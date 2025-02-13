https://sarabic.ae/20250213/دولة-خليجية-تستحوذ-على-ميناء-تنزاني-يعتبر-أهم-بوابة-لوجستية-في-شرق-أفريقيا-1097735433.html
دولة خليجية تستحوذ على ميناء تنزاني يعتبر أهم بوابة لوجستية في شرق أفريقيا
دولة خليجية تستحوذ على ميناء تنزاني يعتبر أهم بوابة لوجستية في شرق أفريقيا
سبوتنيك عربي
كشف رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، عن منح السلطات التنزانية، حقوق الامتياز والاستحواذ على ميناء "باجامويو" لصالح الشركة السعودية الأفريقية... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن تلك الخطوة تأتي ضمن مشروع أطلقته الشركة تحت اسم "مشروع بوابة الشرق"، في إشارة إلى منطقة شرق أفريقيا.وأوضح الحويزي أن "استحواذ السعودية على هذا الميناء يعزز دورها كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية على المستوى العالمي، وسيدعم جهودها في التوسع بالاستثمار الخارجي، خاصة في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات اللوجستية لتسهيل وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية".جاء ذلك خلال مشاركة الحويزي، في ملتقى الأعمال السعودي - التنزاني، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، كجزء من جهود المملكة لفتح أسواق جديدة في أفريقيا، ويُعد هذا الملتقى خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتنزانيا، وتمهيد الطريق لاستثمارات سعودية واسعة في المنطقة.ويُمثل استحواذ الشركة السعودية على ميناء "باجامويو"، نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية البحرية واللوجستية بشرق أفريقيا، مستفيدة من الخبرات السعودية الكبيرة في هذا المجال، ومن المتوقع أن يُعزز هذا المشروع مكانة المنطقة كمركز تجاري عالمي، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات السعودية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والتعدين والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.ويُعد ميناء "باجامويو" ذا أهمية كبيرة للمملكة، حيث يُعتبر البوابة اللوجستية الرئيسية لشرق أفريقيا، وسيخدم تنزانيا والدول المجاورة، كما سيصبح الميناء الرئيسي لتصدير المواد الخام والثروات الطبيعية الأفريقية إلى العالم، واستيراد السلع إلى الدول الأفريقية.
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
دولة خليجية تستحوذ على ميناء تنزاني يعتبر أهم بوابة لوجستية في شرق أفريقيا
06:49 GMT 13.02.2025 (تم التحديث: 06:55 GMT 13.02.2025)
كشف رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، عن منح السلطات التنزانية، حقوق الامتياز والاستحواذ على ميناء "باجامويو" لصالح الشركة السعودية الأفريقية للاستثمار والتنمية (SADC).
وأوضحت وكالة
الأنباء السعودية (واس)، أن تلك الخطوة تأتي ضمن مشروع أطلقته الشركة تحت اسم "مشروع بوابة الشرق"، في إشارة إلى منطقة شرق أفريقيا.
وأوضح الحويزي أن "استحواذ السعودية على هذا الميناء يعزز دورها كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية على المستوى العالمي، وسيدعم جهودها في التوسع بالاستثمار الخارجي، خاصة في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات اللوجستية لتسهيل وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية".
جاء ذلك خلال مشاركة الحويزي، في ملتقى الأعمال السعودي - التنزاني، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، كجزء من جهود المملكة لفتح أسواق جديدة في أفريقيا، ويُعد هذا الملتقى خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتنزانيا، وتمهيد الطريق لاستثمارات سعودية واسعة في المنطقة.
ويُمثل استحواذ الشركة السعودية على ميناء "باجامويو"، نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية البحرية واللوجستية بشرق أفريقيا، مستفيدة من الخبرات السعودية الكبيرة في هذا المجال، ومن المتوقع أن يُعزز هذا المشروع مكانة المنطقة كمركز تجاري عالمي، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات السعودية في قطاعات حيوية مثل الطاقة
والتعدين والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.
كما يُتوقع أن يسهم الاستحواذ على الميناء في دعم توجهات المملكة نحو تنويع اقتصادها، وإيجاد منافذ استثمارية وتسويقية جديدة، وتعزيز تصدير المنتجات السعودية إلى الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى تنشيط الحركة في المواني السعودية.
ويُعد ميناء "باجامويو" ذا أهمية كبيرة للمملكة، حيث يُعتبر البوابة اللوجستية الرئيسية لشرق أفريقيا، وسيخدم تنزانيا والدول المجاورة، كما سيصبح الميناء الرئيسي لتصدير المواد الخام والثروات الطبيعية الأفريقية إلى العالم، واستيراد السلع إلى الدول الأفريقية.