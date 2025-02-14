https://sarabic.ae/20250214/مشهد-مرعب-لانفجار-هاتف-في-جيب-امرأة-برازيلية-فيديو--1097767134.html
مشهد مرعب لانفجار هاتف في جيب امرأة برازيلية... فيديو
مشهد مرعب لانفجار هاتف في جيب امرأة برازيلية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعبا لانفجار هاتف محمول في الجيب الخلفي لمرأة في البرازيل. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T07:58+0000
2025-02-14T07:58+0000
2025-02-14T07:58+0000
مجتمع
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انفجار الهاتف النقال في الجيب الخلفي للمرأة البرازيلية أثناء تسوقها في إحدى الصالات التجارية.وحاول أحد الأشخاص مساعدتها في إطفاء الحريق الناتج عن انفجار بطارية الهاتف. بينما تعرضت المرأة لحروق خطيرة، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية."مهرجان الفوانيس" يزين سماء الصين... فيديوأخوها قبلها... شابة تموت أثناء رقصها بشكل مفاجئ... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد مرعب لانفجار هاتف في جيب امرأة برازيلية... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعبا لانفجار هاتف محمول في الجيب الخلفي لمرأة في البرازيل.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انفجار الهاتف النقال في الجيب الخلفي للمرأة البرازيلية أثناء تسوقها في إحدى الصالات التجارية.
وحاول أحد الأشخاص مساعدتها في إطفاء الحريق الناتج عن انفجار بطارية الهاتف. بينما تعرضت المرأة لحروق خطيرة، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.