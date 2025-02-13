https://sarabic.ae/20250213/عودة-مكتب-الاتحاد-الأفريقي-إلى-طرابلس-بعد-10-سنوات-من-التوقف-1097755869.html

عودة مكتب الاتحاد الأفريقي إلى طرابلس بعد 10 سنوات من التوقف

عودة مكتب الاتحاد الأفريقي إلى طرابلس بعد 10 سنوات من التوقف

سبوتنيك عربي

في خطوة هامة، تم اليوم الخميس، توقيع اتفاقية استئناف عمل مكتب الاتحاد الأفريقي في طرابلس، بما يسهم في تنشيط مسارات التشاور والتنسيق لخدمة مصالح الشعب الليبي. 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T15:53+0000

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جرى توقيع الاتفاقية بين الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة الوطنية، وبانكولي أديوي، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، بحضور موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش الدورة الـ46 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها ليبيا، حيث يسهم استئناف عمل المكتب في طرابلس في تعزيز العلاقات الدبلوماسية، في وقت تشهد فيه العاصمة عودة العديد من السفارات والبعثات الدبلوماسية، هذه العودة تمثل خطوة إيجابية نحو تنشيط مسارات التشاور والتنسيق لخدمة مصالح الشعب الليبي.بوادر إيجابيةقال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، إن زيارة الطاهر الباعور إلى أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، للمشاركة في الدورة الـ46 لمجلس الاتحاد الأفريقي، تأتي في إطار القمة الأفريقية العادية التي ستعقد في يومي 16 و17 فبراير الجاري.وأضاف العبدلي في حديثه لـ"سبوتنيك" أن عودة مكتب الاتحاد الأفريقي للعمل من العاصمة طرابلس بعد توقف طويل تعد خطوة مهمة في إطار الاستقرار الذي تشهده ليبيا حاليًا.وأشار إلى أن عدة سفارات لدول عربية وأوروبية وأفريقية قد عادت للعمل من طرابلس، وهو ما يعكس تحسن الوضع الأمني في البلاد، معتبرا أن توقف الحرب الأهلية في العاصمة وكافة أنحاء ليبيا يعد مؤشرًا إيجابيًا على تقدم الوضع الداخلي.وأشار العبدلي إلى أن الوضع العام في البلاد يشهد تحسنًا ملحوظًا، وهو ما كان له تأثير إيجابي واضح، بما في ذلك عودة مكتب الاتحاد الأفريقي للعمل من طرابلس، هذه الخطوة، بحسب العبدلي، ستعطي انطباعًا للعالم بأن الوضع في ليبيا مستقر، وربما تشجع على عودة بعض المؤسسات الدولية الأخرى.وأوضح أن عودة مكتب تجمع دول الساحل والصحراء، بالإضافة إلى عودة عدد من البعثات الدبلوماسية، تعتبر مؤشرات كبيرة على هذا التحسن، ورغم هذه الإيجابيات، أشار العبدلي إلى أن هناك بعض الإشكاليات الداخلية التي ما زالت قائمة، لكنه أضاف أن هذه الإشكاليات ستُحل مع مرور الوقت، مؤكدًا أن الوضع الحالي ليس دائمًا وأن التغيير أمر طبيعي في أي مرحلة من مراحل الحياة.وتطرق العبدلي إلى دور الاتحاد الأفريقي المهم في المصالحة الوطنية الليبية، لافتًا إلى التحركات الأخيرة بين محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وموسى فكي، رئيس الاتحاد الأفريقي، والتي وصفها بالإيجابية لصالح ليبيا.ودعا العبدلي الاتحاد الأفريقي إلى زيادة حضوره الفاعل في المحافل الدولية، مشددًا على ضرورة أن يكون له دور أكبر في دعم ليبيا والحصول على تأييد دولي. كما طالب بسرعة تشكيل حكومة جديدة والعمل على وضع أطر قانونية للانتخابات، داعيًا إلى تكثيف التعاون مع البعثة الأممية، لا سيما في ما يتعلق بخطوة تعيين اللجنة الاستشارية الجديدة.جهود محدودةمن جهة أخرى يرى المحلل السياسي الليبي إدريس احميد، أنه بالنظر إلى الأدوار الكبيرة التي لعبتها ليبيا في الماضي على مستوى القارة الأفريقية، سواء في رئاسة الاتحاد الأفريقي أو في تأسيسه، وكذلك في دورها البارز في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، فإن كل ذلك قد ضاع بعد عام 2011.ويضيف أن وزارة الخارجية الليبية لم تتعافَ بعد من تلك الأزمة، ولا تزال تعاني من إقصاء الكفاءات وغياب المنهجية والرؤية الواضحة، بسبب التشظي الداخلي الذي تشهده البلاد.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، يقول احميد: "في الوقت الراهن، لا نتوقع أن يكون لليبيا دور بارز على الساحة الدولية، وذلك نتيجة للانقسام السياسي والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. ليبيا لا تملك دولة فعلية في الوقت الحالي، وبالتالي لا يمكن لها أن تلعب دورًا حقيقيًا، في ظل غياب ملامح السياسة الداخلية والخارجية".ويتابع المحلل السياسي: "يحاول الاتحاد الأفريقي بالفعل أن يلعب دورًا فاعلًا في الملف الليبي، ولكن غياب الدور الليبي الفعّال في هذه الأزمة يعوق ذلك، كما أن التدخلات الدولية من قبل دول كبرى في الشأن الليبي أضعفت الدور الذي كان من الممكن أن يلعبه الاتحاد الأفريقي، رغم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه".وفيما يتعلق بإمكانية وجود اتفاقيات دبلوماسية بين ليبيا ودول أخرى، يوضح احميد: "من الصعب أن يكون هناك اتفاق دبلوماسي حقيقي في هذه الظروف، لأن وزارة الخارجية الليبية تعاني من نقص الكفاءات الفعّالة. في الغالب، تقتصر الأنشطة على لقاءات واجتماعات وحوارات تنتهي مع انتهاء المؤتمر أو الزيارة".أما عن مسألة عودة البعثات الدبلوماسية إلى ليبيا في ظل انتشار السلاح بشكل واسع، يشير احميد إلى أن عودة البعثات ستكون جزئية في أفضل الأحوال.واعتبر أن وجود السلاح وانتشار الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة يشكل تهديدًا حقيقيًا على أمن البعثات الدبلوماسية، خصوصًا في العاصمة، التي تبقى مرتهنة لأي اشتباك مسلح بين تلك التشكيلات في النهاية، هذه اللقاءات لا تتعدى كونها مجرد اجتماعات صورية لا تحقق نتائج ملموسة".

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