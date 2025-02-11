https://sarabic.ae/20250211/وزير-الزراعة-اللبناني-البيان-الوزراي-يتوافق-مع-خطاب-القسم-والأجواء-إيجابية-1097681667.html
وزير الزراعة اللبناني: البيان الوزراي يتوافق مع خطاب القسم والأجواء إيجابية
وزير الزراعة اللبناني: البيان الوزراي يتوافق مع خطاب القسم والأجواء إيجابية
سبوتنيك عربي
رأى وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية، نزار هاني، أنّ "خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس اللبناني، جوزيف عون، وضع خطوطًا واضحة للمرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أنّ... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T15:00+0000
2025-02-11T15:00+0000
2025-02-11T15:00+0000
حصري
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096744373_0:568:2049:1720_1920x0_80_0_0_2095ba6f2e052c7dd70d28b3df47672c.jpg
وأكد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هناك جوًا إيجابيًا جدًا" في الحكومة، مشددًا أنّ "المسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة". وأشار هاني إلى أنّ "المرحلة الحالية تتطلب العمل المشترك وابتعاد الحكومة عن المنطق الذي يسعى للتقسيم". وقال: "الأساس اليوم هو الإنقاذ وبدء ورشة الإصلاح في البلد، وهو بحاجة إلى اتحاد واستلام الجيش اللبناني لكل المواقع والتأكد من استتباب الأمن وعودة المواطنين إلى أراضيهم، سواء كانت أراضي سكنية أو أراض زراعية". وشدّد على "ضرورة العمل مع المختصين في الوزارات لإجراء الإصلاح المطلوب"، قائلاً: "القطاع العام ليس في وضعه الطبيعي، وهناك فراغات كبيرة في المؤسسات، بالإضافة إلى التحديات اليومية على مستوى الإدارة والوزارات كافة".وفي ما يخص الأضرار التي خلفتها الهجمات الإسرائيلية، كشف وزير الزراعة عن "تقرير أولي أعده المجلس الوطني للبحوث العلمية حول حجم الأضرار"، حيث أشار إلى أنّ "نحو 2192 هكتارًا من الأراضي الزراعية تضررت بشكل متفاوت جراء العدوان الإسرائيلي"، وقال: "جزء من الضرر الكبير على الأراضي الزراعية كان نتيجة لعدم قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم، بينما تعرضت بعض الأراضي للقصف المباشر والتجريف".وأشار ضيف "سبوتنيك" أنّ "عملية التعويض مرتبطة بإعادة الإعمار"، قائلا إن "القطاع الزراعي سيستفيد من الأموال المقدمة لإعادة الإعمار في البلد، وستُخصص هذه الأموال لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية والبنية التحتية المتضررة".
https://sarabic.ae/20250211/بري-لن-نقبل-ببقاء-إسرائيل-في-لبنان-1097659825.html
https://sarabic.ae/20250209/وزيرة-البيئة-اللبنانية-لـ-سبوتنيك-لبنان-بحاجة-لورشة-عمل-متجانسة-ولا-داع-للخطاب-الأميركي-التصعيدي-1097611529.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096744373_0:376:2049:1912_1920x0_80_0_0_1f6ad9a2cbff24207a012c068b35d49b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
وزير الزراعة اللبناني: البيان الوزراي يتوافق مع خطاب القسم والأجواء إيجابية
حصري
رأى وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية، نزار هاني، أنّ "خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس اللبناني، جوزيف عون، وضع خطوطًا واضحة للمرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أنّ "البيان الوزاري سيتوافق تمامًا مع تلك الخطوط".
وأكد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك
" أنّ "هناك جوًا إيجابيًا جدًا" في الحكومة، مشددًا أنّ "المسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة".
وأضاف: "التركيز يجب أن يكون على وضع لبنان على السكة الصحيحة لتخفيف الهموم اليومية على المواطنين، ولا غالب ومغلوب في هذا المسار، الحكومة لا تريد العمل بمنطق التقسيم، فجميعنا لبنانيون نعيش تحت نفس التحديات والظروف".
وأشار هاني إلى أنّ "المرحلة الحالية تتطلب العمل المشترك وابتعاد الحكومة عن المنطق الذي يسعى للتقسيم".
وقال: "الأساس اليوم هو الإنقاذ وبدء ورشة الإصلاح في البلد، وهو بحاجة إلى اتحاد واستلام الجيش اللبناني لكل المواقع والتأكد من استتباب الأمن وعودة المواطنين إلى أراضيهم، سواء كانت أراضي سكنية أو أراض زراعية".
وأضاف هاني أنّ "الحكومة ليست "حكومة الحياد"، بل "حكومة تكنوقراط" تستلم الملفات وتبحث فيها مع المتخصصين".
وشدّد على "ضرورة العمل مع المختصين في الوزارات لإجراء الإصلاح المطلوب"، قائلاً: "القطاع العام ليس في وضعه الطبيعي، وهناك فراغات كبيرة في المؤسسات، بالإضافة إلى التحديات اليومية على مستوى الإدارة والوزارات كافة".
وفي ما يخص الأضرار التي خلفتها الهجمات الإسرائيلية، كشف وزير الزراعة عن "تقرير أولي أعده المجلس الوطني للبحوث العلمية حول حجم الأضرار"، حيث أشار إلى أنّ "نحو 2192 هكتارًا من الأراضي الزراعية تضررت بشكل متفاوت جراء العدوان الإسرائيلي"، وقال: "جزء من الضرر الكبير على الأراضي الزراعية كان نتيجة لعدم قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم، بينما تعرضت بعض الأراضي للقصف المباشر والتجريف".
وأشار ضيف "سبوتنيك
" أنّ "عملية التعويض مرتبطة بإعادة الإعمار"، قائلا إن "القطاع الزراعي سيستفيد من الأموال المقدمة لإعادة الإعمار في البلد، وستُخصص هذه الأموال لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية والبنية التحتية المتضررة".