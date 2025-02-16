https://sarabic.ae/20250216/أوكرانيا-البيض-مقابل-الدعم-العسكري-الأمريكي-1097818619.html

أوكرانيا.. البيض مقابل الدعم العسكري الأمريكي

أوكرانيا.. البيض مقابل الدعم العسكري الأمريكي

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن مسؤول أوكراني، أن أوكرانيا مستعدة لإرسال دفعات كبيرة من البيض إلى الولايات المتحدة وسط نقص البيض في المتاجر الأمريكية مقابل استمرار... 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T06:22+0000

2025-02-16T06:22+0000

2025-02-16T06:22+0000

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104457/43/1044574382_0:191:1920:1271_1920x0_80_0_0_0e03e3e3bbed0b66afba974e5da1dff5.jpg

وكتبت الصحيفة: "أحد كبار المسؤولين في أوكرانيا قال مازحا بأن قادة البلاد سيفكرون في أي شيء للحفاظ على المساعدات الأمريكية، بما في ذلك شحنات كبيرة من البيض الأوكراني".ارتفعت أسعار البيض في الولايات المتحدة إلى أكثر من 7 دولارات للـ12 بيضة هذا الأسبوع، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.وقال مسؤول أوكراني كبير آخر إنه ذُهل من حجم مطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقارن ذلك بتقسيم الأوروبيين للمستعمرات الأفريقية في القرن الثامن عشر، وأشار إلى أن مثل هذا الأمر قد يؤدي إلى نقل فعلي لحق تطوير موارد أوكرانيا إلى أمريكا دون ضمانات بأن المستثمرين سيقومون بتطويرها بالفعل.وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه يتوقع إبرام اتفاق مع كييف، حيث يجب على السلطات الأوكرانية ضمان إمدادات المعادن الأرضية النادرة مقابل الحصول على مساعدة مالية وعسكرية من واشنطن.وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، براين هيوز، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى المعادن النادرة من أوكرانيا، لتعويض الأموال التي أنفقتها على دعمها.رئيس الوزراء البريطاني: أوروبا يجب أن تتولى دورا أكبر في حلف شمال الأطلسيمسؤول أوكراني: كييف لم ترسل مفاوضين إلى المملكة العربية السعودية

https://sarabic.ae/20250215/أستاذ-بالعلاقات-الدولية-تحول-كبير-في-السياسة-الأمريكية-وكييف-تلعب-لعبة-خطيرة-1097793880.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم