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حراك "نفير" ينظم جلسة توعوية حول القضية الفلسطينية في طرابلس الليبية
حراك "نفير" ينظم جلسة توعوية حول القضية الفلسطينية في طرابلس الليبية
سبوتنيك عربي
نظم حراك "نفير" في العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم السبت، جلسة حوارية تهدف إلى نشر الوعي بالقضية الفلسطينية. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
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وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المثقفين، والأكاديميين، والناشطين، الذين ناقشوا الأبعاد التاريخية والسياسية للصراع الفلسطيني، وركزوا على أهمية الوعي الشعبي في مواجهة التحديات التي تواجه القضية.كما تم التطرق إلى دور الشباب الليبي والعربي في دعم فلسطين من خلال حملات التوعية، والمقاطعة الاقتصادية، وجمع التبرعات لصالح المتضررين في قطاع غزة والضفة الغربية.وتخلل اللقاء مداخلات من خبراء ومتخصصين حول الآليات العملية لدعم صمود الفلسطينيين وتعزيز الحراك الشعبي على مختلف الأصعدة، بهدف إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الوعي الجماعي، وتعزيز ثقافة المقاومة السلمية والدعم الفعّال.أهمية التوعية بالقضية الفلسطينيةمن جانبه، صرح علي بن نصر، مسؤول حراك "نفير"، بأن النشاط الذي نُظم اليوم يأتي ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى توعية الشباب الليبي بالقضية الفلسطينية، وكان عنوان الجلسة الحوارية "كيف اكتسب أبناء المسلمون أخلاق العبيد"، وأوضح أن الحراك يعمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي الميداني، والمادي، والتوعوي، في إطار تعزيز الوعي بالقضايا المصيرية للأمة."طوفان الوعي".. مبادرة لتعزيز الإدراك بالقضية الفلسطينيةمن جهتها، أوضحت صابرين المجبري، عضو حراك نفير، أن فريقها يعمل بشكل متواصل لدعم القضية الفلسطينية من خلال عدة أنشطة، من بينها نشر المعلومات حول القضية، وتقديم جدول يوضح المنتجات المشمولة في حملات المقاطعة، بالإضافة إلى تنظيم حملات تبرعات دورية، خاصة قبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأشارت المجبري، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إلى أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار وما تبعه من تطورات، توجه الحراك نحو مبادرة جديدة تحت عنوان "طوفان الوعي".وفي حديثها عن جلسة اليوم، أشارت المجبري إلى أن الحراك نظم "ديوانية حوارية"، تستلهم فكرة "الديوانيات العربية التقليدية"، حيث يتم دعوة خبراء ومفكرين لإجراء نقاشات تفاعلية تهدف إلى تعميق الوعي بالقضية الفلسطينية.وأكدت أن الحراك يسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تحقيق "طوفان الوعي"، بهدف توجيه أنظار الشباب نحو قضايا الأمة وتعزيز شعورهم بالمسؤولية تجاهها.
https://sarabic.ae/20240614/حملة-توعوية-في-ليبيا-بأهمية-مقاطعة-المنتجات-الداعمة-للحرب-في-قطاع-غزة-صور-1089854166.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

حراك "نفير" ينظم جلسة توعوية حول القضية الفلسطينية في طرابلس الليبية

11:32 GMT 15.02.2025 (تم التحديث: 11:33 GMT 15.02.2025)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYحراك "نفير" ينظم جلسة توعوية حول القضية الفلسطينية في طرابلس
حراك نفير ينظم جلسة توعوية حول القضية الفلسطينية في طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
نظم حراك "نفير" في العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم السبت، جلسة حوارية تهدف إلى نشر الوعي بالقضية الفلسطينية.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المثقفين، والأكاديميين، والناشطين، الذين ناقشوا الأبعاد التاريخية والسياسية للصراع الفلسطيني، وركزوا على أهمية الوعي الشعبي في مواجهة التحديات التي تواجه القضية.
كما تم التطرق إلى دور الشباب الليبي والعربي في دعم فلسطين من خلال حملات التوعية، والمقاطعة الاقتصادية، وجمع التبرعات لصالح المتضررين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتخلل اللقاء مداخلات من خبراء ومتخصصين حول الآليات العملية لدعم صمود الفلسطينيين وتعزيز الحراك الشعبي على مختلف الأصعدة، بهدف إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الوعي الجماعي، وتعزيز ثقافة المقاومة السلمية والدعم الفعّال.
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة... صور
14 يونيو 2024, 10:25 GMT

أهمية التوعية بالقضية الفلسطينية

من جانبه، صرح علي بن نصر، مسؤول حراك "نفير"، بأن النشاط الذي نُظم اليوم يأتي ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى توعية الشباب الليبي بالقضية الفلسطينية، وكان عنوان الجلسة الحوارية "كيف اكتسب أبناء المسلمون أخلاق العبيد"، وأوضح أن الحراك يعمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي الميداني، والمادي، والتوعوي، في إطار تعزيز الوعي بالقضايا المصيرية للأمة.
وأضاف بن نصر، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن الحراك أطلق "ديوانيات توعوية" لرفع مستوى الوعي بين الشباب وخريجي الجامعات بأهمية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تساهم في بناء قاعدة معرفية لدى المشاركين حول أبعاد القضية الفلسطينية وتطوراتها.

"طوفان الوعي".. مبادرة لتعزيز الإدراك بالقضية الفلسطينية

من جهتها، أوضحت صابرين المجبري، عضو حراك نفير، أن فريقها يعمل بشكل متواصل لدعم القضية الفلسطينية من خلال عدة أنشطة، من بينها نشر المعلومات حول القضية، وتقديم جدول يوضح المنتجات المشمولة في حملات المقاطعة، بالإضافة إلى تنظيم حملات تبرعات دورية، خاصة قبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYصابرين المجبري، عضو حراك "نفير" في ليبيا
صابرين المجبري، عضو حراك نفير في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
صابرين المجبري، عضو حراك "نفير" في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأشارت المجبري، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إلى أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار وما تبعه من تطورات، توجه الحراك نحو مبادرة جديدة تحت عنوان "طوفان الوعي".
وأوضحت أن هذه المبادرة تشمل عدة أنشطة، أبرزها برنامج "علّم من أجل غزة"، حيث يتم تقديم دورات تدريبية على أيدي متخصصين مقابل رسوم رمزية، يتم تخصيص ريعها لدعم أهالي قطاع غزة، كما يضم الحراك "نادي مدارك"، وهو منصة نقاش تهتم بتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية بشكل عام.
وفي حديثها عن جلسة اليوم، أشارت المجبري إلى أن الحراك نظم "ديوانية حوارية"، تستلهم فكرة "الديوانيات العربية التقليدية"، حيث يتم دعوة خبراء ومفكرين لإجراء نقاشات تفاعلية تهدف إلى تعميق الوعي بالقضية الفلسطينية.
وأكدت أن الحراك يسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تحقيق "طوفان الوعي"، بهدف توجيه أنظار الشباب نحو قضايا الأمة وتعزيز شعورهم بالمسؤولية تجاهها.
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