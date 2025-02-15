https://sarabic.ae/20250215/مشهد-بديع-لاندماج-قمر-الثلج-مع-المآذن--1097798787.html
مشهد بديع لاندماج قمر الثلج مع المآذن
مشهد بديع لاندماج قمر الثلج مع المآذن
سبوتنيك عربي
يطلق الكثيرون على القمر المكتمل الذي يزين سماء شهر فبراير اسم "قمر الثلج" أو "قمر الجليد"، لأن هذا الشهر غالبا ما يكون في العديد من مناطق نصف الكرة الشمالي... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T09:48+0000
2025-02-15T09:48+0000
2025-02-15T09:48+0000
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фото, صور, قمر, سماء, القمر, الفضاء
фото, صور, قمر, سماء, القمر, الفضاء
مشهد بديع لاندماج قمر الثلج مع المآذن
يطلق الكثيرون على القمر المكتمل الذي يزين سماء شهر فبراير اسم "قمر الثلج" أو "قمر الجليد"، لأن هذا الشهر غالبا ما يكون في العديد من مناطق نصف الكرة الشمالي مرتبطا بتساقط الثلوج، وجمع فريق تحرير "سبوتنيك" صورا جميلة رصدتها عدسات الكاميرات لقمر الثلج الجميل.
© Getty Images / Gary Hershorn
زوار يقفون على إحدى منصات المراقبة الخارجية لرؤية قمر الثلج في مدينة نيويورك.
زوار يقفون على إحدى منصات المراقبة الخارجية لرؤية قمر الثلج في مدينة نيويورك.
© Getty Images / NurPhoto/Davide Pischettola
يشرق القمر المكتمل بجوار قلعة ديل مونتي بالقرب من أندريا بإيطاليا.
يشرق القمر المكتمل بجوار قلعة ديل مونتي بالقرب من أندريا بإيطاليا.
© AP Photo / NurPhoto/Faisal Khan
صورة ملتقطة لقمر الثلج في كشمير، حيث وضع المصور هلال مئذنة الجامع أمام القمر في مشهد بديع.
صورة ملتقطة لقمر الثلج في كشمير، حيث وضع المصور هلال مئذنة الجامع أمام القمر في مشهد بديع.
© Getty Images / Anadolu/Omer Taha Cetin
يشرق القمر المكتمل خلف برج أتاكولي، أحد المعالم الشهيرة في أنقرة، تركيا في 13 فبراير 2025.
يشرق القمر المكتمل خلف برج أتاكولي، أحد المعالم الشهيرة في أنقرة، تركيا في 13 فبراير 2025.
© Getty Images / Gary Hershorn
يرتفع القمر الثلجي الأحدب المضاء بنسبة 97% خلف الأفق وسط مدينة مانهاتن، وهدسون ياردز ومبنى إمباير ستيت في مدينة نيويورك.
يرتفع القمر الثلجي الأحدب المضاء بنسبة 97% خلف الأفق وسط مدينة مانهاتن، وهدسون ياردز ومبنى إمباير ستيت في مدينة نيويورك.
© Getty Images / Anadolu/Muhammed Enes Yildirim
مشهد ساحر لشروق قمر الثلج المكتمل فوق مسجد تشامليجا الكبير في إسطنبول، تركيا في 13 فبراير 2025.
مشهد ساحر لشروق قمر الثلج المكتمل فوق مسجد تشامليجا الكبير في إسطنبول، تركيا في 13 فبراير 2025.
© Getty Images / Anadolu/Ismail Aslandag
اكتمال القمر أثناء الليل في أنقرة، تركيا في 13 فبراير 2025.
اكتمال القمر أثناء الليل في أنقرة، تركيا في 13 فبراير 2025.