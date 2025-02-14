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إيران ترفض اتهامات أمريكا لها بشأن اليمن: "لا أساس لها"
إيران ترفض اتهامات أمريكا لها بشأن اليمن: "لا أساس لها"
سبوتنيك عربي
رفضت إيران اتهامات أمريكا لها بشأن اليمن، واصفةً هذه المزاعم بأنها "باطلة ولا أساس لها". 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T14:42+0000
2025-02-14T14:42+0000
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وخلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، زعمت نائبة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن إيران توفر الدعم المالي والعسكري لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مما يمكنهم من شن "هجمات على البنية التحتية المدنية" واستهداف السفن الحربية الأمربكية، بحسب قولها.وفي رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أمس الخميس، شددت البعثة الإيرانية على أن "واشنطن تسعى إلى التغطية على تواطئها في الجرائم الإسرائيلية من خلال تحميل إيران مسؤولية التوترات الإقليمية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشارت الرسالة إلى أن "أمريكا، على عكس إيران، تقدم دعما عسكريا وماليا واسع النطاق للنظام الإسرائيلي لمواصلة عدوانه ضد الشعوب المضطهدة في المنطقة، بينما تلتزم إيران بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن".وخلال الأشهر الأخيرة، شنت أمريكا وبريطانيا وإسرائيل هجمات على اليمن، في انتهاك صارخ لسيادة البلاد والقانون الدولي، وجاءت هذه الضربات ردا على العمليات العسكرية التي نفذتها جماعة "أنصار الله" اليمنية تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي.كما أكد البيان الإيراني أن "مستقبل اليمن يجب أن يحدده شعبه"، مشددا على أن تحقيق السلام الدائم لا يمكن أن يتم إلا عبر "الدبلوماسية، واحترام السيادة الوطنية، والالتزام بالقانون الدولي، وليس من خلال التدخلات العسكرية أو الادعاءات الزائفة".وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية ضمن حملتها الداعمة للفلسطينيين، استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية أو المغادرة منها، بالإضافة إلى السفن المرتبطة بإسرائيل، في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب، كما أنها نفذت هجمات على أهداف إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20250123/إيران-تعلق-على-تصنيف-أمريكا-لـأنصار-الله-كجماعة-إرهابية-1097082748.html
https://sarabic.ae/20250114/المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-يطلب-وساطة-إيران-للإفراج-عن-أمميين-محتجزين-لدى-أنصار-الله-1096770253.html
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إيران, أخبار إيران, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

إيران ترفض اتهامات أمريكا لها بشأن اليمن: "لا أساس لها"

14:42 GMT 14.02.2025
© Photo / Unsplash/ sina drakhshani علم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© Photo / Unsplash/ sina drakhshani
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رفضت إيران اتهامات أمريكا لها بشأن اليمن، واصفةً هذه المزاعم بأنها "باطلة ولا أساس لها".
وخلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، زعمت نائبة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن إيران توفر الدعم المالي والعسكري لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مما يمكنهم من شن "هجمات على البنية التحتية المدنية" واستهداف السفن الحربية الأمربكية، بحسب قولها.
وفي رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أمس الخميس، شددت البعثة الإيرانية على أن "واشنطن تسعى إلى التغطية على تواطئها في الجرائم الإسرائيلية من خلال تحميل إيران مسؤولية التوترات الإقليمية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
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وأشارت الرسالة إلى أن "أمريكا، على عكس إيران، تقدم دعما عسكريا وماليا واسع النطاق للنظام الإسرائيلي لمواصلة عدوانه ضد الشعوب المضطهدة في المنطقة، بينما تلتزم إيران بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن".
كما أكدت طهران موقفها الثابت إزاء الأزمة اليمنية، مشددة على أن الحل يجب أن يكون عبر "عملية سياسية شاملة" تحترم استقلال اليمن وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.
وخلال الأشهر الأخيرة، شنت أمريكا وبريطانيا وإسرائيل هجمات على اليمن، في انتهاك صارخ لسيادة البلاد والقانون الدولي، وجاءت هذه الضربات ردا على العمليات العسكرية التي نفذتها جماعة "أنصار الله" اليمنية تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي.
وأوضحت البعثة الإيرانية أنه "منذ اندلاع الأزمة اليمنية، دعت إيران إلى وقف فوري للعدوان، ووقف إطلاق النار، وإطلاق حوار جاد بين الأطراف اليمنية، للتوصل إلى حل سلمي بعيداً عن التدخلات الأجنبية".
كما أكد البيان الإيراني أن "مستقبل اليمن يجب أن يحدده شعبه"، مشددا على أن تحقيق السلام الدائم لا يمكن أن يتم إلا عبر "الدبلوماسية، واحترام السيادة الوطنية، والالتزام بالقانون الدولي، وليس من خلال التدخلات العسكرية أو الادعاءات الزائفة".
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وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية ضمن حملتها الداعمة للفلسطينيين، استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية أو المغادرة منها، بالإضافة إلى السفن المرتبطة بإسرائيل، في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب، كما أنها نفذت هجمات على أهداف إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
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