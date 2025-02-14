مشهد مرعب لانفجار هاتف في جيب امرأة برازيلية... فيديو

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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
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لقاء سبوتنيك
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10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
11:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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خبير: أمريكا اقتنعت بضرورة العلاقة المتوازنة في ظل المتغيرات الجذرية للمنظومة الدولية
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18:03 GMT
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بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
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بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
09:17 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
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29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
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المقهى الثقافي
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https://sarabic.ae/20250214/مشهد-مرعب-لانفجار-هاتف-في-جيب-امرأة-برازيلية-فيديو--1097767134.html
مشهد مرعب لانفجار هاتف في جيب امرأة برازيلية... فيديو
مشهد مرعب لانفجار هاتف في جيب امرأة برازيلية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعبا لانفجار هاتف محمول في الجيب الخلفي لمرأة في البرازيل. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T07:58+0000
2025-02-14T07:58+0000
مجتمع
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انفجار الهاتف النقال في الجيب الخلفي للمرأة البرازيلية أثناء تسوقها في إحدى الصالات التجارية.وحاول أحد الأشخاص مساعدتها في إطفاء الحريق الناتج عن انفجار بطارية الهاتف. بينما تعرضت المرأة لحروق خطيرة، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية."مهرجان الفوانيس" يزين سماء الصين... فيديوأخوها قبلها... شابة تموت أثناء رقصها بشكل مفاجئ... فيديو
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مشهد مرعب لانفجار هاتف في جيب امرأة برازيلية... فيديو

07:58 GMT 14.02.2025
© Photo / Xمشهد مرعب لانفجار هاتف بجيب امرأة برازيلية
مشهد مرعب لانفجار هاتف بجيب امرأة برازيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعبا لانفجار هاتف محمول في الجيب الخلفي لمرأة في البرازيل.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انفجار الهاتف النقال في الجيب الخلفي للمرأة البرازيلية أثناء تسوقها في إحدى الصالات التجارية.
وحاول أحد الأشخاص مساعدتها في إطفاء الحريق الناتج عن انفجار بطارية الهاتف. بينما تعرضت المرأة لحروق خطيرة، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
"مهرجان الفوانيس" يزين سماء الصين... فيديو
أخوها قبلها... شابة تموت أثناء رقصها بشكل مفاجئ... فيديو
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