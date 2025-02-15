https://sarabic.ae/20250215/المتحدث-باسم-حماس-يكشف-لماذا-استأنفت-الحركة-عملية-تبادل-الأسرى-1097794975.html
المتحدث باسم "حماس" يكشف لماذا استأنفت الحركة عملية تبادل الأسرى
المتحدث باسم "حماس" يكشف لماذا استأنفت الحركة عملية تبادل الأسرى
سبوتنيك عربي
أكدت حركة حماس، اليوم السبت، أنه "لا بدائل أمام إسرائيل للإفراج عن باقي أسراها، إلا بتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة". 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T06:52+0000
2025-02-15T06:52+0000
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وقال المتحدث باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن "استئناف عملية التبادل اليوم، جاءت وفق التزامات الحكومة مع الوسطاء وحصولها على ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق".وأضاف: "ننتظر البدء بتنفيذ الاحتلال للبروتوكول الإنساني بناء على وعود الوسطاء وضماناتهم"، مؤكدا أن "موقف الحركة وجهود الوسطاء أفضيا إلى إلزام الاحتلال والاتصالات مستمرة استعدادا لمفاوضات المرحلة الثانية".وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أسماء 3 محتجزين إسرائيليين، سيتم الإفراج عنهم اليوم السبت، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين.وذكرت "كتائب القسام"، في بيان، أنها ستفرج غدا عن كل من ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن.وكانت جهود الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) نجحت، يوم أمس، في إزالة العقبات أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما لوح الجانبان بوقفه، فيما أعلنت "حماس" أنها حريصة على عدم انهيار الاتفاق وتنفيذه وإلزام إسرائيل به كاملا.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لـ6 أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المتحدث باسم "حماس" يكشف لماذا استأنفت الحركة عملية تبادل الأسرى
أكدت حركة حماس، اليوم السبت، أنه "لا بدائل أمام إسرائيل للإفراج عن باقي أسراها، إلا بتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن "استئناف عملية التبادل اليوم، جاءت وفق التزامات الحكومة مع الوسطاء وحصولها على ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق".
وأضاف: "ننتظر البدء بتنفيذ الاحتلال للبروتوكول الإنساني بناء على وعود الوسطاء وضماناتهم"، مؤكدا أن "موقف الحركة وجهود الوسطاء أفضيا إلى إلزام الاحتلال والاتصالات مستمرة استعدادا لمفاوضات المرحلة الثانية".
وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أسماء 3 محتجزين إسرائيليين
، سيتم الإفراج عنهم اليوم السبت، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين.
وذكرت
"كتائب القسام"، في بيان، أنها ستفرج غدا عن كل من ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن.
وكانت جهود الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) نجحت، يوم أمس، في إزالة العقبات أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما لوح الجانبان بوقفه، فيما أعلنت "حماس" أنها حريصة على عدم انهيار الاتفاق وتنفيذه وإلزام إسرائيل به كاملا.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لـ6 أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.
كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة
إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.