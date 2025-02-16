https://sarabic.ae/20250216/الكويت-تحقق-رقما-قياسيا-في-حالات-سحب-الجنسية-1097819197.html
الكويت تحقق رقما قياسيا في حالات سحب الجنسية
الكويت تحقق رقما قياسيا في حالات سحب الجنسية
سبوتنيك عربي
أصدرت الكويت مراسيم بإسقاط الجنسية عن 9464 شخصًا، بينهم من اكتسبوها عن طريق التبعية، في إجراء يُعد الأكبر من حيث العدد منذ بدء عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T06:57+0000
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ووفقًا للمراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد، شملت القرارات سحب الجنسية من 9418 امرأة، بالإضافة إلى من اكتسبوها عن طريق التبعية معهن، حسبما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية.وقررت السلطات الكويتية كذلك إسقاط الجنسية عن 38 شخصًا، وسحبها من 3 آخرين، بالإضافة إلى ذلك، صدرت قرارات بسحب شهادات الجنسية من 4 رجال وامرأة واحدة.يُشار إلى أن هذا الإجراء يُعد الأعلى من حيث عدد حالات سحب الجنسية التي يتم تنفيذها دفعة واحدة منذ بدء عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في مارس الماضي.وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف الصباح، أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2024، أن من سحبت جنسيتهم الكويتية سيحتفظون بكافة المزايا التي كانوا يتمتعون بها سابقا حتى وفاتهم.وأضاف أن هؤلاء سيحصلون على جواز كويتي أزرق من دون جنسية، وبطاقة مدنية مشابهة للبطاقة الكويتية الزرقاء، وسيتم التعامل معهم كالكويتيين.يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، صدر مرسوم رسمي في الكويت يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين، والمطربة نوال الكويتية.ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية الكويت، فقد نص المرسوم على سحب الجنسية منهما، بالإضافة إلى من حصل عليها بالتبعية، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
الكويت تحقق رقما قياسيا في حالات سحب الجنسية
أصدرت الكويت مراسيم بإسقاط الجنسية عن 9464 شخصًا، بينهم من اكتسبوها عن طريق التبعية، في إجراء يُعد الأكبر من حيث العدد منذ بدء عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في مارس/ آذار 2024.
ووفقًا للمراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد، شملت القرارات سحب الجنسية من 9418 امرأة، بالإضافة إلى من اكتسبوها عن طريق التبعية معهن، حسبما نقلت صحيفة
"الأنباء" الكويتية.
وقررت السلطات الكويتية كذلك إسقاط الجنسية عن 38 شخصًا، وسحبها من 3 آخرين، بالإضافة إلى ذلك، صدرت قرارات بسحب شهادات الجنسية من 4 رجال وامرأة واحدة.
يُشار إلى أن هذا الإجراء يُعد الأعلى من حيث عدد حالات سحب الجنسية التي يتم تنفيذها دفعة واحدة منذ بدء عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في مارس الماضي.
وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف الصباح، أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2024، أن من سحبت جنسيتهم الكويتية سيحتفظون بكافة المزايا التي كانوا يتمتعون بها سابقا حتى وفاتهم.
وأضاف أن هؤلاء سيحصلون على جواز كويتي أزرق من دون جنسية، وبطاقة مدنية مشابهة للبطاقة الكويتية الزرقاء، وسيتم التعامل معهم كالكويتيين.
يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، صدر مرسوم رسمي في الكويت يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين، والمطربة نوال الكويتية.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية الكويت، فقد نص المرسوم على سحب الجنسية منهما، بالإضافة إلى من حصل عليها بالتبعية، وفقا لصحيفة
"القبس" الكويتية.