع القوات المسلحة لروسيا الاتحادية بسمعة طيبة في لبنان. في عام 2012، دخلت الاتفاقية الحكومية الروسية اللبنانية للتعاون العسكري التقني حيز التنفيذ. وفي أعقاب ذلك، عقدت اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية للتعاون العسكري التقني أربع مرات. ولكن للأسف، أدت الأزمة في بلاد الأرز وجائحة "كوفيد-19" إلى توقف التعاون في هذا المجال".وأضاف: "لكن يبدو أن ذروة الاضطرابات قد مرت، ويمكننا العودة تدريجيا إلى العمل العملي. ونحن منفتحون على تجديد الجهود وتكثيف الاتصالات ذات الصلة إذا تلقينا إشارات اهتمام من الجانب اللبناني".هل تستطيع روسيا تقديم المساعدة في إعادة تأهيل البنية التحتية اللبنانية المتضررة نتيجة القصف الإسرائيلي بالتعاون مع المجتمع الدولي ودول المنطقة؟قال روداكوف: "لا نرى أية عقبات جدية أمام هذا الأمر. إننا نتمتع تقليديا بموقف ودي تجاه بيروت الرسمية، وكما نعلم فإن روسيا مستعدة دائما لتقديم يد المساعدة لأصدقائها. ولذلك، إذا تلقينا طلبًا مماثلًا، فسنكون مستعدين للنظر فيه".

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