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https://sarabic.ae/20250214/مستشار-الرئيس-الإماراتي-دعوة-أبو-الغيط-لتنحي-حماس-عن-إدارة-غزة-في-محلها-1097772213.html
مستشار الرئيس الإماراتي: دعوة أبو الغيط لتنحي "حماس" عن إدارة غزة في محلها
مستشار الرئيس الإماراتي: دعوة أبو الغيط لتنحي "حماس" عن إدارة غزة في محلها
سبوتنيك عربي
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن دعوة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لتنحي حركة حماس عن إدارة غزة في... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T09:43+0000
2025-02-14T09:43+0000
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وأضاف قرقاش في منشور على منصة "إكس": "مصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تتقدم على مصلحة الحركة".كما رأى أن "دعوة أبو الغيط عقلانية خاصة في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة".كذلك اعتبر مستشار الرئيس الإماراتي أن "قرارات حماس أدت إلى حرب دمرت القطاع ومزقت نسيجه الإنساني والاجتماعي".وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية رأى في مقابلة سابقة مع وسائل إعلام عربية أنه "من مصلحة الفلسطينيين أن تتنحى حماس".كما أشار إلى أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة هدفه إيجاد طرح عربي مقابل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا تنازل عربيا عن الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الدول العربية مجتمعة على حل الدولتين.وسبق لترامب أن تحدث مرارا، خلال الأسابيع الماضية، عن الاستيلاء على القطاع ونقل الفلسطينيين منه إلى دول الجوار، منها مصر والأردن، على الرغم من معارضة البلدين.
https://sarabic.ae/20250212/حماس-تثني-على-موقف-مصر-والأردن-من-محاولات-تهجير-الفلسطينيين-1097712280.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الأخبار

مستشار الرئيس الإماراتي: دعوة أبو الغيط لتنحي "حماس" عن إدارة غزة في محلها

09:43 GMT 14.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Norooziالدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة
الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن دعوة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لتنحي حركة حماس عن إدارة غزة في محلها.
وأضاف قرقاش في منشور على منصة "إكس": "مصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تتقدم على مصلحة الحركة".
كما رأى أن "دعوة أبو الغيط عقلانية خاصة في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة".
كذلك اعتبر مستشار الرئيس الإماراتي أن "قرارات حماس أدت إلى حرب دمرت القطاع ومزقت نسيجه الإنساني والاجتماعي".
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
"حماس" تثني على موقف مصر والأردن من محاولات "تهجير الفلسطينيين"
12 فبراير, 12:39 GMT
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية رأى في مقابلة سابقة مع وسائل إعلام عربية أنه "من مصلحة الفلسطينيين أن تتنحى حماس".
كما أشار إلى أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة هدفه إيجاد طرح عربي مقابل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا تنازل عربيا عن الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الدول العربية مجتمعة على حل الدولتين.
وسبق لترامب أن تحدث مرارا، خلال الأسابيع الماضية، عن الاستيلاء على القطاع ونقل الفلسطينيين منه إلى دول الجوار، منها مصر والأردن، على الرغم من معارضة البلدين.
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