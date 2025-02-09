تعزز التفوق الجوي... روسيا تكشف عن تقنية جديدة في تصميم مقاتلاتها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:16 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
دمشق مفتحة على الإبقاء على القواعد العسكرية الروسية في سوريا، ترامب: لا داعي للعجلة في تنفيذ خطة غزة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
13:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
17:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250209/تعزز-التفوق-الجوي-روسيا-تكشف-عن-تقنية-جديدة-في-تصميم-مقاتلاتها-1097609228.html
تعزز التفوق الجوي... روسيا تكشف عن تقنية جديدة في تصميم مقاتلاتها
تعزز التفوق الجوي... روسيا تكشف عن تقنية جديدة في تصميم مقاتلاتها
سبوتنيك عربي
بدأت مؤسسة صناعة الطيران المتحدة الروسية، التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، بإنتاج أجزاء طيران، ذات تصميم بيولوجي حيوي. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T11:54+0000
2025-02-09T11:56+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104501/21/1045012111_0:85:1405:875_1920x0_80_0_0_8d9a5841e5c303802754cc7b907f6015.jpg
وقالت المؤسسة، عبر قناتها على "تليغرام": "تعتبر الفكرة، الرئيسية لهذا التصميم، هي استخدام الحلول التي تقترحها الطبيعة نفسها، للأجزاء العسكرية في هيكل الطائرة، خارجيًا، تختلف المكونات المصممة بهذه الطريقة والمصنعة باستخدام التكنولوجيا المضافة عن الأجزاء التقليدية".وتعتبر الدعامة الجديدة أخف بنسبة 10% من الأجزاء المماثلة المصنوعة باستخدام التقنيات التقليدية، وفي الوقت نفسه، كان من الممكن تحقيق زيادة في قوتها المحددة بنسبة 20%.ويسمح هذا الأسلوب لبعض العمليات التكنولوجية باستهلاك مواد أقل بنسبة 10-30%، وبطبيعة الحال، هذا له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات.مسؤول روسي: واشنطن ليست مستعدة لاستئناف الحوار مع موسكو بشأن الحد من التسلح النوويالجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من بندقية "إيه كيه-12" المطورة
https://sarabic.ae/20250208/كيه-إم---3-الروسية-مدفعية-موجهة-بمدى-13-كلم-1097596514.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104501/21/1045012111_62:0:1341:959_1920x0_80_0_0_14839067c31c5c8e017d410578fe1e5c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, سلاح روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا

تعزز التفوق الجوي... روسيا تكشف عن تقنية جديدة في تصميم مقاتلاتها

11:54 GMT 09.02.2025 (تم التحديث: 11:56 GMT 09.02.2025)
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصور الجيل الخامس من مقاتلات سوخوي – 57
 الجيل الخامس من مقاتلات سوخوي – 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بدأت مؤسسة صناعة الطيران المتحدة الروسية، التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، بإنتاج أجزاء طيران، ذات تصميم بيولوجي حيوي.
وقالت المؤسسة، عبر قناتها على "تليغرام": "تعتبر الفكرة، الرئيسية لهذا التصميم، هي استخدام الحلول التي تقترحها الطبيعة نفسها، للأجزاء العسكرية في هيكل الطائرة، خارجيًا، تختلف المكونات المصممة بهذه الطريقة والمصنعة باستخدام التكنولوجيا المضافة عن الأجزاء التقليدية".

على سبيل المثال، تم الانتهاء من شريحة عينة باستخدام التصميم الحيوي، من قبل مكتب تصميم سوخوي، في أحد أجزاء الألومنيوم لطائرة "سوخوي - 57"، ويبدو المنتج أشبه بعظام بعض حيوانات ما قبل التاريخ، أكثر من كونه جزءًا من مقاتلة من الجيل الخامس.

مدفع روسي ذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
"كيه إم - 3" الروسية.. مدفعية موجهة بمدى 13 كلم
أمس, 17:54 GMT
وتعتبر الدعامة الجديدة أخف بنسبة 10% من الأجزاء المماثلة المصنوعة باستخدام التقنيات التقليدية، وفي الوقت نفسه، كان من الممكن تحقيق زيادة في قوتها المحددة بنسبة 20%.
بالإضافة إلى المزايا المذكورة، يسمح التصميم الإلكتروني المقترن بتقنيات التصنيع المضافة، بتوفير المواد الخام باهظة الثمن، على سبيل المثال، السبائك المعقدة أو المعادن النادرة.
ويسمح هذا الأسلوب لبعض العمليات التكنولوجية باستهلاك مواد أقل بنسبة 10-30%، وبطبيعة الحال، هذا له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات.
مسؤول روسي: واشنطن ليست مستعدة لاستئناف الحوار مع موسكو بشأن الحد من التسلح النووي
الجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من بندقية "إيه كيه-12" المطورة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала