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https://sarabic.ae/20250215/انتهاء-عملية-تسليم-الدفعة-السادسة-من-المحتجزين-الإسرائيليين-في-قطاع-غزة--1097797877.html
انتهاء عملية تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة
انتهاء عملية تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، "انتهاء عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين في خان يونس جنوبي قطاع غزة. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T09:04+0000
2025-02-15T09:04+0000
غزة
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العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
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وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "إطلاق سراح الدفعة السادسة من أسرى العدو، تأكيد على أن لا سبيل للإفراج عنهم إلا بالمفاوضات وعبر الالتزام باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار".وأضاف البيان أن "حضور صورة القدس والأقصى والحشود الجماهيرية في عملية تسليم أسرى العدو رسالة متجدّدة للاحتلال وداعميه أنهما خط أحمر"، متابعا: "شعبنا وأمتنا بالعالم يتابعون مشاهد القوة بإنجاز المقاومة صفقة التبادل التي جسدت تلاحم شعبنا ومقاومتنا".وختمت "حماس"، بيانها بالقول: "نقولها للعالم أجمع، لا هجرة إلا للقدس، وهذا هو ردنا على كل دعوات التهجير والتصفية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن يدعم نهجه من قوى الاستعمار والاحتلال".من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "تسلم المخطوفين الثلاثة"، مشيرا إلى أن "الصليب الأحمر أخبرنا بأنه حالتهم الصحية معقولة".وأكدت حركة حماس، في وقت سابق اليوم، أنه "لا بدائل أمام إسرائيل للإفراج عن باقي أسراها، إلا بتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".وقال المتحدث باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن "استئناف عملية التبادل اليوم، جاءت وفق التزامات الحكومة مع الوسطاء وحصولها على ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق".وأضاف: "ننتظر البدء بتنفيذ الاحتلال للبروتوكول الإنساني بناء على وعود الوسطاء وضماناتهم"، مؤكدا أن "موقف الحركة وجهود الوسطاء أفضيا إلى إلزام الاحتلال والاتصالات مستمرة استعدادا لمفاوضات المرحلة الثانية".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لـ6 أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250215/ترامب-يقول-إنه-سيدعم-اتخاذ-موقف-متشدد-بشأن-غزة-1097792005.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

انتهاء عملية تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة

09:04 GMT 15.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaكتائب القسام تنتشر في خان يونس جنوبي قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر
كتائب القسام تنتشر في خان يونس جنوبي قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، "انتهاء عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "إطلاق سراح الدفعة السادسة من أسرى العدو، تأكيد على أن لا سبيل للإفراج عنهم إلا بالمفاوضات وعبر الالتزام باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار".
وأضاف البيان أن "حضور صورة القدس والأقصى والحشود الجماهيرية في عملية تسليم أسرى العدو رسالة متجدّدة للاحتلال وداعميه أنهما خط أحمر"، متابعا: "شعبنا وأمتنا بالعالم يتابعون مشاهد القوة بإنجاز المقاومة صفقة التبادل التي جسدت تلاحم شعبنا ومقاومتنا".
وختمت "حماس"، بيانها بالقول: "نقولها للعالم أجمع، لا هجرة إلا للقدس، وهذا هو ردنا على كل دعوات التهجير والتصفية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن يدعم نهجه من قوى الاستعمار والاحتلال".
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "تسلم المخطوفين الثلاثة"، مشيرا إلى أن "الصليب الأحمر أخبرنا بأنه حالتهم الصحية معقولة".
وأكدت حركة حماس، في وقت سابق اليوم، أنه "لا بدائل أمام إسرائيل للإفراج عن باقي أسراها، إلا بتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن "استئناف عملية التبادل اليوم، جاءت وفق التزامات الحكومة مع الوسطاء وحصولها على ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
ترامب يدعو لاتخاذ "موقف متشدد" بشأن غزة
00:01 GMT
وأضاف: "ننتظر البدء بتنفيذ الاحتلال للبروتوكول الإنساني بناء على وعود الوسطاء وضماناتهم"، مؤكدا أن "موقف الحركة وجهود الوسطاء أفضيا إلى إلزام الاحتلال والاتصالات مستمرة استعدادا لمفاوضات المرحلة الثانية".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لـ6 أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.
كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
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