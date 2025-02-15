غابة وسور ذهبي... رجل عاد للحياة بعد توقف قلبه يروي ما رآه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
13:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
13:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حماس تعلن الاستمرار في تطبيق اتفاق غزة وفق الجدول الزمني، فرنسا تقدم مقترحاً لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:17 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:33 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250215/غابة-وسور-ذهبي-رجل-عاد-للحياة-بعد-توقف-قلبه-يروي-ما-رآه-1097796676.html
غابة وسور ذهبي... رجل عاد للحياة بعد توقف قلبه يروي ما رآه
غابة وسور ذهبي... رجل عاد للحياة بعد توقف قلبه يروي ما رآه
سبوتنيك عربي
تعرض رجل يدعى ويليام باسيليري لسكتة قلبية توقف قلبه على إثرها لمدة تراوحت بين 45 و50 دقيقة، حاول الأطباء والممرضات خلالها الضغط على قلبه وصعقه بالصدمة... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T08:26+0000
2025-02-15T08:26+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095560541_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_da513e991618e738cb475454bcda8fa1.jpg
عاد باسيليري ليؤكد أنه يتذكر رؤية أو حلمًا أثناء فترة توقف قلبه، مشيرا إلى أن ما حدث له أمرا استثنائيا لا يتكرر كل يوم، لذلك تغيرت نظرته للحياة بعد مروره بتلك التجربة، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.ويروي باسيليري أنه رأى في أثناء غيبوبته كأنه في غابة فيها سور ذهبي عليه شجر الكروم، ونمر ضخم طبع وجهه على السور، كما شعر حينها برياح قوية تدفعه إلا أنه لم يسمح له بتجاوز السور، وعندما استيقظ علم أنه خضع لعملية قلب مفتوح.ويرى باسيليري أنه محظوظ للغاية لأنه على قيد الحياة الآن، كما أن الأطباء يؤكدون أن توقف القلب لهذه المدة وعودة النبض مرة أخرى أمر نادر الحدوث.ورغم أن الأطباء توقعوا أن يكون دماغ باسيليري تعرض للتلف ومن ثم قد لا يستطيع القيام ببعض المهام الطبيعية، إلا أن الحظ حالفه مرة أخرى حيث استعاد وعيه بالكامل وتمكن من تحريك أطرافه بشكل طبيعي.
https://sarabic.ae/20240312/توقف-قلبه-ساعة-وعاد-للحياة-فيديو-يوضح-تفاصيل-سقوط-اللاعب-المصري-أحمد-رفعت-داخل-الملعب-1086893097.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095560541_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_00b9672e5802ba70b708d4ff26b46b61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الأخبار
منوعات, الأخبار

غابة وسور ذهبي... رجل عاد للحياة بعد توقف قلبه يروي ما رآه

08:26 GMT 15.02.2025
© Photo / Unsplash/ Sebastian Unrauغابة
غابة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Photo / Unsplash/ Sebastian Unrau
تابعنا عبر
تعرض رجل يدعى ويليام باسيليري لسكتة قلبية توقف قلبه على إثرها لمدة تراوحت بين 45 و50 دقيقة، حاول الأطباء والممرضات خلالها الضغط على قلبه وصعقه بالصدمة الكهربائية ليعود إلى الحياة في نهاية المطاف.
عاد باسيليري ليؤكد أنه يتذكر رؤية أو حلمًا أثناء فترة توقف قلبه، مشيرا إلى أن ما حدث له أمرا استثنائيا لا يتكرر كل يوم، لذلك تغيرت نظرته للحياة بعد مروره بتلك التجربة، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.
ويروي باسيليري أنه رأى في أثناء غيبوبته كأنه في غابة فيها سور ذهبي عليه شجر الكروم، ونمر ضخم طبع وجهه على السور، كما شعر حينها برياح قوية تدفعه إلا أنه لم يسمح له بتجاوز السور، وعندما استيقظ علم أنه خضع لعملية قلب مفتوح.
المصري أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
مجتمع
توقف قلبه ساعة وعاد للحياة... فيديو يوضح تفاصيل سقوط اللاعب المصري أحمد رفعت داخل الملعب
12 مارس 2024, 07:43 GMT
ويرى باسيليري أنه محظوظ للغاية لأنه على قيد الحياة الآن، كما أن الأطباء يؤكدون أن توقف القلب لهذه المدة وعودة النبض مرة أخرى أمر نادر الحدوث.
ورغم أن الأطباء توقعوا أن يكون دماغ باسيليري تعرض للتلف ومن ثم قد لا يستطيع القيام ببعض المهام الطبيعية، إلا أن الحظ حالفه مرة أخرى حيث استعاد وعيه بالكامل وتمكن من تحريك أطرافه بشكل طبيعي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала