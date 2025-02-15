https://sarabic.ae/20250215/غابة-وسور-ذهبي-رجل-عاد-للحياة-بعد-توقف-قلبه-يروي-ما-رآه-1097796676.html

غابة وسور ذهبي... رجل عاد للحياة بعد توقف قلبه يروي ما رآه

غابة وسور ذهبي... رجل عاد للحياة بعد توقف قلبه يروي ما رآه

سبوتنيك عربي

تعرض رجل يدعى ويليام باسيليري لسكتة قلبية توقف قلبه على إثرها لمدة تراوحت بين 45 و50 دقيقة، حاول الأطباء والممرضات خلالها الضغط على قلبه وصعقه بالصدمة... 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T08:26+0000

2025-02-15T08:26+0000

2025-02-15T08:26+0000

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عاد باسيليري ليؤكد أنه يتذكر رؤية أو حلمًا أثناء فترة توقف قلبه، مشيرا إلى أن ما حدث له أمرا استثنائيا لا يتكرر كل يوم، لذلك تغيرت نظرته للحياة بعد مروره بتلك التجربة، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.ويروي باسيليري أنه رأى في أثناء غيبوبته كأنه في غابة فيها سور ذهبي عليه شجر الكروم، ونمر ضخم طبع وجهه على السور، كما شعر حينها برياح قوية تدفعه إلا أنه لم يسمح له بتجاوز السور، وعندما استيقظ علم أنه خضع لعملية قلب مفتوح.ويرى باسيليري أنه محظوظ للغاية لأنه على قيد الحياة الآن، كما أن الأطباء يؤكدون أن توقف القلب لهذه المدة وعودة النبض مرة أخرى أمر نادر الحدوث.ورغم أن الأطباء توقعوا أن يكون دماغ باسيليري تعرض للتلف ومن ثم قد لا يستطيع القيام ببعض المهام الطبيعية، إلا أن الحظ حالفه مرة أخرى حيث استعاد وعيه بالكامل وتمكن من تحريك أطرافه بشكل طبيعي.

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