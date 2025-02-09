https://sarabic.ae/20250209/تعزز-التفوق-الجوي-روسيا-تكشف-عن-تقنية-جديدة-في-تصميم-مقاتلاتها-1097609228.html
تعزز التفوق الجوي... روسيا تكشف عن تقنية جديدة في تصميم مقاتلاتها
تعزز التفوق الجوي... روسيا تكشف عن تقنية جديدة في تصميم مقاتلاتها
سبوتنيك عربي
بدأت مؤسسة صناعة الطيران المتحدة الروسية، التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، بإنتاج أجزاء طيران، ذات تصميم بيولوجي حيوي. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T11:54+0000
2025-02-09T11:54+0000
2025-02-09T11:56+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقالت المؤسسة، عبر قناتها على "تليغرام": "تعتبر الفكرة، الرئيسية لهذا التصميم، هي استخدام الحلول التي تقترحها الطبيعة نفسها، للأجزاء العسكرية في هيكل الطائرة، خارجيًا، تختلف المكونات المصممة بهذه الطريقة والمصنعة باستخدام التكنولوجيا المضافة عن الأجزاء التقليدية".وتعتبر الدعامة الجديدة أخف بنسبة 10% من الأجزاء المماثلة المصنوعة باستخدام التقنيات التقليدية، وفي الوقت نفسه، كان من الممكن تحقيق زيادة في قوتها المحددة بنسبة 20%.ويسمح هذا الأسلوب لبعض العمليات التكنولوجية باستهلاك مواد أقل بنسبة 10-30%، وبطبيعة الحال، هذا له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات.مسؤول روسي: واشنطن ليست مستعدة لاستئناف الحوار مع موسكو بشأن الحد من التسلح النوويالجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من بندقية "إيه كيه-12" المطورة
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رصد عسكري, سلاح روسيا
تعزز التفوق الجوي... روسيا تكشف عن تقنية جديدة في تصميم مقاتلاتها
11:54 GMT 09.02.2025 (تم التحديث: 11:56 GMT 09.02.2025)
بدأت مؤسسة صناعة الطيران المتحدة الروسية، التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، بإنتاج أجزاء طيران، ذات تصميم بيولوجي حيوي.
وقالت المؤسسة، عبر قناتها على "تليغرام": "تعتبر الفكرة، الرئيسية لهذا التصميم، هي استخدام الحلول التي تقترحها الطبيعة نفسها، للأجزاء العسكرية في هيكل الطائرة، خارجيًا، تختلف المكونات المصممة بهذه الطريقة والمصنعة باستخدام التكنولوجيا المضافة عن الأجزاء التقليدية".
على سبيل المثال، تم الانتهاء من شريحة عينة باستخدام التصميم الحيوي، من قبل مكتب تصميم سوخوي، في أحد أجزاء الألومنيوم لطائرة "سوخوي - 57"، ويبدو المنتج أشبه بعظام بعض حيوانات ما قبل التاريخ، أكثر من كونه جزءًا من مقاتلة من الجيل الخامس.
وتعتبر الدعامة الجديدة أخف بنسبة 10% من الأجزاء المماثلة المصنوعة باستخدام التقنيات التقليدية، وفي الوقت نفسه، كان من الممكن تحقيق زيادة في قوتها المحددة بنسبة 20%.
بالإضافة إلى المزايا المذكورة، يسمح التصميم الإلكتروني المقترن بتقنيات التصنيع المضافة، بتوفير المواد الخام باهظة الثمن، على سبيل المثال، السبائك المعقدة أو المعادن النادرة.
ويسمح هذا الأسلوب لبعض العمليات التكنولوجية باستهلاك مواد أقل بنسبة 10-30%، وبطبيعة الحال، هذا له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات.