https://sarabic.ae/20250215/الكرملين-موسكو-تعرب-عن-امتنانها-لقيادة-حماس-على-قرارها-بالإفراج-عن-ألكسندر-تروفانوف--1097806449.html
الكرملين: موسكو تعرب عن امتنانها لقيادة "حماس" على قرارها بالإفراج عن ألكسندر تروفانوف
الكرملين: موسكو تعرب عن امتنانها لقيادة "حماس" على قرارها بالإفراج عن ألكسندر تروفانوف
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن موسكو ترحب بالإفراج عن الروسي ألكسندر تروفانوف، وتعرب عن امتنانها لقيادة حماس على... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T14:13+0000
2025-02-15T14:13+0000
2025-02-15T14:24+0000
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وأوضح بيسكوف، في تصريح للصحفيين اليوم السبت: "إن موسكو ترحب بالإفراج عن ألكسندر تروفانوف في فلسطين، وتعرب عن امتنانها لقيادة حماس على القرار الذي اتخذته".ورحب السفير الروسي في تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، بوقت سابق من اليوم، بإطلاق حركة "حماس" سراح ثلاثة محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، بمن فيهم تروفانوف، لافتا إلى أن الدبلوماسيين الروس بذلوا جهودًا كبيرة من أجل إطلاق سراحه.وقال السفير، في بيان تلقته وكالة "سبوتنيك": "أرحب بالإفراج الذي جرى في 15 شباط/فبراير، في إطار الاتفاق بين إسرائيل وحماس، عن ثلاثة إسرائيليين آخرين كانوا محتجزين في قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم، تسلم الجيش الإسرائيلي والأمن العام "الشاباك" ثلاثة محتجزين إسرائيليين من الصليب الأحمر، بينهم المحتجز الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الروسية ألكسندر تروفانوف، وذلك ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل بين "حماس" وإسرائيل، بعد أن سلمتهم كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس")، وسرايا القدس (الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي")، إلى الصليب الأحمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.وأعلنت حركة "حماس" عن استئناف عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين لديها، في التوقيت المحدد، حسب ما اتفق عليه في قطر، وذلك بعد نجاح الوسطاء في احتواء التصعيد.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، 19 كانون الثاني/يناير 2025، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهرًا، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ترامب: ما فعلته "حماس" يخالف بيانها بشأن الرهائن"حماس" تعلن أسماء 3 محتجزين إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم غدا
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روسيا, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الكرملين: موسكو تعرب عن امتنانها لقيادة "حماس" على قرارها بالإفراج عن ألكسندر تروفانوف
14:13 GMT 15.02.2025 (تم التحديث: 14:24 GMT 15.02.2025)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن موسكو ترحب بالإفراج عن الروسي ألكسندر تروفانوف، وتعرب عن امتنانها لقيادة حماس على القرار الذي اتخذته.
وأوضح بيسكوف، في تصريح للصحفيين اليوم السبت: "إن موسكو ترحب بالإفراج عن ألكسندر تروفانوف في فلسطين، وتعرب عن امتنانها لقيادة حماس على القرار الذي اتخذته".
ورحب السفير الروسي في تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، بوقت سابق من اليوم، بإطلاق حركة "حماس" سراح ثلاثة محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، بمن فيهم تروفانوف، لافتا إلى أن الدبلوماسيين الروس بذلوا جهودًا كبيرة من أجل إطلاق سراحه.
وقال السفير، في بيان تلقته وكالة "سبوتنيك": "أرحب بالإفراج الذي جرى في 15 شباط/فبراير، في إطار الاتفاق بين إسرائيل وحماس، عن ثلاثة إسرائيليين آخرين كانوا محتجزين في قطاع غزة".
على الرغم من جميع الصعوبات، سيتمكنون أخيرًا من الاجتماع مع أحبائهم. ومن دواعي السرور بشكل خاص أن من بين المفرج عنهم المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف، الذي بذلنا كل الجهود الممكنة من أجل تحريره.
وفي وقت سابق من اليوم، تسلم الجيش الإسرائيلي والأمن العام "الشاباك" ثلاثة محتجزين إسرائيليين من الصليب الأحمر، بينهم المحتجز الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الروسية ألكسندر تروفانوف، وذلك ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل بين "حماس" وإسرائيل، بعد أن سلمتهم كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس")، وسرايا القدس (الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي")، إلى الصليب الأحمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ويذكر أن الوساطة المصرية-القطرية نجحت، الخميس الماضي، في احتواء الأزمة التي نشبت قبل أيام عندما أعلنت كتائب "القسام"، تأجيل تسليم الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين بسبب الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق التهدئة.
وأعلنت حركة "حماس" عن استئناف عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين لديها، في التوقيت المحدد، حسب ما اتفق عليه في قطر، وذلك بعد نجاح الوسطاء في احتواء التصعيد.
ومن الجدير بالذكر أنه، وبعد عدة شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمتين المصرية القاهرة والقطرية الدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، 19 كانون الثاني/يناير 2025، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهرًا، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.