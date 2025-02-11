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الإنسان والثقافة
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خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
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ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
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https://sarabic.ae/20250211/وزير-الزراعة-اللبناني-البيان-الوزراي-يتوافق-مع-خطاب-القسم-والأجواء-إيجابية-1097681667.html
وزير الزراعة اللبناني: البيان الوزراي يتوافق مع خطاب القسم والأجواء إيجابية
وزير الزراعة اللبناني: البيان الوزراي يتوافق مع خطاب القسم والأجواء إيجابية
سبوتنيك عربي
رأى وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية، نزار هاني، أنّ "خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس اللبناني، جوزيف عون، وضع خطوطًا واضحة للمرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أنّ... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T15:00+0000
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وأكد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هناك جوًا إيجابيًا جدًا" في الحكومة، مشددًا أنّ "المسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة". وأشار هاني إلى أنّ "المرحلة الحالية تتطلب العمل المشترك وابتعاد الحكومة عن المنطق الذي يسعى للتقسيم". وقال: "الأساس اليوم هو الإنقاذ وبدء ورشة الإصلاح في البلد، وهو بحاجة إلى اتحاد واستلام الجيش اللبناني لكل المواقع والتأكد من استتباب الأمن وعودة المواطنين إلى أراضيهم، سواء كانت أراضي سكنية أو أراض زراعية". وشدّد على "ضرورة العمل مع المختصين في الوزارات لإجراء الإصلاح المطلوب"، قائلاً: "القطاع العام ليس في وضعه الطبيعي، وهناك فراغات كبيرة في المؤسسات، بالإضافة إلى التحديات اليومية على مستوى الإدارة والوزارات كافة".وفي ما يخص الأضرار التي خلفتها الهجمات الإسرائيلية، كشف وزير الزراعة عن "تقرير أولي أعده المجلس الوطني للبحوث العلمية حول حجم الأضرار"، حيث أشار إلى أنّ "نحو 2192 هكتارًا من الأراضي الزراعية تضررت بشكل متفاوت جراء العدوان الإسرائيلي"، وقال: "جزء من الضرر الكبير على الأراضي الزراعية كان نتيجة لعدم قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم، بينما تعرضت بعض الأراضي للقصف المباشر والتجريف".وأشار ضيف "سبوتنيك" أنّ "عملية التعويض مرتبطة بإعادة الإعمار"، قائلا إن "القطاع الزراعي سيستفيد من الأموال المقدمة لإعادة الإعمار في البلد، وستُخصص هذه الأموال لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية والبنية التحتية المتضررة".
https://sarabic.ae/20250211/بري-لن-نقبل-ببقاء-إسرائيل-في-لبنان-1097659825.html
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حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

وزير الزراعة اللبناني: البيان الوزراي يتوافق مع خطاب القسم والأجواء إيجابية

15:00 GMT 11.02.2025
© Unsplash /AHMAD BADER علم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Unsplash /AHMAD BADER
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حصري
رأى وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية، نزار هاني، أنّ "خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس اللبناني، جوزيف عون، وضع خطوطًا واضحة للمرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أنّ "البيان الوزاري سيتوافق تمامًا مع تلك الخطوط".
وأكد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هناك جوًا إيجابيًا جدًا" في الحكومة، مشددًا أنّ "المسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة".

وأضاف: "التركيز يجب أن يكون على وضع لبنان على السكة الصحيحة لتخفيف الهموم اليومية على المواطنين، ولا غالب ومغلوب في هذا المسار، الحكومة لا تريد العمل بمنطق التقسيم، فجميعنا لبنانيون نعيش تحت نفس التحديات والظروف".

وأشار هاني إلى أنّ "المرحلة الحالية تتطلب العمل المشترك وابتعاد الحكومة عن المنطق الذي يسعى للتقسيم".
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وقال: "الأساس اليوم هو الإنقاذ وبدء ورشة الإصلاح في البلد، وهو بحاجة إلى اتحاد واستلام الجيش اللبناني لكل المواقع والتأكد من استتباب الأمن وعودة المواطنين إلى أراضيهم، سواء كانت أراضي سكنية أو أراض زراعية".

وأضاف هاني أنّ "الحكومة ليست "حكومة الحياد"، بل "حكومة تكنوقراط" تستلم الملفات وتبحث فيها مع المتخصصين".

وشدّد على "ضرورة العمل مع المختصين في الوزارات لإجراء الإصلاح المطلوب"، قائلاً: "القطاع العام ليس في وضعه الطبيعي، وهناك فراغات كبيرة في المؤسسات، بالإضافة إلى التحديات اليومية على مستوى الإدارة والوزارات كافة".
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وفي ما يخص الأضرار التي خلفتها الهجمات الإسرائيلية، كشف وزير الزراعة عن "تقرير أولي أعده المجلس الوطني للبحوث العلمية حول حجم الأضرار"، حيث أشار إلى أنّ "نحو 2192 هكتارًا من الأراضي الزراعية تضررت بشكل متفاوت جراء العدوان الإسرائيلي"، وقال: "جزء من الضرر الكبير على الأراضي الزراعية كان نتيجة لعدم قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم، بينما تعرضت بعض الأراضي للقصف المباشر والتجريف".
وأشار ضيف "سبوتنيك" أنّ "عملية التعويض مرتبطة بإعادة الإعمار"، قائلا إن "القطاع الزراعي سيستفيد من الأموال المقدمة لإعادة الإعمار في البلد، وستُخصص هذه الأموال لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية والبنية التحتية المتضررة".
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