https://sarabic.ae/20250216/أوكرانيا-البيض-مقابل-الدعم-العسكري-الأمريكي-1097818619.html
أوكرانيا.. البيض مقابل الدعم العسكري الأمريكي
أوكرانيا.. البيض مقابل الدعم العسكري الأمريكي
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن مسؤول أوكراني، أن أوكرانيا مستعدة لإرسال دفعات كبيرة من البيض إلى الولايات المتحدة وسط نقص البيض في المتاجر الأمريكية مقابل استمرار... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T06:22+0000
2025-02-16T06:22+0000
2025-02-16T06:22+0000
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وكتبت الصحيفة: "أحد كبار المسؤولين في أوكرانيا قال مازحا بأن قادة البلاد سيفكرون في أي شيء للحفاظ على المساعدات الأمريكية، بما في ذلك شحنات كبيرة من البيض الأوكراني".ارتفعت أسعار البيض في الولايات المتحدة إلى أكثر من 7 دولارات للـ12 بيضة هذا الأسبوع، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.وقال مسؤول أوكراني كبير آخر إنه ذُهل من حجم مطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقارن ذلك بتقسيم الأوروبيين للمستعمرات الأفريقية في القرن الثامن عشر، وأشار إلى أن مثل هذا الأمر قد يؤدي إلى نقل فعلي لحق تطوير موارد أوكرانيا إلى أمريكا دون ضمانات بأن المستثمرين سيقومون بتطويرها بالفعل.وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه يتوقع إبرام اتفاق مع كييف، حيث يجب على السلطات الأوكرانية ضمان إمدادات المعادن الأرضية النادرة مقابل الحصول على مساعدة مالية وعسكرية من واشنطن.وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، براين هيوز، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى المعادن النادرة من أوكرانيا، لتعويض الأموال التي أنفقتها على دعمها.رئيس الوزراء البريطاني: أوروبا يجب أن تتولى دورا أكبر في حلف شمال الأطلسيمسؤول أوكراني: كييف لم ترسل مفاوضين إلى المملكة العربية السعودية
https://sarabic.ae/20250215/أستاذ-بالعلاقات-الدولية-تحول-كبير-في-السياسة-الأمريكية-وكييف-تلعب-لعبة-خطيرة-1097793880.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أوكرانيا.. البيض مقابل الدعم العسكري الأمريكي
ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن مسؤول أوكراني، أن أوكرانيا مستعدة لإرسال دفعات كبيرة من البيض إلى الولايات المتحدة وسط نقص البيض في المتاجر الأمريكية مقابل استمرار دعم واشنطن العسكري.
وكتبت الصحيفة: "أحد كبار المسؤولين في أوكرانيا قال مازحا بأن قادة البلاد سيفكرون في أي شيء للحفاظ على المساعدات الأمريكية، بما في ذلك شحنات كبيرة من البيض الأوكراني".
وكما أشار المصدر لصحيفة "واشنطن بوست" إلى أن كييف على علم بالزيادة الكبيرة في أسعار البيض التي يواجهها المستهلكون الأمريكيون، وكييف لديها فائض من البيض.
ارتفعت أسعار البيض في الولايات المتحدة إلى أكثر من 7 دولارات للـ12 بيضة هذا الأسبوع، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في وقت سابق، أن تفشي إنفلونزا الطيور الذي اجتاح الولايات المتحدة، وأدى إلى ارتفاع أسعار بيض الدجاج ونقصه في الولايات المتحدة، هو الأخطر في السنوات الأخيرة.
وقال مسؤول أوكراني كبير آخر إنه ذُهل من حجم مطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقارن ذلك بتقسيم الأوروبيين للمستعمرات الأفريقية في القرن الثامن عشر، وأشار إلى أن مثل هذا الأمر قد يؤدي إلى نقل فعلي لحق تطوير موارد أوكرانيا إلى أمريكا دون ضمانات بأن المستثمرين سيقومون بتطويرها بالفعل.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن المسؤولين الأوكرانيين يعملون حاليا على إعداد اقتراح مضاد للولايات المتحدة من شأنه أن يمنح واشنطن إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية لأوكرانيا مع تعزيز الضمانات الأمنية الأمريكية لكييف.
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه يتوقع إبرام اتفاق مع كييف، حيث يجب على السلطات الأوكرانية ضمان إمدادات المعادن الأرضية النادرة مقابل الحصول على مساعدة مالية وعسكرية من واشنطن.
وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، براين هيوز، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى المعادن النادرة من أوكرانيا، لتعويض الأموال التي أنفقتها على دعمها.