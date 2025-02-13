روسيا تكشف عن سترة واقية مبتكرة لتأمين الأفراد في المهام الحساسة... صور
09:21 GMT 13.02.2025 (تم التحديث: 09:43 GMT 13.02.2025)
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قامت شركة "روستيخ" بتطوير نسخة مدنية من سترة أوبيريغ، المضادة للرصاص، كسترة مخفية تحت الملابس، ويمكن لموظفي شركات الأمن والمرافقين الشخصيين، ورجال الأعمال استخدامها، حسبما صرح المكتب الصحفي لـ"روستيخ" لوكالة "سبوتنيك".
وقالت الشركة: "يقوم مصنع أوكتافا، تحت إدارة شركة "أرتي كابيتال"، التابعة لشركة روستيخ الحكومية، بتوسيع خط إنتاج الدروع الواقية من الرصاص "أوبيريغ"، وقد طورت شركة تولا، نسخة منها للارتداء المخفي تحت الملابس، ويعتبر المنتج المبتكر وسيلة فعالة ومريحة للحماية التي تضمن السلامة في الحياة اليومية".
وأشارت الشركة أيضًا، إلى أن الدرع الواقي من الرصاص، يتمتع بفئة حماية "بي أر 1"، ويحمي من طلقات المسدس والأسلحة البيضاء والشظايا.
وفقًا للشركة، فهو قادر على إيقاف رصاصة مسدس محلي من عيار "9 – 18" من مسافة 5 أمتار، وتستخدم هذه الذخيرة، على وجه الخصوص، في مسدسات ماكاروف وستيتشكين.
🟧يوفر حماية متقدمة... درع "أوبيريج" الروسي للارتداء الخفي— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 13, 2025
طوّرت شركة "روستيخ" الروسية، سترة جديدة جديدة واقية من الرصاص من طراز "أوبيريج" للاستخدام الخفي تحت الملابس، بوزن 1.7 كغم وحماية من رصاص عيار 9×18 مم و9×19 مم. وتوفر السترة حماية أمامية وخلفية وجانبية مع إمكانية تعديل… pic.twitter.com/b5EQhpBPK1
وأشار بافيل بافلينكو، المدير العام لمصنع أوكتافا، إلى أن "التطوير الجديد لمصنعنا يواصل خط السترات الواقية من الرصاص "أوبيريغ"، وتستهدف معدات الملابس المخفية السوق المدنية، ويمكن استخدامها من قبل موظفي شركات الأمن والحراس الشخصيين ورجال الأعمال والمشاركين في نقل البضائع الباهظة الثمن".
تتمتع هذه السترات الواقية من الرصاص بعدد من المزايا مقارنة بالسترات التقليدية، فهي يمكن إخفاؤها بسهولة تحت الملابس ولا تجذب الانتباه ولا تعيق الحركة".
ووفقا له، فإن الميزة الرئيسية للمنتج على المنافسين، هي زيادة مساحة الحماية البالغة 32.7 ديسيمتر مربع مع الحفاظ على الوزن القياسي البالغ 1.7 كغم لهذه الفئة من السترات وراحة الارتداء، ومن المقرر أن يتم طرح الدروع الواقية للبدن في الأسواق هذا العام.
وتشمل الحماية الألواح الأمامية والخلفية والجانبية، ويمكن إزالة جوانب السترة، السترة المضادة للرصاص لا تقيد الحركة عمليا ويتم تعديلها حسب الشكل.
ويضيف البيان أن الأربطة المرنة، المزودة بشريط "فيلكرو"، تسمح لك بتغيير حجم المنتج من حيث محيطه، ويمكن استخدام أحزمة الكتف لضبطها وفقًا لطولك.