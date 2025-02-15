https://sarabic.ae/20250215/حراك-نفير-ينظم-جلسة-توعوية-حول-القضية-الفلسطينية-في-طرابلس---1097802195.html

حراك "نفير" ينظم جلسة توعوية حول القضية الفلسطينية في طرابلس الليبية

حراك "نفير" ينظم جلسة توعوية حول القضية الفلسطينية في طرابلس الليبية

سبوتنيك عربي

نظم حراك "نفير" في العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم السبت، جلسة حوارية تهدف إلى نشر الوعي بالقضية الفلسطينية. 15.02.2025, سبوتنيك عربي

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وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المثقفين، والأكاديميين، والناشطين، الذين ناقشوا الأبعاد التاريخية والسياسية للصراع الفلسطيني، وركزوا على أهمية الوعي الشعبي في مواجهة التحديات التي تواجه القضية.كما تم التطرق إلى دور الشباب الليبي والعربي في دعم فلسطين من خلال حملات التوعية، والمقاطعة الاقتصادية، وجمع التبرعات لصالح المتضررين في قطاع غزة والضفة الغربية.وتخلل اللقاء مداخلات من خبراء ومتخصصين حول الآليات العملية لدعم صمود الفلسطينيين وتعزيز الحراك الشعبي على مختلف الأصعدة، بهدف إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الوعي الجماعي، وتعزيز ثقافة المقاومة السلمية والدعم الفعّال.أهمية التوعية بالقضية الفلسطينيةمن جانبه، صرح علي بن نصر، مسؤول حراك "نفير"، بأن النشاط الذي نُظم اليوم يأتي ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى توعية الشباب الليبي بالقضية الفلسطينية، وكان عنوان الجلسة الحوارية "كيف اكتسب أبناء المسلمون أخلاق العبيد"، وأوضح أن الحراك يعمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي الميداني، والمادي، والتوعوي، في إطار تعزيز الوعي بالقضايا المصيرية للأمة."طوفان الوعي".. مبادرة لتعزيز الإدراك بالقضية الفلسطينيةمن جهتها، أوضحت صابرين المجبري، عضو حراك نفير، أن فريقها يعمل بشكل متواصل لدعم القضية الفلسطينية من خلال عدة أنشطة، من بينها نشر المعلومات حول القضية، وتقديم جدول يوضح المنتجات المشمولة في حملات المقاطعة، بالإضافة إلى تنظيم حملات تبرعات دورية، خاصة قبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأشارت المجبري، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إلى أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار وما تبعه من تطورات، توجه الحراك نحو مبادرة جديدة تحت عنوان "طوفان الوعي".وفي حديثها عن جلسة اليوم، أشارت المجبري إلى أن الحراك نظم "ديوانية حوارية"، تستلهم فكرة "الديوانيات العربية التقليدية"، حيث يتم دعوة خبراء ومفكرين لإجراء نقاشات تفاعلية تهدف إلى تعميق الوعي بالقضية الفلسطينية.وأكدت أن الحراك يسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تحقيق "طوفان الوعي"، بهدف توجيه أنظار الشباب نحو قضايا الأمة وتعزيز شعورهم بالمسؤولية تجاهها.

https://sarabic.ae/20240614/حملة-توعوية-في-ليبيا-بأهمية-مقاطعة-المنتجات-الداعمة-للحرب-في-قطاع-غزة-صور-1089854166.html

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