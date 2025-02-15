انتهاء عملية تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaكتائب القسام تنتشر في خان يونس جنوبي قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، "انتهاء عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "إطلاق سراح الدفعة السادسة من أسرى العدو، تأكيد على أن لا سبيل للإفراج عنهم إلا بالمفاوضات وعبر الالتزام باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار".
وأضاف البيان أن "حضور صورة القدس والأقصى والحشود الجماهيرية في عملية تسليم أسرى العدو رسالة متجدّدة للاحتلال وداعميه أنهما خط أحمر"، متابعا: "شعبنا وأمتنا بالعالم يتابعون مشاهد القوة بإنجاز المقاومة صفقة التبادل التي جسدت تلاحم شعبنا ومقاومتنا".
📹بدء مراسم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليبن وصعودهم إلى المنصة لاستكمال إجراءات تسليهم للصليب الأحمر. pic.twitter.com/pQIP8V5Mkq— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 15, 2025
وختمت "حماس"، بيانها بالقول: "نقولها للعالم أجمع، لا هجرة إلا للقدس، وهذا هو ردنا على كل دعوات التهجير والتصفية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن يدعم نهجه من قوى الاستعمار والاحتلال".
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "تسلم المخطوفين الثلاثة"، مشيرا إلى أن "الصليب الأحمر أخبرنا بأنه حالتهم الصحية معقولة".
💬 كلمة الأسرى الإسرائيليين على منصة التسليم:— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 15, 2025
⭕️هذا يوم سعيد، يجب الاستمرار في الصفقة حتى الإفراج عن الأسرى جميعهم.
⭕️ الوقت ينفد أمام الأسرى ويجب المضي في الصفقة.
⭕️أطالب بالمواصلة نحو بقية مراحل الصفقة عن طريق التفاوض.
🔊وقدمت "حماس" لأحد الأسرى مجسما لساعة رملية كتب عليه… pic.twitter.com/3NyCsizfSg
وأكدت حركة حماس، في وقت سابق اليوم، أنه "لا بدائل أمام إسرائيل للإفراج عن باقي أسراها، إلا بتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن "استئناف عملية التبادل اليوم، جاءت وفق التزامات الحكومة مع الوسطاء وحصولها على ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق".
وأضاف: "ننتظر البدء بتنفيذ الاحتلال للبروتوكول الإنساني بناء على وعود الوسطاء وضماناتهم"، مؤكدا أن "موقف الحركة وجهود الوسطاء أفضيا إلى إلزام الاحتلال والاتصالات مستمرة استعدادا لمفاوضات المرحلة الثانية".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لـ6 أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.
كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.