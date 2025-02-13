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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250213/اليابان-العلاقات-بين-الولايات-المتحدة-وروسيا-مهمة-فيما-يتعلق-بالأزمة-الأوكرانية-1097734497.html
اليابان: العلاقات بين روسيا وأمريكا مهمة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية
اليابان: العلاقات بين روسيا وأمريكا مهمة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مهمة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T05:04+0000
2025-02-13T05:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار اليابان
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طوكيو- سبوتنيك. وأشار هاياشي إلى أنه على اطّلاع بالمحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، وأن "الطرفين اتفقا على الزيارات المتبادلة وبدء المفاوضات بشأن أوكرانيا"، لكنه امتنع عن إعطاء تقييمه للمفاوضات.وتابع: "سنراقب تطورات الوضع عن كثب".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن عزمه التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل متكرر، بعد مكالمة هاتفية أجراها أمس الأربعاء، واستمرت قرابة الساعة ونصف بحثا خلالها عدة قضايا، بينها تسوية الصراع في أوكرانيا. وأكد ترامب أن القمة الأمريكية الروسية الأولى ستعقد في السعودية.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين: "كانت محادثة هاتفية طويلة للغاية. استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف. ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين. وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".وأضاف بيسكوف أن "بوتين وترامب اتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي".وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي، "أعرب عن استعداده لاستقبال المسؤولين الأمريكيين في روسيا، بشأن مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك بالطبع موضوع التسوية في أوكرانيا".
https://sarabic.ae/20250213/ترامب-يتوقع-زيارة-بوتين-للولايات-المتحدة-1097732752.html
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أخبار اليابان, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أخبار اليابان, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

اليابان: العلاقات بين روسيا وأمريكا مهمة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية

05:04 GMT 13.02.2025 (تم التحديث: 05:25 GMT 13.02.2025)
© YouTube.comعلم اليابان
علم اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© YouTube.com
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أكد الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مهمة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.
طوكيو- سبوتنيك. وأشار هاياشي إلى أنه على اطّلاع بالمحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، وأن "الطرفين اتفقا على الزيارات المتبادلة وبدء المفاوضات بشأن أوكرانيا"، لكنه امتنع عن إعطاء تقييمه للمفاوضات.

وقال هاياشي في مؤتمر صحفي في طوكيو، إن "العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا، مهمة للغاية" في سياق النزاع في أوكرانيا.

وتابع: "سنراقب تطورات الوضع عن كثب".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن عزمه التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل متكرر، بعد مكالمة هاتفية أجراها أمس الأربعاء، واستمرت قرابة الساعة ونصف بحثا خلالها عدة قضايا، بينها تسوية الصراع في أوكرانيا. وأكد ترامب أن القمة الأمريكية الروسية الأولى ستعقد في السعودية.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
ترامب: أتوقع زيارة بوتين للولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين: "كانت محادثة هاتفية طويلة للغاية. استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف. ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين. وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".
وأضاف بيسكوف أن "بوتين وترامب اتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي".

وتابع: "تحدث الرئيس ترامب عن ضرورة إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا، بسرعة وحل المشكلة بالطرق السلمية. من جانبه، أشار الرئيس بوتين إلى الحاجة لاجتثاث جذور المشكلة المسببة للصراع، ووافق مع ترامب، على إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد من خلال المفاوضات السلمية".

وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي، "أعرب عن استعداده لاستقبال المسؤولين الأمريكيين في روسيا، بشأن مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك بالطبع موضوع التسوية في أوكرانيا".
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