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https://sarabic.ae/20250215/مشهد-بديع-لاندماج-قمر-الثلج-مع-المآذن--1097798787.html
مشهد بديع لاندماج قمر الثلج مع المآذن
مشهد بديع لاندماج قمر الثلج مع المآذن
سبوتنيك عربي
يطلق الكثيرون على القمر المكتمل الذي يزين سماء شهر فبراير اسم "قمر الثلج" أو "قمر الجليد"، لأن هذا الشهر غالبا ما يكون في العديد من مناطق نصف الكرة الشمالي... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, قمر, سماء, القمر, الفضاء
фото, صور, قمر, سماء, القمر, الفضاء

مشهد بديع لاندماج قمر الثلج مع المآذن

09:48 GMT 15.02.2025
تابعنا عبر
يطلق الكثيرون على القمر المكتمل الذي يزين سماء شهر فبراير اسم "قمر الثلج" أو "قمر الجليد"، لأن هذا الشهر غالبا ما يكون في العديد من مناطق نصف الكرة الشمالي مرتبطا بتساقط الثلوج، وجمع فريق تحرير "سبوتنيك" صورا جميلة رصدتها عدسات الكاميرات لقمر الثلج الجميل.
© Getty Images / Gary Hershorn

زوار يقفون على إحدى منصات المراقبة الخارجية لرؤية قمر الثلج في مدينة نيويورك.

زوار يقفون على إحدى منصات المراقبة الخارجية لرؤية قمر الثلج في مدينة نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Gary Hershorn

زوار يقفون على إحدى منصات المراقبة الخارجية لرؤية قمر الثلج في مدينة نيويورك.

© Getty Images / NurPhoto/Davide Pischettola

يشرق القمر المكتمل بجوار قلعة ديل مونتي بالقرب من أندريا بإيطاليا.

يشرق القمر المكتمل بجوار قلعة ديل مونتي بالقرب من أندريا بإيطاليا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Davide Pischettola

يشرق القمر المكتمل بجوار قلعة ديل مونتي بالقرب من أندريا بإيطاليا.

© AP Photo / NurPhoto/Faisal Khan

صورة ملتقطة لقمر الثلج في كشمير، حيث وضع المصور هلال مئذنة الجامع أمام القمر في مشهد بديع.

صورة ملتقطة لقمر الثلج في كشمير، حيث وضع المصور هلال مئذنة الجامع أمام القمر في مشهد بديع. - سبوتنيك عربي
3/7
© AP Photo / NurPhoto/Faisal Khan

صورة ملتقطة لقمر الثلج في كشمير، حيث وضع المصور هلال مئذنة الجامع أمام القمر في مشهد بديع.

© Getty Images / Anadolu/Omer Taha Cetin

يشرق القمر المكتمل خلف برج أتاكولي، أحد المعالم الشهيرة في أنقرة، تركيا في 13 فبراير 2025.

يشرق القمر المكتمل خلف برج أتاكولي، أحد المعالم الشهيرة في أنقرة، تركيا في 13 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Omer Taha Cetin

يشرق القمر المكتمل خلف برج أتاكولي، أحد المعالم الشهيرة في أنقرة، تركيا في 13 فبراير 2025.

© Getty Images / Gary Hershorn

يرتفع القمر الثلجي الأحدب المضاء بنسبة 97% خلف الأفق وسط مدينة مانهاتن، وهدسون ياردز ومبنى إمباير ستيت في مدينة نيويورك.

يرتفع القمر الثلجي الأحدب المضاء بنسبة 97% خلف الأفق وسط مدينة مانهاتن، وهدسون ياردز ومبنى إمباير ستيت في مدينة نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Gary Hershorn

يرتفع القمر الثلجي الأحدب المضاء بنسبة 97% خلف الأفق وسط مدينة مانهاتن، وهدسون ياردز ومبنى إمباير ستيت في مدينة نيويورك.

© Getty Images / Anadolu/Muhammed Enes Yildirim

مشهد ساحر لشروق قمر الثلج المكتمل فوق مسجد تشامليجا الكبير في إسطنبول، تركيا في 13 فبراير 2025.

مشهد ساحر لشروق قمر الثلج المكتمل فوق مسجد تشامليجا الكبير في إسطنبول، تركيا في 13 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Muhammed Enes Yildirim

مشهد ساحر لشروق قمر الثلج المكتمل فوق مسجد تشامليجا الكبير في إسطنبول، تركيا في 13 فبراير 2025.

© Getty Images / Anadolu/Ismail Aslandag

اكتمال القمر أثناء الليل في أنقرة، تركيا في 13 فبراير 2025.

اكتمال القمر أثناء الليل في أنقرة، تركيا في 13 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي
7/7
© Getty Images / Anadolu/Ismail Aslandag

اكتمال القمر أثناء الليل في أنقرة، تركيا في 13 فبراير 2025.

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