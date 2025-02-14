https://sarabic.ae/20250214/مستشار-الرئيس-الإماراتي-دعوة-أبو-الغيط-لتنحي-حماس-عن-إدارة-غزة-في-محلها-1097772213.html

مستشار الرئيس الإماراتي: دعوة أبو الغيط لتنحي "حماس" عن إدارة غزة في محلها

مستشار الرئيس الإماراتي: دعوة أبو الغيط لتنحي "حماس" عن إدارة غزة في محلها

سبوتنيك عربي

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن دعوة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لتنحي حركة حماس عن إدارة غزة في... 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T09:43+0000

2025-02-14T09:43+0000

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وأضاف قرقاش في منشور على منصة "إكس": "مصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تتقدم على مصلحة الحركة".كما رأى أن "دعوة أبو الغيط عقلانية خاصة في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة".كذلك اعتبر مستشار الرئيس الإماراتي أن "قرارات حماس أدت إلى حرب دمرت القطاع ومزقت نسيجه الإنساني والاجتماعي".وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية رأى في مقابلة سابقة مع وسائل إعلام عربية أنه "من مصلحة الفلسطينيين أن تتنحى حماس".كما أشار إلى أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة هدفه إيجاد طرح عربي مقابل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا تنازل عربيا عن الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الدول العربية مجتمعة على حل الدولتين.وسبق لترامب أن تحدث مرارا، خلال الأسابيع الماضية، عن الاستيلاء على القطاع ونقل الفلسطينيين منه إلى دول الجوار، منها مصر والأردن، على الرغم من معارضة البلدين.

https://sarabic.ae/20250212/حماس-تثني-على-موقف-مصر-والأردن-من-محاولات-تهجير-الفلسطينيين-1097712280.html

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