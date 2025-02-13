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روسيا تكشف عن سترة واقية مبتكرة لتأمين الأفراد في المهام الحساسة... صور
روسيا تكشف عن سترة واقية مبتكرة لتأمين الأفراد في المهام الحساسة... صور
سبوتنيك عربي
قامت شركة "روستيخ" بتطوير نسخة مدنية من سترة أوبيريغ، المضادة للرصاص، كسترة مخفية تحت الملابس، ويمكن لموظفي شركات الأمن والمرافقين الشخصيين، ورجال الأعمال... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T09:21+0000
2025-02-13T09:43+0000
سلاح روسيا
روسيا
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وقالت الشركة: "يقوم مصنع أوكتافا، تحت إدارة شركة "أرتي كابيتال"، التابعة لشركة روستيخ الحكومية، بتوسيع خط إنتاج الدروع الواقية من الرصاص "أوبيريغ"، وقد طورت شركة تولا، نسخة منها للارتداء المخفي تحت الملابس، ويعتبر المنتج المبتكر وسيلة فعالة ومريحة للحماية التي تضمن السلامة في الحياة اليومية".وأشارت الشركة أيضًا، إلى أن الدرع الواقي من الرصاص، يتمتع بفئة حماية "بي أر 1"، ويحمي من طلقات المسدس والأسلحة البيضاء والشظايا.وأشار بافيل بافلينكو، المدير العام لمصنع أوكتافا، إلى أن "التطوير الجديد لمصنعنا يواصل خط السترات الواقية من الرصاص "أوبيريغ"، وتستهدف معدات الملابس المخفية السوق المدنية، ويمكن استخدامها من قبل موظفي شركات الأمن والحراس الشخصيين ورجال الأعمال والمشاركين في نقل البضائع الباهظة الثمن".ووفقا له، فإن الميزة الرئيسية للمنتج على المنافسين، هي زيادة مساحة الحماية البالغة 32.7 ديسيمتر مربع مع الحفاظ على الوزن القياسي البالغ 1.7 كغم لهذه الفئة من السترات وراحة الارتداء، ومن المقرر أن يتم طرح الدروع الواقية للبدن في الأسواق هذا العام.ويضيف البيان أن الأربطة المرنة، المزودة بشريط "فيلكرو"، تسمح لك بتغيير حجم المنتج من حيث محيطه، ويمكن استخدام أحزمة الكتف لضبطها وفقًا لطولك.تعزز التفوق الجوي... روسيا تكشف عن تقنية جديدة في تصميم مقاتلاتها
https://sarabic.ae/20250212/روسيا-تكشف-عن-مدفع-رشاش-خفيف-بقدرات-استثنائية-في-دولة-عربية-1097714894.html
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سلاح روسيا, روسيا

روسيا تكشف عن سترة واقية مبتكرة لتأمين الأفراد في المهام الحساسة... صور

09:21 GMT 13.02.2025 (تم التحديث: 09:43 GMT 13.02.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورسترة واقية من الرصاص للجنود الروس
سترة واقية من الرصاص للجنود الروس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
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قامت شركة "روستيخ" بتطوير نسخة مدنية من سترة أوبيريغ، المضادة للرصاص، كسترة مخفية تحت الملابس، ويمكن لموظفي شركات الأمن والمرافقين الشخصيين، ورجال الأعمال استخدامها، حسبما صرح المكتب الصحفي لـ"روستيخ" لوكالة "سبوتنيك".
وقالت الشركة: "يقوم مصنع أوكتافا، تحت إدارة شركة "أرتي كابيتال"، التابعة لشركة روستيخ الحكومية، بتوسيع خط إنتاج الدروع الواقية من الرصاص "أوبيريغ"، وقد طورت شركة تولا، نسخة منها للارتداء المخفي تحت الملابس، ويعتبر المنتج المبتكر وسيلة فعالة ومريحة للحماية التي تضمن السلامة في الحياة اليومية".
وأشارت الشركة أيضًا، إلى أن الدرع الواقي من الرصاص، يتمتع بفئة حماية "بي أر 1"، ويحمي من طلقات المسدس والأسلحة البيضاء والشظايا.

وفقًا للشركة، فهو قادر على إيقاف رصاصة مسدس محلي من عيار "9 – 18" من مسافة 5 أمتار، وتستخدم هذه الذخيرة، على وجه الخصوص، في مسدسات ماكاروف وستيتشكين.

وأشار بافيل بافلينكو، المدير العام لمصنع أوكتافا، إلى أن "التطوير الجديد لمصنعنا يواصل خط السترات الواقية من الرصاص "أوبيريغ"، وتستهدف معدات الملابس المخفية السوق المدنية، ويمكن استخدامها من قبل موظفي شركات الأمن والحراس الشخصيين ورجال الأعمال والمشاركين في نقل البضائع الباهظة الثمن".

تتمتع هذه السترات الواقية من الرصاص بعدد من المزايا مقارنة بالسترات التقليدية، فهي يمكن إخفاؤها بسهولة تحت الملابس ولا تجذب الانتباه ولا تعيق الحركة".

ووفقا له، فإن الميزة الرئيسية للمنتج على المنافسين، هي زيادة مساحة الحماية البالغة 32.7 ديسيمتر مربع مع الحفاظ على الوزن القياسي البالغ 1.7 كغم لهذه الفئة من السترات وراحة الارتداء، ومن المقرر أن يتم طرح الدروع الواقية للبدن في الأسواق هذا العام.
رشاش كلاشنيكوف أ كا-74 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
روسيا تكشف عن مدفع رشاش خفيف بقدرات استثنائية في دولة عربية... صورة
أمس, 13:29 GMT
وتشمل الحماية الألواح الأمامية والخلفية والجانبية، ويمكن إزالة جوانب السترة، السترة المضادة للرصاص لا تقيد الحركة عمليا ويتم تعديلها حسب الشكل.
ويضيف البيان أن الأربطة المرنة، المزودة بشريط "فيلكرو"، تسمح لك بتغيير حجم المنتج من حيث محيطه، ويمكن استخدام أحزمة الكتف لضبطها وفقًا لطولك.
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