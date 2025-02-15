https://sarabic.ae/20250215/تقرير-عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-تدعو-إلى-التظاهر-للمطالبة-بالإفراج-الفوري-عمن-تبقى-في-الأسر-1097810999.html
تقرير: عائلات المحتجزين الإسرائيليين تدعو إلى التظاهر للمطالبة بالإفراج الفوري عمن تبقى في الأسر
تقرير: عائلات المحتجزين الإسرائيليين تدعو إلى التظاهر للمطالبة بالإفراج الفوري عمن تبقى في الأسر
سبوتنيك عربي
دعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، اليوم السبت، إلى التظاهر للمطالبة بالإفراج الفوري عمن تبقى في الأسر لدى حركة "حماس". 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T15:47+0000
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وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين قد دعت إلى التجمع في مدينة تل أبيب للمطالبة بالإفراج الفوري عمن تبقى في الأسر من الإسرائيليين دفعة واحدة.ونقلت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن بيان لعائلات المحتجزين الإسرائيليين، تعليقا الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" والجيش الإسرائيلي في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وأفرجت "حماس" عن 3 أسرى، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وانتهت إجراءات عميلة تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من جانب "حماس"، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا.وانتشرت عناصر من "كتائب القسام" قبل بدء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، قرب منزل قائد حركة "حماس" السابق يحيى السنوار، في خان يونس جنوبي القطاع، في حين وصلت فرق الصليب الأحمر إلى خان يونس لتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة.وسلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى الصليب الأحمر، وبدورها انطلقت مركبات الصليب الأحمر باتجاه القوات الإسرائيلية.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، ويؤكد أنهم في طريقهم إلى إسرائيل للخضوع لفحص طبي أولي.
https://sarabic.ae/20250215/الكرملين-موسكو-تعرب-عن-امتنانها-لقيادة-حماس-على-قرارها-بالإفراج-عن-ألكسندر-تروفانوف--1097806449.html
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روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة
روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة
تقرير: عائلات المحتجزين الإسرائيليين تدعو إلى التظاهر للمطالبة بالإفراج الفوري عمن تبقى في الأسر
دعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، اليوم السبت، إلى التظاهر للمطالبة بالإفراج الفوري عمن تبقى في الأسر لدى حركة "حماس".
وذكرت القناة
12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين قد دعت إلى التجمع في مدينة تل أبيب للمطالبة بالإفراج الفوري عمن تبقى في الأسر من الإسرائيليين دفعة واحدة.
ونقلت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن بيان لعائلات المحتجزين الإسرائيليين، تعليقا الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" والجيش الإسرائيلي في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأفرجت "حماس" عن 3 أسرى
، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وانتهت إجراءات عميلة تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة
من جانب "حماس"، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا.
وانتشرت عناصر من "كتائب القسام" قبل بدء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، قرب منزل قائد حركة "حماس" السابق يحيى السنوار، في خان يونس جنوبي القطاع، في حين وصلت فرق الصليب الأحمر إلى خان يونس لتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة.
وسلمت "حماس"
الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى الصليب الأحمر، وبدورها انطلقت مركبات الصليب الأحمر باتجاه القوات الإسرائيلية.
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، ويؤكد أنهم في طريقهم إلى إسرائيل للخضوع لفحص طبي أولي.