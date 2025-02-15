https://sarabic.ae/20250215/بولندا-الاتحاد-الأوروبي-سيضطر-إلى-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-عاجلا-أم-آجلا-1097811475.html

بولندا: الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا عاجلا أم آجلا

بولندا: الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا عاجلا أم آجلا

سبوتنيك عربي

ذكر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أن الاتحاد الأوروبي سيضطر "عاجلا أم آجلا" إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا. 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T16:14+0000

2025-02-15T16:14+0000

2025-02-15T16:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضاف سيكورسكي خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، أنه "عندما يقول الرئيس ترامب أنه كجزء من الصفقة (المتعلقة بأوكرانيا) يجب إرسال قوات أوروبية (إلى أوكرانيا)، سيتعين علينا تقديمها. لذلك سيتعين علينا التدخل عاجلاً أم آجلاً".وزير الخارجية البولندي: "أعتقد أن الاتصال (ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين) كان خطأ".وفي وقت سابق من يوم السبت، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن العديد من الدول الأوروبية تعمل سرًا على خطة لإرسال قوات إلى أوكرانيا "للمساعدة في تنفيذ" اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا. وبدأ الأوروبيون في استكشاف الخيارات قبل عام تقريبًا بسبب مخاوفهم بشأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التسوية.

https://sarabic.ae/20250215/كيلوغ-واشنطن-لا-تريد-مشاركة-مجموعة-كبيرة-من-الأطراف-في-مفاوضات-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1097808431.html

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