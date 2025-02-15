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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250215/بولندا-الاتحاد-الأوروبي-سيضطر-إلى-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-عاجلا-أم-آجلا-1097811475.html
بولندا: الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا عاجلا أم آجلا
بولندا: الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا عاجلا أم آجلا
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أن الاتحاد الأوروبي سيضطر "عاجلا أم آجلا" إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T16:14+0000
2025-02-15T16:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف سيكورسكي خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، أنه "عندما يقول الرئيس ترامب أنه كجزء من الصفقة (المتعلقة بأوكرانيا) يجب إرسال قوات أوروبية (إلى أوكرانيا)، سيتعين علينا تقديمها. لذلك سيتعين علينا التدخل عاجلاً أم آجلاً".وزير الخارجية البولندي: "أعتقد أن الاتصال (ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين) كان خطأ".وفي وقت سابق من يوم السبت، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن العديد من الدول الأوروبية تعمل سرًا على خطة لإرسال قوات إلى أوكرانيا "للمساعدة في تنفيذ" اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا. وبدأ الأوروبيون في استكشاف الخيارات قبل عام تقريبًا بسبب مخاوفهم بشأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التسوية.
https://sarabic.ae/20250215/كيلوغ-واشنطن-لا-تريد-مشاركة-مجموعة-كبيرة-من-الأطراف-في-مفاوضات-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1097808431.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بولندا: الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا عاجلا أم آجلا

16:14 GMT 15.02.2025
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصوركتيبة الناتو منتشرة في بولندا
كتيبة الناتو منتشرة في بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Sputnik . Стрингер
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ذكر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أن الاتحاد الأوروبي سيضطر "عاجلا أم آجلا" إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا.
وأضاف سيكورسكي خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، أنه "عندما يقول الرئيس ترامب أنه كجزء من الصفقة (المتعلقة بأوكرانيا) يجب إرسال قوات أوروبية (إلى أوكرانيا)، سيتعين علينا تقديمها. لذلك سيتعين علينا التدخل عاجلاً أم آجلاً".
وزير الخارجية البولندي: "أعتقد أن الاتصال (ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين) كان خطأ".
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كيلوغ: واشنطن لا تريد مشاركة مجموعة كبيرة من الأطراف في مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية
15:18 GMT
وأوضح سيكورسكي أنه يعارض إجراء مفاوضات سريعة لأنها "تبرر الرئيس بوتين وتخفض الروح المعنوية في أوكرانيا".
وفي وقت سابق من يوم السبت، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن العديد من الدول الأوروبية تعمل سرًا على خطة لإرسال قوات إلى أوكرانيا "للمساعدة في تنفيذ" اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا. وبدأ الأوروبيون في استكشاف الخيارات قبل عام تقريبًا بسبب مخاوفهم بشأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التسوية.
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