https://sarabic.ae/20250207/نائب-لبناني-الوضع-السياسي-في-البلاد-قائم-على-التفاهمات-ومن-يظن-أننا-دخلنا-عصرا-آخر-واهم-1097563183.html

نائب لبناني: الوضع السياسي في البلاد قائم على التفاهمات ومن يظن أننا دخلنا عصرا آخر "واهم"

نائب لبناني: الوضع السياسي في البلاد قائم على التفاهمات ومن يظن أننا دخلنا عصرا آخر "واهم"

سبوتنيك عربي

رأى النائب عن كتلة "التنمية والتحرير" في البرلمان اللبناني، قاسم هاشم، أنّ "الوضع السياسي الحالي في لبنان لا يمكن أن يُنظر إليه على أنه صراع بين فريق غالب وآخر... 07.02.2025, سبوتنيك عربي

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2025-02-07T11:03+0000

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وأوضح هاشم، اليوم الجمعة، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "لبنان محكوم بالتفاهمات بين مختلف الأطراف السياسية"، مؤكداً أنّ "محاولات تغيير تكوين هذا البلد غير واقعية".وأضاف: "لبنان محكوم بالتفاهم بين مكوناته مهما اختلفت توجهات الفرقاء، ولا يستطيعون تغيير تكوين هذا البلد وإذا كان البعض يظن أننا دخلنا في عصر آخر، فهو واهم ويأخذ البلد إلى إشكالية نحن بغنى عنها في هذا الظرف".وتطرق النائب في البرلمان اللبناني إلى ملف تشكيل الحكومة، حيث قال إنّ "المباحثات جرت حول التفاهم على الوزير الخامس بين الرؤساء الثلاثة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع حتى الآن"، مؤكدا أنّ "محاولة البعض إقصاء فريقه من المشاركة في الحكومة "غير مقبولة"، مُشدّدًا أنّ "عملية تشكيل الحكومة يجب أن تعتمد على مبدأ التوازن والشراكة بين مختلف القوى السياسية". ورغم عدم الوصول إلى نتائج حاسمة حتى الآن، أكد هاشم أنّ "المساعي مستمرة وأن الأمور لم تصل إلى "حائط مسدود". وشدّد على أنّ "الإصرار على مبدأ الإقصاء مرفوض، وأن "الثنائي الشيعي" لن يقبل بإقصائه من الحكومة"، معلنًا أنّ "فريقه كان متساهلاً في التعاطي مع رئيس الحكومة المكلف في عملية تشكيل الحكومة".وختم البرلماني اللبناني مشدّدًا على "أهمية استمرار التواصل بين الأطراف المعنية والعمل على الحفاظ على التوازن والشراكة في تشكيل الحكومة لضمان استقرار لبنان في هذه المرحلة الدقيقة".واحدة في دولة عربية... 4 "ثورات ملونة" بقيادة الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةغارات إسرائيلية عنيفة على مواقع متعددة في منطقة سريج بالبقاع شرقي لبنان

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