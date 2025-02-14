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https://sarabic.ae/20250214/الخارجية-الروسية-كييف-ترد-على-الحوار-بين-بوتين-وترامب-بالاستفزازات-1097765724.html
الخارجية الروسية: كييف ترد على الحوار بين بوتين وترامب بالاستفزازات
الخارجية الروسية: كييف ترد على الحوار بين بوتين وترامب بالاستفزازات
سبوتنيك عربي
قال روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة المختص بموضوع جرائم نظام كييف في الخارجية الروسية، إن رد أوكرانيا على الحوار المستمر بين رئيسي روسيا والولايات... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T06:10+0000
2025-02-14T06:10+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
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وكتب ميروشنيك في قناته على "تلغرام"، اليوم الجمعة: "رد فعل كييف هستيري على الحوار الجاري، بين بوتين وترامب، من خلال محاولات شن غارات واسعة النطاق بطائرات دون طيار على المناطق الروسية".وتنبأ ميروشنيك بأن "محاولات كييف لتعطيله (أي الحوار)، ستظهر بطرق مختلفة، وفي المقام الأول، تلك التي تنتهك قواعد ومبادئ القانون الدولي، والإرهاب والتخريب ومحاولات الضغط على السكان المدنيين".وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن مسؤولين أمريكيين وروس وأوكرانيين سيعقدون لقاءً لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.وقال ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "غدًا اجتماع في ميونيخ، والأسبوع المقبل اجتماع في المملكة العربية السعودية، ليس معي أو مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ولكن مع كبار المسؤولين، وستشارك أوكرانيا أيضًا في هذا الاجتماع".
https://sarabic.ae/20250214/ترامب-محادثتي-الهاتفية-مع-بوتين-ممتازة-ولا-يزال-الطريق-طويلا-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1097764859.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم

الخارجية الروسية: كييف ترد على الحوار بين بوتين وترامب بالاستفزازات

06:10 GMT 14.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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قال روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة المختص بموضوع جرائم نظام كييف في الخارجية الروسية، إن رد أوكرانيا على الحوار المستمر بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، تمثل بمحاولات شن غارات واسعة النطاق، بطائرات مسيرة على المناطق الروسية.
وكتب ميروشنيك في قناته على "تلغرام"، اليوم الجمعة: "رد فعل كييف هستيري على الحوار الجاري، بين بوتين وترامب، من خلال محاولات شن غارات واسعة النطاق بطائرات دون طيار على المناطق الروسية".

وأشار ميروشنيك، إلى أن فلاديمير زيلينسكي، و"تحالف الصقور(المتشدد) للدول الشريكة، لا يستسيغون الحوار الذي أبصر النور".

وتنبأ ميروشنيك بأن "محاولات كييف لتعطيله (أي الحوار)، ستظهر بطرق مختلفة، وفي المقام الأول، تلك التي تنتهك قواعد ومبادئ القانون الدولي، والإرهاب والتخريب ومحاولات الضغط على السكان المدنيين".
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
ترامب: محادثتي الهاتفية مع بوتين ممتازة ولا يزال الطريق طويلا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
01:06 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، وغيرها، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن مسؤولين أمريكيين وروس وأوكرانيين سيعقدون لقاءً لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.
وقال ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "غدًا اجتماع في ميونيخ، والأسبوع المقبل اجتماع في المملكة العربية السعودية، ليس معي أو مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ولكن مع كبار المسؤولين، وستشارك أوكرانيا أيضًا في هذا الاجتماع".
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