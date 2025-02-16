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بنوك متنقلة ومدرعات... فيديو يكشف كيف تصنع مصر سلاحها
بنوك متنقلة ومدرعات... فيديو يكشف كيف تصنع مصر سلاحها
سبوتنيك عربي
كشف فيديو حديث نشر، أمس السبت، من إعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري، عن كيفية صنع مصر لسلاحها. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T09:42+0000
2025-02-16T09:42+0000
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ويستعرض الفيديو براعة مصر وقدرتها على تصميم وتصنيع المدرعتين "فهد" و"قادر 2"، إلى جانب إبراز مميزاتهما واستخداماتهما، من داخل مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، التابع للهيئة العربية للتصنيع.وأشار مدير قطاع الإنتاج في مصنع "قادر"، المهندس سيد الدرملي، بالفيديو إلى أن المدرعة "فهد" تُعد فخر الصناعة العسكرية المصرية، إذ تمثل تطويرا لأول مدرعة مصرية تم إنتاجها عام 1962، والتي كانت تُسمى "الوليد" وشاركت فى العديد من الحروب، من أبرزها حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973.وتتميز المدرعة "فهد" بتدريع قوي، يتيح لها مقاومة الموجات الانفجارية، فضلا عن قدرتها على اجتياز المناطق الجبلية والصخرية الصعبة، إذ تصل سرعتها إلى 100 كم/ ساعة على الطرق الممهدة و60 كم/ ساعة على الطرق الوعرة.كما تتمتع المدرعة "فهد" بأكثر من 14 استخدام، من أبرزها ناقلة جند، وإسعاف مدرع، وعربة كسح ألغام، ومدفع مضاد للطائرات، فضلا عن استخدامها في مهام القيادة بأنواعها المختلفة.فيما "تُعد العربة المدرعة "قادر 2" أحدث الإنتاجات العسكرية لمصنع "قادر" التابع للهيئة العربية للتصنيع، والتي بدأ تصديرها بالفعل إلى إحدى الدول الأفريقية"، بحسب مدير قطاع الإنتاج في مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، المهندس سيد الدرملي.وتستخدم المدرعة "قادر 2" في عمليات حرس الحدود، ومحاربة الإرهاب، كما يمكن توظيفها كمركز قيادة متنقل، وتتمتع بنظام حماية قوى ضد الموجات الانفجارية، ويصل طاقمها إلى 6 أفراد، بالإضافة إلى السائق والحكمدار، كما أنه يمكن تزويدها ببرج مزدوج للعمليات القتالية، وتصل سرعتها إلى 180 كم/ ساعة، مع مدى سير يبلغ 800 كيلو متر على الطرق الممهدة، و500 كيلو متر على الطرق الوعرة.
https://sarabic.ae/20250212/وزير-الدفاع-المصري-يطالب-الجيش-بالحفاظ-على-أعلى-درجات-الجاهزية-1097697351.html
https://sarabic.ae/20250207/مندوب-مصر-بالأمم-المتحدة-يرد-على-تساؤلات-نظيره-الإسرائيلي-حول-الجيش-المصري-فيديو-1097555582.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجيش المصري

بنوك متنقلة ومدرعات... فيديو يكشف كيف تصنع مصر سلاحها

09:42 GMT 16.02.2025
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattahقوات من الجيش المصري
قوات من الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattah
تابعنا عبر
كشف فيديو حديث نشر، أمس السبت، من إعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري، عن كيفية صنع مصر لسلاحها.
ويستعرض الفيديو براعة مصر وقدرتها على تصميم وتصنيع المدرعتين "فهد" و"قادر 2"، إلى جانب إبراز مميزاتهما واستخداماتهما، من داخل مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، التابع للهيئة العربية للتصنيع.
وأشار مدير قطاع الإنتاج في مصنع "قادر"، المهندس سيد الدرملي، بالفيديو إلى أن المدرعة "فهد" تُعد فخر الصناعة العسكرية المصرية، إذ تمثل تطويرا لأول مدرعة مصرية تم إنتاجها عام 1962، والتي كانت تُسمى "الوليد" وشاركت فى العديد من الحروب، من أبرزها حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973.
و"تُعد "فهد" رابع أفضل مدرعة في العالم من حيث مستوى الحماية، وتعتبر تصميما وتصنيعا مصريا بنسبة تقارب 100%، ويتم تصديرها إلى عدد من الدول الأفريقية وإحدى الدول الأوروبية"، وفقا للدرملي.
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وتتميز المدرعة "فهد" بتدريع قوي، يتيح لها مقاومة الموجات الانفجارية، فضلا عن قدرتها على اجتياز المناطق الجبلية والصخرية الصعبة، إذ تصل سرعتها إلى 100 كم/ ساعة على الطرق الممهدة و60 كم/ ساعة على الطرق الوعرة.
كما تتمتع المدرعة "فهد" بأكثر من 14 استخدام، من أبرزها ناقلة جند، وإسعاف مدرع، وعربة كسح ألغام، ومدفع مضاد للطائرات، فضلا عن استخدامها في مهام القيادة بأنواعها المختلفة.
فيما "تُعد العربة المدرعة "قادر 2" أحدث الإنتاجات العسكرية لمصنع "قادر" التابع للهيئة العربية للتصنيع، والتي بدأ تصديرها بالفعل إلى إحدى الدول الأفريقية"، بحسب مدير قطاع الإنتاج في مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، المهندس سيد الدرملي.
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وتستخدم المدرعة "قادر 2" في عمليات حرس الحدود، ومحاربة الإرهاب، كما يمكن توظيفها كمركز قيادة متنقل، وتتمتع بنظام حماية قوى ضد الموجات الانفجارية، ويصل طاقمها إلى 6 أفراد، بالإضافة إلى السائق والحكمدار، كما أنه يمكن تزويدها ببرج مزدوج للعمليات القتالية، وتصل سرعتها إلى 180 كم/ ساعة، مع مدى سير يبلغ 800 كيلو متر على الطرق الممهدة، و500 كيلو متر على الطرق الوعرة.
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