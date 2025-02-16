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https://sarabic.ae/20250216/دراسة-القيلولة-تعزز-القدرة-على-حل-المشكلات-1097830887.html
دراسة: القيلولة تعزز القدرة على حل المشكلات
دراسة: القيلولة تعزز القدرة على حل المشكلات
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة جديدة أن قيلولة بعد الظهر تعزز قدرات الدماغ على حل المشكلات، حيث لعبت مرحلة النوم السريع ، وهي مرحلة الحلم، دورًا مهمًا في هذا الصدد. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T13:43+0000
2025-02-16T13:43+0000
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وقال موقع " sciencealert" قام باحثون من جامعة ولاية تكساس باختبار حل المشكلات، حيث يحل دماغنا المشكلات باستخدام طرق ناجحة تم تطبيقها على مشكلات مماثلة في الماضي. ووجدوا أن الأشخاص الذين أخذوا قيلولة كانوا أفضل في هذه المسارات العقلية نحو الحلول.كتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "تشير النتائج الحالية إلى أنه عندما تبدو المشكلة غير قابلة للحل، فإن العبارة "فقط نم قليلاً" قد تحمل بعض التأثير الإيجابي، خاصة إذا تضمن النوم مرحلة حركة العين السريعة ".شارك في الدراسة 58 شخصا، وتم عرض سلسلة من المشكلات عليهم تليها حلولها، بعدها تم تقديم مجموعة أخرى من المشكلات المماثلة لهم، دون حلول لهذه المجموعة الثانية.جاءت بعد ذلك فترة توقف لمدة ساعتين، حيث أخذ 28 من المتطوعين قيلولة لمدة 110 دقيقة، بينما طُلب من الآخرين البقاء مستيقظين، كما تم قياس وقت نوم حركة العين السريعة للمجموعة التي أخذت قيلولة باستخدام أجهزة EEG أثناء نومهم.تبين للباحثين أن أولئك الذين أخذوا قيلولة كانوا أفضل في حل المشكلات التي حيرتهم في المرة الأولى، وكانت كمية نوم حركة العين السريعة (REM) التي حصلوا عليها مرتبطة باحتمالية حل هذه المشكلات، هذا على الرغم من أن أداء المجموعة التي أخذت قيلولة والمجموعة التي بقيت مستيقظة كان متشابهًا في حل المشكلات قبل الاستراحة.كما كان أداء الأشخاص الذين أخذوا قيلولة أفضل من أداء المجموعة المستيقظة في ملاحظة أوجه التشابه بين المشكلات في المجموعتين الأولى والثانية. ويؤكد الباحثون: "تشير هذه النتائج إلى أن النوم يحسن القدرة على حل المشكلات المستهدفة التي لا يمكن حلها في البداية، لكن لا يمكننا التأكد من وجود علاقة سببية مباشرة هنا، ووتتوافق هذه النتائج أيضًا مع الأبحاث السابقة التي تُظهر أن النوم مرتبط بمهارات أفضل في حل المشكلات الإبداعية، ومرونة عقلية أفضل.
https://sarabic.ae/20250211/دراسة-اضطرابات-النوم-يمكن-علاجها-بالرياضة-1097674800.html
https://sarabic.ae/20241221/الولايات-المتحدة-تعتمد-أول-دواء-لانقطاع-النفس-أثناء-النوم-1096038313.html
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منوعات, الأخبار, علوم
منوعات, الأخبار, علوم

دراسة: القيلولة تعزز القدرة على حل المشكلات

13:43 GMT 16.02.2025
© Photo / unsplash/ Greg Pappasالنوم
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Photo / unsplash/ Greg Pappas
تابعنا عبر
أظهرت دراسة جديدة أن قيلولة بعد الظهر تعزز قدرات الدماغ على حل المشكلات، حيث لعبت مرحلة النوم السريع ، وهي مرحلة الحلم، دورًا مهمًا في هذا الصدد.
وقال موقع " sciencealert" قام باحثون من جامعة ولاية تكساس باختبار حل المشكلات، حيث يحل دماغنا المشكلات باستخدام طرق ناجحة تم تطبيقها على مشكلات مماثلة في الماضي. ووجدوا أن الأشخاص الذين أخذوا قيلولة كانوا أفضل في هذه المسارات العقلية نحو الحلول.
كتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "تشير النتائج الحالية إلى أنه عندما تبدو المشكلة غير قابلة للحل، فإن العبارة "فقط نم قليلاً" قد تحمل بعض التأثير الإيجابي، خاصة إذا تضمن النوم مرحلة حركة العين السريعة ".
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شارك في الدراسة 58 شخصا، وتم عرض سلسلة من المشكلات عليهم تليها حلولها، بعدها تم تقديم مجموعة أخرى من المشكلات المماثلة لهم، دون حلول لهذه المجموعة الثانية.
جاءت بعد ذلك فترة توقف لمدة ساعتين، حيث أخذ 28 من المتطوعين قيلولة لمدة 110 دقيقة، بينما طُلب من الآخرين البقاء مستيقظين، كما تم قياس وقت نوم حركة العين السريعة للمجموعة التي أخذت قيلولة باستخدام أجهزة EEG أثناء نومهم.
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تبين للباحثين أن أولئك الذين أخذوا قيلولة كانوا أفضل في حل المشكلات التي حيرتهم في المرة الأولى، وكانت كمية نوم حركة العين السريعة (REM) التي حصلوا عليها مرتبطة باحتمالية حل هذه المشكلات، هذا على الرغم من أن أداء المجموعة التي أخذت قيلولة والمجموعة التي بقيت مستيقظة كان متشابهًا في حل المشكلات قبل الاستراحة.
كما كان أداء الأشخاص الذين أخذوا قيلولة أفضل من أداء المجموعة المستيقظة في ملاحظة أوجه التشابه بين المشكلات في المجموعتين الأولى والثانية.
ويؤكد الباحثون: "تشير هذه النتائج إلى أن النوم يحسن القدرة على حل المشكلات المستهدفة التي لا يمكن حلها في البداية، لكن لا يمكننا التأكد من وجود علاقة سببية مباشرة هنا، ووتتوافق هذه النتائج أيضًا مع الأبحاث السابقة التي تُظهر أن النوم مرتبط بمهارات أفضل في حل المشكلات الإبداعية، ومرونة عقلية أفضل.
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