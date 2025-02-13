https://sarabic.ae/20250213/مهرجان-الفوانيس-يزين-سماء-الصين-فيديو-1097752336.html
"مهرجان الفوانيس" يزين سماء الصين... فيديو
"مهرجان الفوانيس" يزين سماء الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جميل لـ"مهرجان الفوانيس" في الصين، حيث يجسد المهرجان فن الإضاءة والسحر الثقافي للبلد. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T14:33+0000
2025-02-13T14:33+0000
2025-02-13T14:33+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
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يعد مهرجان الفوانيس عيدًا تقليديًا مهما في الصين، يُحتفل به في أول ليلة من الشهر القمري الأول من كل عام صيني. وانطلقت فعاليات مهرجان الفوانيس، يوم أمس الأربعاء، ليختتم بذلك الاحتفال بعيد الربيع بشكل رسمي.ويتميز هذا اليوم بجو احتفالي في جميع أرجاء الصين، وتكمل أضواء الزينة والقمر بعضهما بعضا، ما يعكس توقعات الناس وآمالهم للعام الجديد.أخوها قبلها... شابة تموت أثناء رقصها بشكل مفاجئ... فيديو"قطارات متطورة".. الصين تكشف عن أحدث تقنيات النقل العام.. فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
"مهرجان الفوانيس" يزين سماء الصين... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جميل لـ"مهرجان الفوانيس" في الصين، حيث يجسد المهرجان فن الإضاءة والسحر الثقافي للبلد.
يعد مهرجان الفوانيس عيدًا تقليديًا مهما في الصين، يُحتفل به في أول ليلة من الشهر القمري الأول من كل عام صيني. وانطلقت فعاليات مهرجان الفوانيس، يوم أمس الأربعاء، ليختتم بذلك الاحتفال بعيد الربيع بشكل رسمي.
ويتميز هذا اليوم بجو احتفالي في جميع أرجاء الصين،
وتكمل أضواء الزينة والقمر بعضهما بعضا، ما يعكس توقعات الناس وآمالهم للعام الجديد.