https://sarabic.ae/20250215/ترامب-يقول-إنه-سيدعم-اتخاذ-موقف-متشدد-بشأن-غزة-1097792005.html
ترامب يقول إنه سيدعم اتخاذ "موقف متشدد" بشأن غزة
ترامب يقول إنه سيدعم اتخاذ "موقف متشدد" بشأن غزة
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إلى اتخاذ "موقف متشدد" بشأن غزة حيث يسري وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T00:01+0000
2025-02-15T00:01+0000
2025-02-15T00:01+0000
ترامب
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097660787_0:123:3070:1850_1920x0_80_0_0_be261d448f1ac81796be5f9a79b6d44f.jpg
وقال ترامب للصحفيين: "لا أعرف ماذا سيحدث غدا (السبت) في الساعة 12. لو كان الأمر متروكا لي، كنت سأتخذ موقفا متشددا للغاية، لكن لا يمكنني أن أخبركم بما ستفعله إسرائيل".كان ترامب قد قال هذا الأسبوع إن على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين في غزة بحلول ظهر غد السبت وإلا "ستنفتح أبواب الجحيم على مصراعيها".ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل وقت قصير من عودة ترامب إلى الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني. ومنذ ذلك الحين، أطلقت حماس سراح بعض الرهائن الإسرائيليين، وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح سجناء فلسطينيين.ووصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صور الرهائن الإسرائيليين الهزيلين والسجناء الفلسطينيين المفرج عنهم بأنها مؤلمة، قائلا إنها تعكس الظروف المزرية التي كانوا محتجزين فيها.وعبر ترامب عن قلقه بشأن مظهر الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم، دون التعليق على حالة الفلسطينيين.وكان ترامب قد اقترح في وقت سابق سيطرة الولايات المتحدة على القطاع وتطويره بعد نقل الفلسطينيين منه.وواجه ترامب تنديدا دوليا بسبب اقتراحه السيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين بشكل دائم من هناك. ووصف خبراء حقوق الإنسان والأمم المتحدة هذا بأنه مقترح للتطهير العرقي.
https://sarabic.ae/20250212/كوريا-الشمالية-اقتراح-ترامب-السيطرة-على-غزة-سخيف-1097692116.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097660787_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3ce5e0ff976b4280987dd785e35fb497.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ترامب, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ترامب يقول إنه سيدعم اتخاذ "موقف متشدد" بشأن غزة
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إلى اتخاذ "موقف متشدد" بشأن غزة حيث يسري وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال ترامب للصحفيين: "لا أعرف ماذا سيحدث غدا (السبت) في الساعة 12. لو كان الأمر متروكا لي، كنت سأتخذ موقفا متشددا للغاية، لكن لا يمكنني أن أخبركم بما ستفعله إسرائيل".
كان ترامب قد قال هذا الأسبوع إن على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين في غزة بحلول ظهر غد السبت وإلا "ستنفتح أبواب الجحيم على مصراعيها".
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل وقت قصير من عودة ترامب إلى الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني. ومنذ ذلك الحين، أطلقت حماس سراح بعض الرهائن الإسرائيليين، وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح سجناء فلسطينيين.
ووصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صور الرهائن الإسرائيليين الهزيلين والسجناء الفلسطينيين المفرج عنهم بأنها مؤلمة، قائلا إنها تعكس الظروف المزرية التي كانوا محتجزين فيها.
وعبر ترامب عن قلقه بشأن مظهر الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم، دون التعليق على حالة الفلسطينيين.
وكان ترامب قد اقترح في وقت سابق سيطرة الولايات المتحدة على القطاع
وتطويره بعد نقل الفلسطينيين منه.
وواجه ترامب تنديدا دوليا بسبب اقتراحه السيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين بشكل دائم من هناك. ووصف خبراء حقوق الإنسان والأمم المتحدة هذا بأنه مقترح للتطهير العرقي.