https://sarabic.ae/20250213/اليابان-العلاقات-بين-الولايات-المتحدة-وروسيا-مهمة-فيما-يتعلق-بالأزمة-الأوكرانية-1097734497.html

اليابان: العلاقات بين روسيا وأمريكا مهمة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية

اليابان: العلاقات بين روسيا وأمريكا مهمة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مهمة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا. 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T05:04+0000

2025-02-13T05:04+0000

2025-02-13T05:25+0000

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طوكيو- سبوتنيك. وأشار هاياشي إلى أنه على اطّلاع بالمحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، وأن "الطرفين اتفقا على الزيارات المتبادلة وبدء المفاوضات بشأن أوكرانيا"، لكنه امتنع عن إعطاء تقييمه للمفاوضات.وتابع: "سنراقب تطورات الوضع عن كثب".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن عزمه التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل متكرر، بعد مكالمة هاتفية أجراها أمس الأربعاء، واستمرت قرابة الساعة ونصف بحثا خلالها عدة قضايا، بينها تسوية الصراع في أوكرانيا. وأكد ترامب أن القمة الأمريكية الروسية الأولى ستعقد في السعودية.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين: "كانت محادثة هاتفية طويلة للغاية. استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف. ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين. وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".وأضاف بيسكوف أن "بوتين وترامب اتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي".وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي، "أعرب عن استعداده لاستقبال المسؤولين الأمريكيين في روسيا، بشأن مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك بالطبع موضوع التسوية في أوكرانيا".

https://sarabic.ae/20250213/ترامب-يتوقع-زيارة-بوتين-للولايات-المتحدة-1097732752.html

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