المجموعة العربية في الأمم المتحدة تدعو إلى منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
12:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أمريكا اقتنعت بضرورة العلاقة المتوازنة في ظل المتغيرات الجذرية للمنظومة الدولية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
13:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
13:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حماس تعلن الاستمرار في تطبيق اتفاق غزة وفق الجدول الزمني، فرنسا تقدم مقترحاً لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250214/المجموعة-العربية-في-الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-منح-العضوية-الكاملة-لدولة-فلسطين-1097788855.html
المجموعة العربية في الأمم المتحدة تدعو إلى منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين
المجموعة العربية في الأمم المتحدة تدعو إلى منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
أكدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن مكونات أساسية من المجتمع الدولي ترفض التهجير القسري للفلسطينيين، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T16:59+0000
2025-02-14T16:59+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093121053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12cb6555746f2cf7ffa1e66715f075ea.jpg
وأشارت المجموعة، في بيانها، إلى أهمية منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية، مع التأكيد على إعادة بناء قطاع غزة دون تهجير سكانه.جاء ذلك خلال تصريحات للمجموعة العربية التي أكدت أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. وأوضحت أن الفلسطينيين متمسكون بأرضهم ولا يرغبون في مغادرة وطنهم، داعية مجلس الأمن إلى تطبيق القرار رقم 2735 الذي يتضمن إعادة إعمار غزة.كما طالبت المجموعة العربية مجلس الأمن بالتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن استمرار الاحتلال وانتهاكات حقوق الفلسطينيين يمثلان عقبة كبرى أمام تحقيق الاستقرار في المنطقة. يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرح السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن "القانون الدولي الذي لا يُلزم إسرائيل بوقف جرائمها الممنهجة، هو نظام غير مُستدام، لأن القانون الدولي لا يستقيمُ بمعايير مزدوجة".وقال العكلوك، خلال فعالية "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" في مقرّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور ممثلين عن أكثر من 75 دولة ومنظمات إقليمية ودولية، إن "المنظومة الدولية التي بُنيت على مدار ثمانين عاماً، وتدمرها إسرائيل اليوم أمام أعيننا جميعاً، لن يجبر كسرها إلا تجميد مشاركة إسرائيل فيها". وأنهى السفير الفلسطيني حديثه، قائلا: "نؤكد لكم أن شعبنا الفلسطيني باق على أرضه، يناضل لإنجاز حريته، وهو مؤمن بالنصر على أعداء الإنسانية، ومؤمن بأن يوم الحساب آت لا شك فيه، وسيحاسب كل من ارتكب جريمة الإبادة الجماعية ومن شارك وتستر عليها سواء بتصدير أو نقل السلاح لإسرائيل وهي ترتكب الإبادة الجماعية أو بإساءة استخدام الفيتو في مجلس الأمن أو بتعطيل آليات العدالة الدولية".وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، أسماء 3 محتجزين إسرائيليين، سيتم الإفراج عنهم غداً السبت، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين.وذكرت "كتائب القسام"، في بيان، أنها ستفرج غدا عن كل من ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن.وكانت جهود الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) نجحت، يوم أمس، في إزالة العقبات أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما لوح الجانبان بوقفه، فيما أعلنت "حماس" أنها حريصة على عدم انهيار الاتفاق وتنفيذه وإلزام إسرائيل به كاملا.
https://sarabic.ae/20250214/4-مقترحات-ماذا-يدور-في-الغرف-المغلقة-بين-الدول-العربية-بشأن-غزة؟-1097783805.html
https://sarabic.ae/20250214/عبد-العاطي-مصر-تضع-رؤية-متكاملة-لإعادة-إعمار-غزة-مع-بقاء-الفلسطينيين-على-أرضهم-1097769294.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093121053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_103671d0a3044cbe36d3c815af1d269b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم

المجموعة العربية في الأمم المتحدة تدعو إلى منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين

16:59 GMT 14.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonضابط شرطة يقف حارسًا خارج مقر الأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في نيويورك
ضابط شرطة يقف حارسًا خارج مقر الأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
أكدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن مكونات أساسية من المجتمع الدولي ترفض التهجير القسري للفلسطينيين، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية خلال عام، وفقاً للقرارات الدولية.
وأشارت المجموعة، في بيانها، إلى أهمية منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية، مع التأكيد على إعادة بناء قطاع غزة دون تهجير سكانه.
جاء ذلك خلال تصريحات للمجموعة العربية التي أكدت أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. وأوضحت أن الفلسطينيين متمسكون بأرضهم ولا يرغبون في مغادرة وطنهم، داعية مجلس الأمن إلى تطبيق القرار رقم 2735 الذي يتضمن إعادة إعمار غزة.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
4 مقترحات... ماذا يدور في الغرف المغلقة بين الدول العربية بشأن غزة؟
15:26 GMT
كما طالبت المجموعة العربية مجلس الأمن بالتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن استمرار الاحتلال وانتهاكات حقوق الفلسطينيين يمثلان عقبة كبرى أمام تحقيق الاستقرار في المنطقة.
يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرح السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن "القانون الدولي الذي لا يُلزم إسرائيل بوقف جرائمها الممنهجة، هو نظام غير مُستدام، لأن القانون الدولي لا يستقيمُ بمعايير مزدوجة".
وقال العكلوك، خلال فعالية "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" في مقرّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور ممثلين عن أكثر من 75 دولة ومنظمات إقليمية ودولية، إن "المنظومة الدولية التي بُنيت على مدار ثمانين عاماً، وتدمرها إسرائيل اليوم أمام أعيننا جميعاً، لن يجبر كسرها إلا تجميد مشاركة إسرائيل فيها".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
عبد العاطي: مصر تضع رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم
08:51 GMT
وأنهى السفير الفلسطيني حديثه، قائلا: "نؤكد لكم أن شعبنا الفلسطيني باق على أرضه، يناضل لإنجاز حريته، وهو مؤمن بالنصر على أعداء الإنسانية، ومؤمن بأن يوم الحساب آت لا شك فيه، وسيحاسب كل من ارتكب جريمة الإبادة الجماعية ومن شارك وتستر عليها سواء بتصدير أو نقل السلاح لإسرائيل وهي ترتكب الإبادة الجماعية أو بإساءة استخدام الفيتو في مجلس الأمن أو بتعطيل آليات العدالة الدولية".
وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، أسماء 3 محتجزين إسرائيليين، سيتم الإفراج عنهم غداً السبت، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين.
وذكرت "كتائب القسام"، في بيان، أنها ستفرج غدا عن كل من ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن.
وكانت جهود الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) نجحت، يوم أمس، في إزالة العقبات أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما لوح الجانبان بوقفه، فيما أعلنت "حماس" أنها حريصة على عدم انهيار الاتفاق وتنفيذه وإلزام إسرائيل به كاملا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала