https://sarabic.ae/20250215/الكرملين-موسكو-تعرب-عن-امتنانها-لقيادة-حماس-على-قرارها-بالإفراج-عن-ألكسندر-تروفانوف--1097806449.html

الكرملين: موسكو تعرب عن امتنانها لقيادة "حماس" على قرارها بالإفراج عن ألكسندر تروفانوف

الكرملين: موسكو تعرب عن امتنانها لقيادة "حماس" على قرارها بالإفراج عن ألكسندر تروفانوف

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن موسكو ترحب بالإفراج عن الروسي ألكسندر تروفانوف، وتعرب عن امتنانها لقيادة حماس على... 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T14:13+0000

2025-02-15T14:13+0000

2025-02-15T14:24+0000

روسيا

حركة حماس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وأوضح بيسكوف، في تصريح للصحفيين اليوم السبت: "إن موسكو ترحب بالإفراج عن ألكسندر تروفانوف في فلسطين، وتعرب عن امتنانها لقيادة حماس على القرار الذي اتخذته".ورحب السفير الروسي في تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، بوقت سابق من اليوم، بإطلاق حركة "حماس" سراح ثلاثة محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، بمن فيهم تروفانوف، لافتا إلى أن الدبلوماسيين الروس بذلوا جهودًا كبيرة من أجل إطلاق سراحه.وقال السفير، في بيان تلقته وكالة "سبوتنيك": "أرحب بالإفراج الذي جرى في 15 شباط/فبراير، في إطار الاتفاق بين إسرائيل وحماس، عن ثلاثة إسرائيليين آخرين كانوا محتجزين في قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم، تسلم الجيش الإسرائيلي والأمن العام "الشاباك" ثلاثة محتجزين إسرائيليين من الصليب الأحمر، بينهم المحتجز الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الروسية ألكسندر تروفانوف، وذلك ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل بين "حماس" وإسرائيل، بعد أن سلمتهم كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس")، وسرايا القدس (الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي")، إلى الصليب الأحمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.وأعلنت حركة "حماس" عن استئناف عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين لديها، في التوقيت المحدد، حسب ما اتفق عليه في قطر، وذلك بعد نجاح الوسطاء في احتواء التصعيد.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، 19 كانون الثاني/يناير 2025، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهرًا، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ترامب: ما فعلته "حماس" يخالف بيانها بشأن الرهائن"حماس" تعلن أسماء 3 محتجزين إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم غدا

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https://sarabic.ae/20250215/متحدث-باسم-حماس-إسرائيل-ليس-أمامها-إلا-الالتزام-بالاتفاق---1097805972.html

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روسيا, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم