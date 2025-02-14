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https://sarabic.ae/20250214/ترامب-محادثتي-الهاتفية-مع-بوتين-ممتازة-ولا-يزال-الطريق-طويلا-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1097764859.html
ترامب: محادثتي الهاتفية مع بوتين ممتازة ولا يزال الطريق طويلا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
ترامب: محادثتي الهاتفية مع بوتين ممتازة ولا يزال الطريق طويلا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت "ممتازة"، مشيرا إلى أن هناك "طريقا طويلا" أمام إنهاء... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T01:06+0000
2025-02-14T01:07+0000
ترامب
غزة
قطاع غزة
فلاديمير بوتين
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في البيت الأبيض: "أجرينا أمس محادثة هاتفية جيدة جدا مع الرئيس بوتين، استمرت ربما ساعة ونصف الساعة. كانت رائعة".وأشار ترامب إلى أن الطرفين قد قطعا "شوطا طويلا" نحو إنهاء الصراع الأوكراني، مضيفا أن هناك أيضا الكثير من العمل في المستقبل.وخلص قائلا: "أعتقد أن أمامنا طريقا طويلا لحل هذا الصراع".وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب قد أجريا، يوم الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الزعيمين ناقشا القضايا المتعلقة بتبادل السجناء الروس والأمريكيين، بالإضافة إلى تسوية الوضع في أوكرانيا.وأضاف بيسكوف أن الرئيسين تطرقا أيضًا إلى مواضيع أخرى، أهمها تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي، وأنهما اتفقا على استمرار الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
https://sarabic.ae/20250213/ترامب-يعلن-عن-لقاء-روسي-أمريكي-أوكراني-في-السعودية-الأسبوع-المقبل-1097764559.html
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ترامب, غزة, قطاع غزة, فلاديمير بوتين
ترامب, غزة, قطاع غزة, فلاديمير بوتين

ترامب: محادثتي الهاتفية مع بوتين ممتازة ولا يزال الطريق طويلا لإنهاء الأزمة الأوكرانية

01:06 GMT 14.02.2025 (تم التحديث: 01:07 GMT 14.02.2025)
© AP Photo / Matt Rourkeالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت "ممتازة"، مشيرا إلى أن هناك "طريقا طويلا" أمام إنهاء الصراع في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في البيت الأبيض: "أجرينا أمس محادثة هاتفية جيدة جدا مع الرئيس بوتين، استمرت ربما ساعة ونصف الساعة. كانت رائعة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
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أمس, 23:09 GMT
وأشار ترامب إلى أن الطرفين قد قطعا "شوطا طويلا" نحو إنهاء الصراع الأوكراني، مضيفا أن هناك أيضا الكثير من العمل في المستقبل.
وخلص قائلا: "أعتقد أن أمامنا طريقا طويلا لحل هذا الصراع".
وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب قد أجريا، يوم الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الزعيمين ناقشا القضايا المتعلقة بتبادل السجناء الروس والأمريكيين، بالإضافة إلى تسوية الوضع في أوكرانيا.
وأضاف بيسكوف أن الرئيسين تطرقا أيضًا إلى مواضيع أخرى، أهمها تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي، وأنهما اتفقا على استمرار الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
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