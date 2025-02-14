https://sarabic.ae/20250214/المجموعة-العربية-في-الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-منح-العضوية-الكاملة-لدولة-فلسطين-1097788855.html

المجموعة العربية في الأمم المتحدة تدعو إلى منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين

المجموعة العربية في الأمم المتحدة تدعو إلى منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين

سبوتنيك عربي

أكدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن مكونات أساسية من المجتمع الدولي ترفض التهجير القسري للفلسطينيين، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال... 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T16:59+0000

2025-02-14T16:59+0000

2025-02-14T16:59+0000

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وأشارت المجموعة، في بيانها، إلى أهمية منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية، مع التأكيد على إعادة بناء قطاع غزة دون تهجير سكانه.جاء ذلك خلال تصريحات للمجموعة العربية التي أكدت أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. وأوضحت أن الفلسطينيين متمسكون بأرضهم ولا يرغبون في مغادرة وطنهم، داعية مجلس الأمن إلى تطبيق القرار رقم 2735 الذي يتضمن إعادة إعمار غزة.كما طالبت المجموعة العربية مجلس الأمن بالتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن استمرار الاحتلال وانتهاكات حقوق الفلسطينيين يمثلان عقبة كبرى أمام تحقيق الاستقرار في المنطقة. يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرح السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن "القانون الدولي الذي لا يُلزم إسرائيل بوقف جرائمها الممنهجة، هو نظام غير مُستدام، لأن القانون الدولي لا يستقيمُ بمعايير مزدوجة".وقال العكلوك، خلال فعالية "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" في مقرّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور ممثلين عن أكثر من 75 دولة ومنظمات إقليمية ودولية، إن "المنظومة الدولية التي بُنيت على مدار ثمانين عاماً، وتدمرها إسرائيل اليوم أمام أعيننا جميعاً، لن يجبر كسرها إلا تجميد مشاركة إسرائيل فيها". وأنهى السفير الفلسطيني حديثه، قائلا: "نؤكد لكم أن شعبنا الفلسطيني باق على أرضه، يناضل لإنجاز حريته، وهو مؤمن بالنصر على أعداء الإنسانية، ومؤمن بأن يوم الحساب آت لا شك فيه، وسيحاسب كل من ارتكب جريمة الإبادة الجماعية ومن شارك وتستر عليها سواء بتصدير أو نقل السلاح لإسرائيل وهي ترتكب الإبادة الجماعية أو بإساءة استخدام الفيتو في مجلس الأمن أو بتعطيل آليات العدالة الدولية".وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، أسماء 3 محتجزين إسرائيليين، سيتم الإفراج عنهم غداً السبت، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين.وذكرت "كتائب القسام"، في بيان، أنها ستفرج غدا عن كل من ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن.وكانت جهود الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) نجحت، يوم أمس، في إزالة العقبات أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما لوح الجانبان بوقفه، فيما أعلنت "حماس" أنها حريصة على عدم انهيار الاتفاق وتنفيذه وإلزام إسرائيل به كاملا.

https://sarabic.ae/20250214/4-مقترحات-ماذا-يدور-في-الغرف-المغلقة-بين-الدول-العربية-بشأن-غزة؟-1097783805.html

https://sarabic.ae/20250214/عبد-العاطي-مصر-تضع-رؤية-متكاملة-لإعادة-إعمار-غزة-مع-بقاء-الفلسطينيين-على-أرضهم-1097769294.html

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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم